দুমুখীয়া শিল্পী কোন ? মানস ৰবীনে দিলে স্পষ্টীকৰণ
দুমুখীয়া শিল্পীৰ বিতৰ্কত নিজৰ নাম সাঙোৰ খোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মানস ৰবীনৰ । ২২ নৱেম্বৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোকে খানাপাৰালৈ আহিবলৈ আহ্বান...
Published : November 7, 2026 at 4:45 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰক লৈ বৰ্তমান ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । এফালে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন পোৱাক লৈ একাংশৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আনফালে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ জামিনৰ ৰায় সন্দৰ্ভত পূৰ্বানুমানক লৈ বৰ্তমান বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলি আছে । ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে আগবঢ়োৱা এক মন্তব্যক লৈ পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে এজন শিল্পীৰ দুমুখীয়া স্থিতিৰ বাবেই অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰা বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিল্পী মানস ৰবীনে । দুমুখীয়া শিল্পীগৰাকী কোন, তাক বিচাৰি উলিওৱাৰ নামত একাংশই তেওঁৰ নাম সাঙুৰি লোৱাত শিল্পীগৰাকীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে।
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনে কয়, "অসমত দুমুখীয়া শিল্পীৰ অভাৱ নাই । বিচাৰি বিচাৰি ৰবি শৰ্মা আৰু মোৰ নামটো আহিল । সন্ধিয়ালৈ এটা প'ৰ্টেলত মোৰ নাম প্ৰকাশ পালে । অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমতো মোৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ল । কিন্তু এই বিষয়টোৰ সৈতে মই কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে শিল্পীগৰাকীয়ে এছআইটিৰ সন্মুখত এটা কথা আৰু আদালতত আন এটা কথা কৈছে । মই এছআইটিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ন্যায়িক আয়োগৰ ওচৰলৈও গৈছোঁ । কিন্তু মই এতিয়ালৈকে আদালতলৈ যোৱা নাই । কাৰণ আদালতে মোক মতা নাই । গতিকে মই দুমুখীয়া শিল্পী নহয় ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত যি নাটক চলি আছে, সেয়া মই একেবাৰে ভালপোৱা নাই । জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে ভালপায় । কিন্তু আমি একো কৰিব পৰা নাই । চৰকাৰে, ৰাইজে, আমি কোনেও পৰা নাই, এবছৰ হৈ গ'ল ।"
ইফালে অহা ২২ নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীত সকলোকে অংশগ্ৰহণৰ বাবে মানস ৰবীনে আহ্বান জনায় । শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোকে সেইদিনা খানাপাৰালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "মই সকলোকে মাতিছোঁ । জুবিনদাক যদি সঁচাকৈয়ে ভাল পাইছিল, তেন্তে দেওবাৰে আহক । মুখামুখিকৈ বহিম, আলোচনা কৰিম আৰু কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ নাম আৰু সত্তাক ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলিও বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।