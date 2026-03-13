চীনৰ মাণ্ডাৰিন ভাষা শিকিবলৈ মন আছে যদি আহক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ

চীনৰ মাণ্ডাৰিন ভাষা শিকিবলৈ মন আছে যদি আহক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ
মাণ্ডাৰিন কেৱল চীনৰ চৰকাৰী ভাষাই নহয় বিশ্বৰ সৰ্বাধিক কথিত ভাষা । এই ভাষা শিকি আপুনিও বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিযুক্তিৰ পথ উলিয়াব পাৰে ।
তেজপুৰ : ঐতিহাসিক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণীকোঠা । য'ত দূৰৈৰ দেশৰ কেতবোৰ শব্দ কোমলকৈ প্ৰতিধ্বনিত হয় । মাণ্ডাৰিন ভাষাৰ শব্দ píngguǒ (আপেল), yīnyuè (সংগীত), xiūxi (জিৰণি) এইধৰণৰ চীনা শব্দবোৰ ভাহি আহে কোঠাটোৰ পৰা । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৈদেশিক ভাষাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই শব্দবোৰ কেৱল শব্দভাণ্ডাৰৰ অংশ নহয় । এইবোৰে সুযোগ, সংস্কৃতি আৰু বিশ্বজনীন যোগাযোগৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠা এখন বহল পৃথিৱীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ পথ দেখুৱায় ।
উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিদেশী ভাষাৰ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ চীনা মাণ্ডাৰিন ভাষাই বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । বৰ্তমান এক বিলিয়নতকৈ অধিক লোকৰ মাতৃভাষা হিচাপে এই ভাষাটো বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছে । সেয়ে এতিয়া বহু শিক্ষাৰ্থীৰ দৃষ্টিত মাণ্ডাৰিন কেৱল শৈক্ষিক বিষয় নহয়, বৰঞ্চ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এই ভাষিক যাত্ৰাত আগবঢ়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ছাত্ৰী জিবণী শৰ্মা অন্যতম । ভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা শৰ্মাই কয়, "মই ভাষা ভাল পাওঁ । কিন্তু আজিৰ দিনত সুযোগৰ কথাও ভাবিব লাগিব । চীনা ভাষাই শিক্ষা, অনুবাদ, কূটনীতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ দৰে বহু ক্ষেত্ৰত নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মাণ্ডাৰিন শিকাটো সহজ কাম নহয় । বহু বৰ্ণমালা-ভিত্তিক ভাষাৰ বিপৰীতে এই ভাষাটো সুৰ-নির্ভৰশীল । অৰ্থাৎ একে শব্দ ভিন্ন সুৰেৰে উচ্চাৰণ কৰিলে সম্পূৰ্ণ বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ পায় । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সূক্ষ্মতা আয়ত্ত কৰিবলৈ ধৈৰ্য, নিয়মিত অনুশীলন আৰু শৃংখলাবদ্ধ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন ।" আন এগাকী ছাত্ৰই কয়, "সুৰটো ভুল হ'লে অৰ্থ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায় । সেয়ে চীনা ভাষা মাণ্ডাৰিন সহজতে শিকা নাযায়, ইয়াৰ বাবে সময় আৰু নিয়মীয়া অনুশীলন অতি প্ৰয়োজন ।"
অৱশ্যে এই জটিলতাৰ মাজতো ভাষাটোৱে বহু শিক্ষাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰি আছে । বহুতে বিশ্বাস কৰে যে কূটনীতি, পৰ্যটন, সাংবাদিকতা, বিশ্ব বাণিজ্য আৰু বহুজাতিক কোম্পানীৰ দৰে ক্ষেত্ৰত মাণ্ডাৰিন ভাষাৰ দক্ষতাৰ চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে ।
এই পাঠ্যক্ৰমৰ আন এজন শিক্ষাৰ্থী মানসে কয় যে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ উৎসাহতেই তেওঁ এই ভাষা শিকিবলৈ আগবাঢ়িছিল । তেওঁ সেই কথা স্মৰণ কৰি কয়, "মোৰ বাইদেউৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ত চীনা ভাষা অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতেই চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ পাইছিল । সেইটো দেখিয়েই মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে এই ভাষাত ভৱিষ্যতৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।"
এই ধৰণৰ অভিজ্ঞতাই ভাৰতীয় যুৱসমাজৰ শৈক্ষিক চিন্তাধাৰাত এক পৰিবৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে । এসময়ত বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিকতা মুখ্য কেৰিয়াৰ পথ আছিল যদিও এতিয়া বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে বুজি পাইছে যে বিশেষ ভাষাগত দক্ষতাও সমানেই সম্ভাৱনাময় । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাবিদসকলেও এই আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখিছে । বিশ্ববিদ্যালয়খনত মাণ্ডাৰিন ভাষা শিক্ষাৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে দেশৰ নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰো সহযোগিতা জড়িত হৈ আছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিদেশী ভাষা কাৰ্যসূচীৰ অধ্যাপক ৰথজিৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে আৰম্ভণিতে এই পাঠ্যক্ৰমটো ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰত আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁ কয়, "প্ৰথমতে ই ভাষাবিজ্ঞান তথা ইংৰাজী আৰু বিদেশী ভাষা বিভাগৰ অংশ হিচাপে অংশকালীন পাঠ্যক্ৰম আছিল আৰু কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেই সীমাবদ্ধ আছিল ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ২০০৯ চনত বিশ্ববিদ্যালয়খনে ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে সহযোগিতা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এই বিদেশী ভাষাৰ কাৰ্যসূচীয়ে কৌশলগত গুৰুত্ব লাভ কৰে । তেজপুৰ অঞ্চলত সেনাবাহিনীৰ বৃহৎ উপস্থিতিৰ বাবে এই উদ্যোগ দুয়োপক্ষৰ বাবে উপকাৰী বুলি বিবেচিত হয় ।
অধ্যাপক চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "২০০৯ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ আমি চীন-সম্পৰ্কীয় যোগাযোগৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ কেইবাজনো জোৱানক মাণ্ডাৰিন ভাষাত প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ । পিছত ২০১৪ চনত ভাৰত তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীয়েও বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে । তাৰ পিছত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১৯-২০ জনকৈ জোৱান প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা আৰম্ভ হয় ।"
অধ্যাপক চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে সময়ৰ লগে লগে এই পাঠ্যক্ৰম অংশকালীন ব্যৱস্থাৰ পৰা উন্নীত হৈ পূৰ্ণকালীন এবছৰীয়া প্ৰমাণপত্ৰ পাঠ্যক্ৰমলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, যিটো সামৰিক বাহিনীৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবেও মুকলি কৰা হয় । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত বহু বিষয়া আৰু সেনাক ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে চীনা সেনা পি এল এ (People’s Liberation Army)ৰ সৈতে পতাকা বৈঠক (Flag Meeting) বা অন্যান্য আদান-প্ৰদানৰ সময়ত চীনা ভাষাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ভুল বুজাবুজি কমি যোৱা আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধান হয় ।"
বছৰ বছৰ ধৰি এই কাৰ্যসূচী অধিক বহল হৈ উঠিছে । ভাৰতৰ নতুন উচ্চ শিক্ষা সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আয়োগৰ (University Grants Commission)-ৰ নীতিৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়খনে শেহতীয়াকৈ চীনা অধ্যয়নত ৪ বছৰীয়া স্নাতক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।
অধ্যাপক চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি এতিয়া চীনা ভাষাত ৪ বছৰীয়া বি এ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান দ্বিতীয় বেটচ চলি আছে ।" একে সময়তে বিশ্ববিদ্যালয়খনে সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰায় ১৫ জনকৈ জোৱানৰ বাবে এক ছেমিষ্টাৰৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীও চলাই আছে । বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত ইউনিটসমূহৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
বহু বছৰ ধৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনে বিভিন্ন সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰায় ১০০ৰো অধিক জোৱানক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ইউনিটৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত শিক্ষাবিদসকলৰ মতে ভাষা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাই নহয় ।
এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "ভাষা শিকাৰ অৰ্থ হ’ল সংস্কৃতি বুজা । ই সমাজৰ মাজত এক শক্তিশালী সেতু হিচাপে কাম কৰে ।"
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও একে অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে, বহুতে কয় যে তেওঁলোকে প্ৰথমে কৌতুহল বা কেৰিয়াৰৰ আশাৰে মেণ্ডেৰিণ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও পিছত ইয়াৰ লিপি, ছন্দ আৰু সাংস্কৃতিক গভীৰতাত এক অনন্য আকৰ্ষণ লাভ কৰিছে ।
আন এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "চীনা লিপিৰ আকাৰবোৰ অত্যন্ত সুন্দৰ । কেতিয়াবা এনে এক অনন্য ভাষা শিকিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ।" বিশ্বব্যাপী সংযোগেৰে পৰিচালিত এই যুগত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ কেৱল শিক্ষাৰ স্থান হৈ থকা নাই । সেইবোৰ সংস্কৃতি, ধাৰণা আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ মিলনক্ষেত্ৰ হৈ উঠিছে-য'ত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ যুৱ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশ্বমুখী ভৱিষ্যতৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে । দিনটোৰ শেষত শ্ৰেণীকোঠাৰ শব্দবোৰ ধীৰে ধীৰে স্তব্ধ হৈ গ'লেও এটা বাৰ্তা স্পষ্ট হৈ থাকে-দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত এই বিশ্বত আন এটা ভাষা জানাটো কেৱল দক্ষতা নহয়, ই ভৱিষ্যতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা এক শক্তিশালী সেতু ।
