মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহিল মৃদুলা-গংগাৰ নতুন আলহী
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গংগাক ।
By PTI
Published : November 3, 2026 at 6:14 PM IST
গুৱাহাটী : মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী পৰিয়ালত দুটা নতুন আলহীৰ আগমন হৈছে । দুটা নতুন পোৱালিৰ এটা হাতী আৰু আনটো হৈছে গঁড় । এই নতুন আলহীৰ আগমণৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বনকৰ্মী আৰু পশুপ্ৰেমীৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।
মৃদুলা নামৰ হাতীজনীয়ে এটা মতা পোৱালী জন্ম দিছে । আনহাতে গংগা নামৰ এজনী গঁড়ে কেইদিনমান আগতে এটা পোৱালী জন্ম দিছে । এই সন্দৰ্ভত বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুটা নতুন পোৱালিক বনকৰ্মী আৰু পশুপ্ৰেমীসকলে আদৰণি জনাইছে । এই পোৱালি দুটাৰ এটা হাতী আৰু আনটো গঁড় ।"
Chaired an extensive meeting virtually, with senior Forest Department officials and District Forest Officers to deliberate on key departmental matters, including human-wildlife conflict, revenue related issues and the regulation of timber industries. The deliberations focused on measures to strengthen the department’s efficiency and improve its overall functioning. 📍 Aranya Bhawan, Panjabari, Guwahati— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 3, 2026
বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স'ত দিয়া পোষ্টটোত পুনৰ কয় যে এই পোৱালি দুটা বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সুৰক্ষিত বাসস্থানত ৰখা হৈছে । এই পোৱালি দুটাক উপযুক্তভাৱে শুশ্ৰূষা কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিছুদিন পূৰ্বে মৃদুলা নামৰ হাতীজনীয়ে মতা পোৱালি জন্ম দিয়ে । গংগা নামৰ গঁড়জনীয়ে এটা পোৱালি জন্ম দিছে ।"
মৃদুলাৰ মতা পোৱালিটোৰ আগমনে উদ্যানখনত কৰ্মৰত বনকৰ্মীসকলৰ বাবে আনন্দৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছে । মুখ্য মাউত দণ্ডেশ্বৰ বড়োৱে কয় যে হাতীৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বাবে এয়া ইতিবাচক খবৰ । বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স'ত দিয়া পোষ্টটোত পুনৰ কয়, "পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ বানৰ সময়ত গংগাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গংগাক মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "গংগাৰ সৈতে এতিয়া তিনিটা প্ৰজন্ম জড়িত হৈছে ।" মন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰি নতুনকৈ অহা আলহী আৰু উদ্যানখনৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাক লৈ সুখ আৰু গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:পুৱাৰ হেঙুলী কিৰণত মাজুলীত দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কলৰৱ