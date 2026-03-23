আদবাটতে কালে ৰৈ আছিল, হাস্পতাল নাপালেগৈ... ঢেকীয়াজুলি NH-১৫ ত নিহত কেবাজনো ৰোগী
ঢেকীয়াজুলিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । ৰোগীসহ নিহত কেবাজনো ।
Published : March 23, 2026 at 1:04 AM IST
তেজপুৰ: ঢেকীয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে । জানিব পৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন ৰোগীৰ মৃত্যু হয়।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী দিশে গৈ থকা এখন ট্ৰাকে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন গাড়ীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । গাড়ীখনত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগী নি থকা হৈছিল ।
এই সংঘৰ্ষটো অত্যন্ত ভয়ংকৰ আছিল, যাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতেই ৬ জন ৰোগীৰ মৃত্যু হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত আন দুজনক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই কথা শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থাই জনায় ।
এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনাই স্থানীয় ৰাইজক গভীৰভাৱে আঘাত কৰিছে । সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোঁকৰ ছাঁয়ে বিৰাজ কৰিছে । দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু জৰুৰী সেৱা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় আৰু পথটো স্বাভাৱিক কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
এই ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।