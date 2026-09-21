মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস : দৰঙৰ উচ্চ শিক্ষাৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল যাত্ৰা

মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস : দৰঙৰ উচ্চ শিক্ষাৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল যাত্ৰা
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ে ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে । বৰ্তমানৰ আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : September 21, 2026 at 4:39 PM IST
মঙলদৈ : ১৯৫১ চনতে দেখা এটা সপোনে ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । ১৯৫১ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে দৰং জিলাত উচ্চ শিক্ষাৰ সীমিত পৰিসৰৰ মাজত এই সপোনৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে । যি এতিয়া বটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে ।
দৰং তথা উত্তৰ অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ে ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি মহাৰজত জয়ন্তীত উপনীত হৈছে । এই দীঘলীয়া যাত্ৰা কেৱল এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু উন্নয়নৰ ইতিহাস নহয়, ই দৰঙৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক উত্তৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু উত্তৰণৰ যাত্ৰা
১৯৫১ চনৰ কথা । তেতিয়া দৰং জিলাত উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা অতি সীমিত আছিল । অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বহু দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিব লাগিছিল । তেনে সময়তে স্থানীয় ৰাইজৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে একাংশ দূৰদৰ্শী লোকে আগভাগ লয় ।
তেতিয়াৰ তদানীন্তন মঙলদৈৰ এছডিঅ' (চিভিল) প্ৰয়াত অমিয় ভূষণ দাসগুপ্তৰ অগ্ৰণী উদ্যোগৰ লগতে ৰমেশ্বৰ শৰ্মা, পুৰন্দৰ শৰ্মা আৰু জীৱন চন্দ্ৰ শৰ্মা আদি প্ৰতিষ্ঠাপকৰ প্ৰচেষ্টাত মহাবিদ্যালয়খনৰ জন্ম হৈছিল । ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ।
প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল লক্ষ্য আছিল অবিভক্ত দৰং অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ অঞ্চলতে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা । আৰম্ভণিৰ পৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত মহাবিদ্যালয়খন ক্ৰমে বিস্তাৰ লাভ কৰে ।
প্ৰথম অৱস্থাত সীমিত আন্তঃগাঁথনি আৰু সা-সুবিধাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা মহাবিদ্যালয়খনে অধ্যক্ষসকল, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী, শিক্ষাৰ্থী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সামূহিক সহযোগিতাত ক্ৰমে বিস্তাৰ লাভ কৰে ।
প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ে ৰূপালী আৰু সোণালী জয়ন্তীকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিছে । ২০২৬ চনত মহাৰজত জয়ন্তীত উপনীত হোৱা প্ৰতিষ্ঠানখনে অতীতৰ গৌৰৱক স্মৰণ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।
১৯৫১ চনত কেইগৰাকীমান দূৰদৰ্শী ব্যক্তিয়ে দেখা সপোন আজি ৬,৫০০ ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে । চলিত শিক্ষাবৰ্ষত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰা মহাবিদ্যালয় হিচাপে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ে বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰিছে ।
সময়ৰ লগে লগে মহাবিদ্যালয়খনে আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান ই স্বায়ত্তশাসিত (Autonomous) মহাবিদ্যালয় হিচাপে পৰিচিত আৰু 'NAAC'ৰ দ্বাৰা 'A' Grade লাভ কৰিছে ।
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান কলা, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক আৰু প্ৰযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে । শৈক্ষিক উৎকৰ্ষৰ লগতে ক্ৰীড়া, সংগীত, সংস্কৃতি, সমাজসেৱা, এনচিচি, এনএছএছ আদি ক্ষেত্ৰতো মহাবিদ্যালয়খনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান উপলব্ধ বিষয়সমূহ হৈছে কলা শাখাত আৰবী, অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, অৰ্থনীতি, শিক্ষা, ইংৰাজী, ভূগোল, ইতিহাস, দৰ্শন, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু সংস্কৃত ।
একেদৰে বিজ্ঞান শাখাত উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান, প্ৰাণী বিজ্ঞান বিষয় আছে । মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰযুক্তি শাখাত 'Computer Science & IT (CSIT)' বিভাগ আছে ।
ইয়াৰ অধীনত বিচিএ, বি এছচি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, পিজিডিচিএ, এডিচিএ আদি পাঠ্যক্ৰম চলি আছে । মহাবিদ্যালয়ৰখনৰ বৃত্তিমূলক শাখাত 'B.Voc'ৰ অধীনত 'Medical Lab & Molecular Diagnostic Technology (ML&MDT)' আৰু 'Food Processing Technology (FPT)' পাঠ্যক্ৰম চলি আছে ।
ইয়াৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰশাসন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, আইন, ব্যৱসায় আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ লগতে বহু কেইগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী বিদেশতো গৌৰৱেৰে বিভিন্ন দিশত সেৱা আগবঢ়াই আছে ।
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন অধ্যাপক বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মা, বিধায়ক তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী এই প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত ।
সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক প্ৰভাত চন্দ্ৰ শৰ্মা শাস্ত্ৰী, বিশিষ্ট গীতিকাৰ ইদ্ৰিছ আলী, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ কনক চন্দ্ৰ চহৰীয়াও মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত আছিল । ইফালে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল 'এ'ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা জিণ্টিমণি কলিতাও মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ।
মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এই ঐতিহাসিক আৰু গৌৰৱময় ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভৰ দিনটোৰ পুৱা (দেওবাৰ) উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ কমলাকান্ত বৰাই মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতি আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এই বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এই ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ কমলাকান্ত বৰাই কয়, "মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ক ভালপোৱা অবিভক্ত দৰং জিলাত কিমান মানুহ আছে আজি প্ৰমাণ হৈছে । আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষক বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাব নোৱাৰা স্বত্বেও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে আহি মহাবিদ্যালয়খনৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । শোভাযাত্ৰাত একেলগে খোজকাঢ়িছে । এই পৰিৱেশ যাতে আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ দায়বদ্ধতা আৰু বাঢ়িছে । মই অধ্যক্ষ হিচাপে আজিৰ দিনটোত ৰাইজৰ পৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষসকলৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ।"
এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা "৭৫ বছৰীয়া মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস ঐতিহ্য আৰু উত্তৰণ" শীৰ্ষ বক্তৃতানুষ্ঠান উদ্বোধন কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ৰাইজৰ বিপুল উল্লাসৰ মাজেৰে ঘোষণা কৰে যে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় ৰাজ্যৰ এক নম্বৰ মহাবিদ্যালয় । চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ ছয় সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
বানাক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে তলা-চাবিবিহীন শিশু পুথিভঁৰাল মুকলি, ১০০ টাকৈ ‘পাখি’ পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ লক্ষ্য