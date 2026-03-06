ETV Bharat / state

ওড়িশা-কলকাতা-হাৰিয়ানাৰ লোকেও এতিয়া লৈছে অসমীয়া লাড়ু-পিঠাৰ জুতি

অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ চাহিদা বাহিছে বহিঃৰাজ্যত । মঙলদৈৰ মহিলাই কৰিছে ৰপ্তানি ।

Mangaldoi women becoming self-reliant by exporting Assam's pithas and ladoos abroad
অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ চাহিদা বাহিছে বহিঃৰাজ্যত (ETV Bharat Assam)
Published : March 6, 2026 at 5:49 PM IST

মঙলদৈ: পিঠা-লাড়ু উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ৰাজ্যৰ বহু মহিলা । অসমৰ বাদেও বহিঃৰাজ্যতো চাহিদা আছে অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ । তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰিছে মঙলদৈৰ নিবেদিতা ডেকাই । মঙলদৈৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা নিবেদিতা ডেকাই অসমীয়া থলুৱা খাদ্য পিঠা লাড়ু বনাই বিক্ৰী কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈও পঠিয়াই এক থলুৱা উদ্যোগ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ।

নিবেদিতাই নিজা ঘৰতেই তিল পিঠা, নাৰিকল পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, সুতুলী পিঠা, তেল পিঠা আদি প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও অসমৰ বাহিৰৰ ভিন ভিন ঠাইলৈকে পঠিয়াই নিজৰ ঘৰখন কোনো অভাৱ নোহোৱাকৈ চলাই নিয়াৰ লগতে চাৰি পাঁচগৰাকী মহিলাক কৰ্ম-সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ চাহিদা বাহিছে বহিঃৰাজ্যত (ETV Bharat Assam)

স্বামী মুকুট ডেকা আৰু এইবৰ্ষ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এগৰাকী কন্যাৰ সৈতে সুখী পৰিয়াল নিবেদিতাৰ ৷ মঙলদৈ চহৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথত এখন কিতাপ-কাগজৰ সৰু দোকানৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি এই পিঠা লাড়ু বনাই বৰ্তমান পি এমশ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখন কেণ্টিন, মঙলদৈ ব্ৰিলিয়েণ্ট একাডেমীত এখন কেণ্টিন চলোৱাৰ লগতে মঙলদৈ চহৰৰ প্ৰতি শনিবাৰে বহা মহিলা বজাৰত দোকান কৰি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিস্থানক পিঠা লাড়ু যোগান ধৰি আহিছে নিবেদিতা ডেকাই ।

লগতে কিতাপ-কাগজৰ দোকানখনো চলাই আহিছে । আগতীয়া অৰ্ডাৰ অনুসৰি নিবেদিতাই অসমৰ গুৱাহাটী, নলবাৰী, বৰপেটা, তেজপুৰ, কাজিৰঙা, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আদিৰ উপৰিও ওড়িশা, কলকাতা, হাৰিয়ানা আদিলৈও পিঠা-লাড়ু পঠিয়াই ব্যৱসায় কৰি আহিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত নিবেদিতাৰ চুঙা পিঠা বিখ্যাত ।

Mangaldoi women becoming self-reliant by exporting Assam's pithas and ladoos abroad
পিঠা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত নিবেদিতা ডেকা (ETV Bharat Assam)

এই পিঠা-লাডুৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি নিবেদিতাই কয়, "২০১৯ চনত মঙলদৈত আৰম্ভ হোৱা মহিলা বজাৰৰ পৰা মই এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । অৰ্ডাৰ অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পিঠা-পনা লৈ যোৱা যায় । তিল পিঠা, নাৰিকল পিঠা, তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু, সুতুলী পিঠা, পাতিচেপটা আদি গ্ৰাহকক যি লাগে অৰ্ডাৰ দিলে বনোৱা যায় ।"

তেওঁ কয়,"মহিলা বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যায়, অসমৰ বাহিৰলৈকো যায় । বৰ্তমান মোৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে আন পাঁচজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে । এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মই ঘৰ চলাইছোঁ, ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছোঁ, মানুহজনকো সহায় কৰিছোঁ, মানুহজনেও মোক সহায় কৰে । মোৰ প্ৰথম ব্যৱসায় সৰু কিতাপৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মঙলদৈৰ পি এমশ্ৰী ছোৱালী হাইস্কুলত মোৰ এখন কেণ্টিন আছে, ব্ৰিলিয়েণ্ট একাডেমীত এখন কেণ্টিন আছে লগতে মহিলা বজাৰত দোকান আছে ।"

Mangaldoi women becoming self-reliant by exporting Assam's pithas and ladoos abroad
নিবেদিতা ডেকাই প্ৰস্তুত কৰা পিঠা (ETV Bharat Assam)

নিবেদিতা ডেকাই মন্তব্য কৰে, "এই ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে নৱ প্ৰজন্মৰ ওলাই আহিব লাগে, অসমৰ যি থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী অসমৰ বাহিৰত পঠিয়াব লাগে অসমৰ মানুহে কি কৰে কি খাই এইবোৰ জনাব লাগে । আগ্ৰহ কৰিব লাগে কিয়নো আগ্ৰহ নাথাকিলে এই কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে । আগ্ৰহ থাকিলে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব । আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান এই পিঠা, পিঠাৰে একাপ চাহ দিলে চাহ কাপৰো সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয় । আমি গৌৰৱো কৰিব পাৰোঁ যে আমি পিঠা-পনাৰে চাহ দিছোঁ । যদি কোনোবাই এই পিঠা-পনাৰ ব্যৱসায় বা বনোৱাৰ বিষয়ে শিকিব খোজে মোৰ পৰা শিকিব পাৰিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

