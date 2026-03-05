ETV Bharat / state

নাৰী দিৱস 2026 : কণ্টকময় পথৰ বাধাকো নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত বাট বুলিছে উচ্চশিক্ষিত বনানীয়ে

উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী বনানী গোস্বামী ৷ নাৰী দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তেওঁৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক...

Mangaldoi woman Bonani Goswami become self reliant through cultivation and Fisheries
বনানী গোস্বামীৰ কথাৰে... (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 2:10 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : পূৰ্বতকৈ ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানো অসমৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা একেবাৰে শেষ হোৱা নাই ৷ যাৰ ফলত এতিয়াও কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলা দেখা হৈছে ৷ ঠিক সেই একে সময়তে ৰাজ্যৰ এচাম লোকে পৰিশ্ৰমৰ ফলত স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

সম্প্ৰতি পুৰুষৰ লগে লগে নাৰীয়েও সমাজত খোপনি পুতিছে ৷ চৰকাৰৰ লগতে ভিন্ন সময়ত চৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

বনানী গোস্বামীৰ কথাৰে... (ETV Bharat Assam)

আজি আমি ক’বলৈ লৈছো সবলীকৰণৰ এটা উল্লেখযোগ্য উদাহৰণৰ বিষয়ে ৷ মঙলদৈৰ জীয়াৰী আৰু বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমামূৰীয়া দলগাঁও কৌপাটি গাঁৱৰ শিক্ষিত বোৱাৰী বনানী গোস্বামী ৷ উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি বনানী গোস্বামীয়ে নিজে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷

বনানীয়ে আধা বিঘা এলেকাত নাৰ্চাৰী আৰু ৬ বিঘা এলেকাত পুখুৰী খান্দি মীন পালন কৰাৰ লগতে কেক আৰু আচাৰৰ ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দি আহিছে ৷ কেৱল নিজৰ লগতে নহয়, আন চাৰিজনকো তেওঁৰ কৰ্মত নিয়োজিত কৰি জীৱিকাৰ সন্ধান দিছে ।

সৰুৰে পৰাই মঙলদৈ চহৰত পঢ়াশুনা কৰি ডাঙৰ হোৱা বনানী গোস্বামী মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতে ২০১২ চনত মাত্ৰ ২০ বছৰ বয়সতে পৰিয়ালে ঠিক কৰা মর্মে কৌপাতি ব্যৱসায়ী যুৱক চম্পক কুমাৰ শৰ্মাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৷ আৰম্ভণিতে প্ৰায় ঠিকেই আছিল যদিও ক্রমাৎ পৰিয়ালটোলৈ ঘোৰ অমানিশা নামি আহিছিল ।

Mangaldoi woman Bonani Goswami become self reliant through cultivation and Fisheries
উদ্যমী মহিলা বনানী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

লাহে লাহে বনানীৰ স্বামীৰ ব্যৱসায়ত লোকচান হৈ একেবাৰে বেয়া অৱস্থাত উপনীত হৈছিল ৷ ফলত বনানীৰ পৰিয়ালটোৰ চৌদিশে অন্ধকাৰ নামি আহিল । স্বামীও মানসিকভাৱে ভাগি পৰিল । সেই সময়ত বনানী ছমাহৰ অন্তঃসত্ত্বা আছিল ।

স্বামীক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বনানীয়ে উৎপাদনমুখী কাম-কাজ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে । তাৰ পাছতে বনানীয়ে ওদালগুৰি জিলাৰ মীন উন্নয়ন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ মীন প্রদর্শকক সাক্ষাৎ কৰে । ক্ষেত্র বিষয়াজনে তদানীন্তন জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ লগত বনানীক পৰিচয় কৰাই দিয়ে ।

ওদালগুৰি জিলাৰ মীন উন্নয়ন বিষয়াই বনানীক 'নীল বিপ্লৱ' আঁচনিৰ জৰিয়তে আঢ়ৈ বিঘা এলেকাত মীনপাম এখন নির্মাণ তথা মীন পালন ৰূপায়ণৰ অনুমোদন দিয়ে । তাৰ পাছতে বনানীয়ে দেউতাকৰ পৰা কিছু সহায় লৈ বিভাগীয় সহযোগিতাত মীন পাম আৰম্ভ কৰে । মীন বিভাগেও বনানীক মীন পালনৰ তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্রদান কৰে ৷

Mangaldoi woman Bonani Goswami become self reliant through cultivation and Fisheries
উদ্যমী মহিলা বনানী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

মনত একাগ্ৰতা বা কাম কৰাৰ হাবিয়াস থাকিলে সকলো যে সম্ভৱ তাৰে প্ৰমাণ দিলে বনানীয়ে ৷ প্রথম প্রয়াসতে বনানী সফল হয় । তাৰ পাছত বনানীয়ে আৰু পাছলৈ উভটি চাব লগা হোৱা নাই ।

লাহে লাহে বনানীয়ে পুখুৰীৰ পাৰত সমন্বিত দৃষ্টিভংগীৰে উদ্যান শস্যৰ খেতিও সংযোজন কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২০ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৎস্য সম্পদা যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে বনানীয়ে পুনৰ চাৰে তিনি বিঘা মাটিত পাম নিৰ্মাণ কৰি মীন পাম সম্প্ৰসাৰিত কৰে । লগতে আৰু আধাবিঘা মাটিত নাৰ্চাৰী পুখুৰীৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।

এই যাত্রাক আৰু অধিক সবল কৰাৰ মানসেৰে ২০১৯ চনত বনানীয়ে 'কেক প্রস্তুত'ৰ পাঠ্যক্রম সফলতাৰে সাং কৰে । তাৰ পাছতে ঘৰতে আন এট ক্ষুদ্র উদ্যোগ আৰম্ভ কৰে । কম সময়তে বনানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা 'কেক' অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল । আনকি দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও বনানীয়ে কেকৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ।

বনানীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁ মাহত গড়ে ৭০-১০০টা বিভিন্ন ধৰণৰ কেক যোগান ধৰে । কেক প্রস্তুত কৰা এই উদ্যোগটোত বনানীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ প্রস্তুত কৰা কামো আৰম্ভ কৰে ৷ "উৰ্বিজা পাকঘৰ" নামেৰে আছাৰৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে বনানীয়ে খাদ্য বিভাগৰ পৰা Fssai চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰে ।

বনানী গোস্বামীৰ কথাৰে...

উদ্যমী মহিলা বনানী গোস্বামীয়ে কয়, "যেতিয়া মোৰ স্বামীৰ ব্যৱসায় লোকচান হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ সকলো নোহোৱা হৈ পৰে । কি কৰিম, কি নকৰিম ভাবি আমি হতাশ হৈ পৰিছিলো । মই আৰু মোৰ স্বামীয়ে নতুন কি ব্যৱসায় কৰো, তাকে চিন্তা কৰি সেই সময়ত খজুৱা বিল অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ মীন উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীক লগ পাওঁ । ক্ষেত্ৰ মীন উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীয়ে জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া বিপুল খাটনিয়াৰ ছাৰক লগ কৰাই দিয়ে ।’’

Mangaldoi woman Bonani Goswami become self reliant through cultivation and Fisheries
উদ্যমী মহিলা বনানী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগত ২০১৩ চনত প্ৰথমে আঢ়ৈ বিঘা এলেকাত পুখুৰীটো খান্দিলো । এতিয়া সম্প্ৰসাৰণ কৰি ছয় বিঘাৰ কৰিলো । পুখুৰীত পাৰত মালভোগ কলৰ খেতিও কৰিছো ৷ বৰ্তমান এই পুখুৰীৰ আয়ৰ পৰাই মই ল’ৰা-ছোৱালীক পঢ়োৱা, ঘৰ চলোৱা - সকলোখিনি কৰিব পাৰিছো । দুই চাৰিজনকো কাম কৰাৰ বিনিময়ত সহায় কৰিব পাৰিছো ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পুখুৰীৰ লগতে মই ২০১৯ চনৰে পৰা কেকৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছো । ঘৰতেই মই কেক বনাও ৷ দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ বহু অঞ্চলৰ পৰা মোৰ তাত কেক নিব আহে । কেকৰ ব্যৱসায় ভাল । পুনৰ ২০-২১ চনৰ পৰা মই আচাৰ বনাই বিক্ৰী কৰিব ধৰো । ২০২৫ চনত Fssai লাইচেন্স বনাই এতিয়া মই আচাৰৰ ব্যৱসায় কৰি আছো । এতিয়া মোৰ তাত তেতেলী, জলফাই, আমলখি, ঔ টেঙা, নেমু, জলকীয়া, ভোট জলকীয়া আদি সকলো ধৰণৰ আচাৰেই উপলব্ধ ।’’

বনানী গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘মোৰ ব্যৱসায়ত বিশেষভাৱে মোৰ স্বামীয়ে সহায় কৰে ৷ লগতে ওচৰৰে চাৰিগৰাকী বোৱাৰীক প্ৰয়োজন অনুসাৰে মই সময়ে সময়ে দৈনিক হিচাপত কামত লগাও । বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামীক আন দুজন ল’ৰাই সহায় কৰি দিয়ে ।"

Mangaldoi woman Bonani Goswami become self reliant through cultivation and Fisheries
মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী বনানী গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘পুখুৰীৰ পৰা বছৰত প্ৰায় ৩০-৩৫ কুইণ্টল মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰো ৷ বছৰত মাছৰ পৰা ৩-৪ লাখ টকা উপাৰ্জন হয় । প্ৰতি মাহত ৬০-৭০ টা কেক বিক্ৰী কৰি মই মাহত ১০-১২ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ লগতে ভালদৰে কৰিলে আচাৰৰ পৰাও ১০-১৫ হাজাৰ টকা পাওঁ ৷ চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ মহিলাসকল বাহিৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ঘৰতে ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগত থাকি মোৰ দৰে ব্যৱসায় কৰিলে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মাহত ১০-১৫ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ৷’’

বনানী গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ আচলতে বহুতো সম্পদ আছে, সামর্থ আছে, আমি ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ মহিলাসকলো আর্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে । উপার্জনমুখী কামবোৰ ঠাই আৰু স্থানীয় সম্পদ অনুসৰি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে । মহিলাসকলে ঘৰতেই উপার্জনমুখী কাম কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোক আর্থিকভাৱে টনকিয়াল হৈ এক সুন্দৰ জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক : ৭৫ বছৰ বয়সতো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে ৰীণা গগৈয়ে

লগতে পঢ়ক : বহো তাঁতৰ পাতত, চকু আলিবাটত.... মাকো প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এখন গাঁও

লগতে পঢ়ক : এখন বিশেষ মহিলা বজাৰ; শতাধিক মহিলা বিক্ৰেতাৰ বজাৰখন হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু

লগতে পঢ়ক : অষ্ট্ৰেলিয়া-ভূটানলৈকে ৰপ্তানি জুৰি মণি কলিতাই তৈয়াৰ কৰা মুখা

TAGGED:

মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী
মঙলদৈৰ বনানী গোস্বামীৰ খেতি
মহিলা স্বাৱলম্বিতা
জীৱিকাৰ সন্ধান
মহিলা দিৱস বিশেষ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.