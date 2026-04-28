অৰুণাচলত কিয় নিখোঁজ হৈ থাকে অসমীয়া শ্ৰমিক? তিনিমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ গহপুৰৰ মানিক

অৰুণাচলত কিয় নিখোঁজ হৈ থাকে অসমীয়া শ্ৰমিক? তিনিমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ গহপুৰৰ মানিক
সুজিত নায়ক নামৰ এজন যুৱকে কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই মানিক দাসক ব’মডিলাৰ ৰূপা লৈ যায় । কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই ।
Published : April 28, 2026 at 10:00 AM IST
তেজপুৰ: অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত শ্ৰমিক নিখোঁজ হোৱাৰ ঘটনাই পুনৰ একবাৰ চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে । বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান অঞ্চলৰ মানিক দাস নামৰ এজন দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক যোৱা তিনিমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ঘটনাই কেৱল এটা পৰিয়ালৰ দুখৰ কাহিনী নহয়, ই বৃহত্তৰ সামাজিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ এক গভীৰ সমস্যা উন্মোচন কৰিছে ।
ঘটনাৰ মূল প্ৰেক্ষাপট:
অভিযোগ অনুসৰি, চিলেটীয়া গোপচাৰৰ সুজিত নায়ক নামৰ এজন যুৱকে কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই মানিক দাসক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব’মডিলাৰ ৰূপা লৈ গৈছিল । কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই । পৰিয়ালে অভিযোগ কৰা মতে কামৰ ঠাইৰ পৰাই মানিক দাস নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি সুজিতে জনায় ৷ কিন্তু তেওঁ ক’ত কেনেকৈ নিখোঁজ হ’ল সেই বিষয়ে সোধাত সুজিতে কোনো উত্তৰ নিদিলে । যাৰ ফলত পৰিয়ালটো দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৷ মানিক দাসৰ নিখোঁজ সম্পৰ্কে কোনো তথ্য লাভ নকৰা কাৰ্যই ঘটনাটোক আৰু অধিক সন্দেহজনক কৰি তুলিছে ।
ই একমাত্ৰ ঘটনা নহয়:
মানিক দাস নিখোঁজ হোৱা ঘটনাটো একমাত্ৰ ঘটনা নহয় । শেহতীয়া সময়ত অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত এনে বহু ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ অলপতে অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ পৰা নিখোঁজ হোৱা ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিগত ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত হায়ুলিয়াং-চাগলাগাম পথত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাত ১৮ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, ২০২২ চনত কুৰুঙ কুমেই জিলাত ১৯ জন শ্ৰমিক নিখোঁজ হোৱা ঘটনাই একেটা প্ৰশ্নৰেই অৱতাড়না কৰে ৷ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অত্যন্ত দুৰ্বল ।
মূল সমস্যাসমূহ কি?
মধ্যস্থতাকাৰীৰ দৌৰাত্ম: গ্ৰাম্য অঞ্চলত চাকৰিৰ নামত বহু লোকক অন্য ৰাজ্যলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নথি ভুক্তি বা চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ নাই । মানিক দাসৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণৰ চক্ৰ সক্ৰিয় থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ।
নিৰীক্ষণৰ অভাৱ: সাধাৰণতে এনেদৰে লৈ যোৱা শ্ৰমিকসকল ক’ত, কোন কামত নিযুক্ত হৈছে তাৰ স্পষ্ট তথ্য বহু সময়ত স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ওচৰত নাথাকে ।
দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিস্থিতি: অৰুণাচলৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও যোগাযোগ ব্যৱস্থাত পিছপৰা । যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবে কোনো ঘটনা ঘটিলে উদ্ধাৰ অভিযান বা অনুসন্ধান কাৰ্য অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰে ।
দৰিদ্ৰতা আৰু অসহায় অৱস্থা: মানিক দাসৰ দৰে বহু পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে ইমানেই দুৰ্বল যে নিজে গৈ অনুসন্ধান চলোৱাৰ সামৰ্থ নাথাকে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশাসনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে ।
আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ ভূমিকা :
যদিও ঘটনাটোৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু তদন্তৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে, তথাপিও তিনিমাহ ধৰি কোনো সুস্পষ্ট অগ্ৰগতি নথকাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় । বিশ্বনাথৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক এ বসুমতাৰীয়ে কয় যে,
‘‘মানিক দাসৰ বয়স ৩৮ বছৰ ৷ তেওঁৰ লগত আৰু দুজন লোক একেলগে কাম কৰিবলৈ গৈছিল ৷ মানিকে দুদিন কাম কৰাৰ পিছত ভাল লগা নাই বুলি তাৰ পৰা গুচি আহে আৰু বাকী দুজনে বৰ্তমানেও ৰূপাত কাম কৰি আছে । আমি ৰূপাৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, বিশেষ কোনো তথ্য পোৱা নাই আৰু ই কোনো সৰবৰাহ ঘটনা নহয় ।’’ অৱশ্যে বহু সময়ত এনে ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাজ্যিক সমন্বয়ৰ অভাৱো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হিচাপে দেখা যায় ।
সম্ভাব্য দিশসমূহ:
- সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যে, এনে ঘটনাৰ আঁৰত কেইবাটাও সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে—
- শ্ৰমিক সৰবৰাহ চক্ৰ (Human trafficking)
- দুৰ্ঘটনা বা প্ৰাকৃতিক বিপদ
- অবৈধ কামত জড়িত কৰি ৰাখা
- এইবোৰ সম্ভাৱনাই ঘটনাটোবোৰ অধিক গুৰুতৰ কৰি তোলে ।
এই ঘটনাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে-
- শ্ৰমিক নিয়োগ ব্যৱস্থাত কঠোৰ নীতি প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজন
- আন্তঃৰাজ্যিক আৰক্ষী সমন্বয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে
- শ্ৰমিকসকলৰ ডিজিটেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন বাধ্যতামূলক কৰা উচিত
- দুৰ্গম অঞ্চলত সুৰক্ষা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাটো প্ৰয়োজন
উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰ মহকুমাৰ মানিক দাস নিখোঁজ ঘটনাটো কেৱল এটা পৰিয়ালৰ কান্দোন নহয়, ই এটা বৃহৎ সামাজিক সংকটৰ প্ৰতিচ্ছবি । যদি সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, এনে ঘটনা ভৱিষ্যতেও যে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিব সেয়া ন দি ক’ব নোৱাৰি । বৰ্তমান, মানিক দাসৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ আশা তেওঁ সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ উভতি আহক । ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাক তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ৷ অৰুণাচলত গৈ মানিক দাসৰ বিচাৰ-খোচাৰ কৰিবলৈও আৰ্থিক সামৰ্থ নথকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷
