নৌকা বিহাৰ-জংঘল ছাফাৰীৰে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ
ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পাণপুৰ অঞ্চলত জংঘল ছাফাৰী কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰে ।
Published : November 12, 2026 at 8:14 AM IST
তেজপুৰ: অসমৰ সেউজ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰাজিয়ে সকলো প্ৰান্তৰ লোককে আকৰ্ষিত কৰে ৷ সকলোৱে এবাৰ অসমলৈ আহি ইয়াৰ সেউজ সুধা পান কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদিৰ দৰে বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণস্থলীসমূহলৈ প্ৰতিবছৰে বৃহৎসংখ্যক পৰ্যটকৰ সোঁত বয় ৷
এতিয়া শীত নামিছে ৷ শীতৰ এই সময়ছোৱাত লাহে লাহে পৰ্যটকসকলে নিজৰ পছন্দৰ ঠাইটুকুৰা বিচাৰি ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢাপলি মেলে ৷ কেইটামান দিন প্ৰকৃতিৰ বুকুত কটোৱাটোৱেই সকলোৰে উদ্দেশ্য ৷ ঠিক তেনে এক উদ্দেশ্যৰেই বুধবাৰে এক ব্যক্তিগত ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লা আহি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হয় ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ ষষ্ঠ সংযোজন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পোনপটীয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । দিনটোৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যপাল ভাল্লাই ভোমোৰাগুৰিস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰে । তেওঁ ভালেসংখ্যক শিহুও নিচেই ওচৰৰ পৰা স্বচ্ছক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । লুইতৰ বুকুত শিহুৰ উপস্থিতিয়ে জলজ পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু পানীৰ গুণগত মানদণ্ড ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷
ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পাণপুৰ অঞ্চলত জংঘল ছাফাৰী কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰৰ কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজন ক্ষেত্ৰখন ক্ৰমান্বয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠিছে । বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ উপৰিও এই অঞ্চলত স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণে পৰ্যটন উদ্যোগটো আগুৱাই নিয়াৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ হোমষ্টে’, জনগোষ্ঠীয় খাদ্যৰ বিপণি, থলুৱা হস্তশিল্পৰ বিপণন, কয়াকিং আৰু আন বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে বিকল্প জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰো থল আছে ।
বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটনৰ বিকাশ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰি কাজিৰঙাৰ উত্তৰপাৰক এক বহনক্ষম পৰিৱেশ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত চৰকাৰৰ ‘স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বঁটা’ৰে সন্মানিত গুৱাহাটী: অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ