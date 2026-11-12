ETV Bharat / state

নৌকা বিহাৰ-জংঘল ছাফাৰীৰে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পাণপুৰ অঞ্চলত জংঘল ছাফাৰী কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰে ।

AJAY KUMAR BHALLA AT KAZIRANGA
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসমৰ সেউজ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰাজিয়ে সকলো প্ৰান্তৰ লোককে আকৰ্ষিত কৰে ৷ সকলোৱে এবাৰ অসমলৈ আহি ইয়াৰ সেউজ সুধা পান কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদিৰ দৰে বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণস্থলীসমূহলৈ প্ৰতিবছৰে বৃহৎসংখ্যক পৰ্যটকৰ সোঁত বয় ৷

এতিয়া শীত নামিছে ৷ শীতৰ এই সময়ছোৱাত লাহে লাহে পৰ্যটকসকলে নিজৰ পছন্দৰ ঠাইটুকুৰা বিচাৰি ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢাপলি মেলে ৷ কেইটামান দিন প্ৰকৃতিৰ বুকুত কটোৱাটোৱেই সকলোৰে উদ্দেশ্য ৷ ঠিক তেনে এক উদ্দেশ্যৰেই বুধবাৰে এক ব্যক্তিগত ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লা আহি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হয় ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ ষষ্ঠ সংযোজন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

AJAY KUMAR BHALLA AT KAZIRANGA
ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহিছে (ETV Bharat Assam)

এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পোনপটীয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । দিনটোৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যপাল ভাল্লাই ভোমোৰাগুৰিস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰে । তেওঁ ভালেসংখ্যক শিহুও নিচেই ওচৰৰ পৰা স্বচ্ছক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । লুইতৰ বুকুত শিহুৰ উপস্থিতিয়ে জলজ পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু পানীৰ গুণগত মানদণ্ড ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷

ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পাণপুৰ অঞ্চলত জংঘল ছাফাৰী কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰে ।

AJAY KUMAR BHALLA AT KAZIRANGA
ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নৌকা বিহাৰেৰে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাত ব্যস্ত (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰৰ কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজন ক্ষেত্ৰখন ক্ৰমান্বয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠিছে । বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ উপৰিও এই অঞ্চলত স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণে পৰ্যটন উদ্যোগটো আগুৱাই নিয়াৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ হোমষ্টে’, জনগোষ্ঠীয় খাদ্যৰ বিপণি, থলুৱা হস্তশিল্পৰ বিপণন, কয়াকিং আৰু আন বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে বিকল্প জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰো থল আছে ।

বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটনৰ বিকাশ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰি কাজিৰঙাৰ উত্তৰপাৰক এক বহনক্ষম পৰিৱেশ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত চৰকাৰৰ ‘স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বঁটা’ৰে সন্মানিত গুৱাহাটী: অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লা
মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ
AJAY KUMAR BHALLA AT KAZIRANGA
MANIPUR GOVERNOR AJAY KUMAR BHALLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.