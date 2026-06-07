মুকলি হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ঘাঁহনি নাৰ্চাৰী ; কুৰিবিললৈও উভতি আহিল নলগাহৰি
ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । বিপদাপন্ন নলগাহৰি সংৰক্ষণৰ বাবেও লৈছে পদক্ষেপ ।
By PTI
Published : June 7, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত ৩৫ বছৰত অসমৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে হেৰুৱাইছে ৬০ শতাংশতকৈও অধিক ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ । এনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্ৰতি সংকট নামি আহিছে । এই সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ঘাঁহনি নাৰ্চাৰী । ইয়াৰ উপৰিও উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই নলগাহৰি সংৰক্ষণ প্ৰকল্প(পিএইচচিপি)ৰ অধীনত বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু আৰু বিপদাপন্ন নল গাহৰি ১৫ টাও অৰণ্যত মুকলি কৰি দিয়ে ।
মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতিত কয়, "অসমৰ বিপন্ন ঘাঁহনিৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ঘাঁহনি নাৰ্চাৰী মুকলি কৰা হয় ।
ৰাজ্যিক ক্ষতিপূৰণমূলক বনানিকৰণ পুঁজি ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিকল্পনা কৰ্তৃপক্ষ (CAMPA)ৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যত ৭.৫ বিঘা (প্ৰায় এক হেক্টৰ) এলেকাত এই নাৰ্চাৰীখন স্থাপন কৰা হৈছে বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কয় যে এই নাৰ্চাৰীয়ে সমগ্ৰ মানাহ আৰু অসমৰ অন্যান্য সংৰক্ষিত অঞ্চলত ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী বীজৰ উৎস হিচাপে কাম কৰিব । শেহতীয়া মূল্যায়নত পোৱা গৈছে যে বিগত প্ৰায় ৩৫ বছৰত উদ্যানখনে ৬০ শতাংশতকৈও অধিক ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ হেৰুৱাইছে । এনে পৰিস্থিতিত ঘাঁহনি নাৰ্চাৰীৰ পদক্ষেপ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কয়, "১৯৯০ চনত এসময়ত প্ৰায় ৩৮৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ (ভূ-প্ৰকৃতিৰ ৪৫ শতাংশ) সামৰি লোৱা ঘাঁহনি আজি প্ৰায় ১৫৫ বৰ্গকিলোমিটাৰ (১৮ শতাংশ) লৈ হ্ৰাস পাইছে, মূলতঃ কিছুমান ধ্বংসকাৰী প্ৰজাতি, বনাঞ্চল বেদখল, নদীৰ গতিপথ পৰিৱৰ্তন আৰু পূৰ্বৰ দশকসমূহত বাসস্থান ব্যৱস্থাপনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বাধাৰ বাবে ।"
অনুমান কৰা হৈছে যে বছৰি প্ৰায় ৬ বৰ্গকিলোমিটাৰ ঘাঁহনি ধ্বংস হয় । বিবৃতি অনুসৰি পুনৰুদ্ধাৰৰ পদক্ষেপৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৱে এছিয়াৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নদীৰ ঘাঁহনিৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ অখণ্ডতা ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে মানসৰ চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
নতুন প্ৰকল্পটোৰ অধীনত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা মানসৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মুঠ ১৬ প্ৰজাতিৰ থলুৱা ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ সংগ্ৰহ কৰি বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নাৰ্চাৰীত ৰোপণ কৰা হৈছিল ।
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ২০২৬ চনৰ মে' মাহত স্থাপন কৰা এই নাৰ্চাৰীখনে বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰিৱেশ পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই জলজ ঘাঁহনিবোৰে মানসৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে কাম কৰে আৰু বিশ্বজুৰি বিপদাপন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । বিশেষকৈ নলগাহৰি, বেংগল ফ্ল'ৰিকান, শহাপহু, এশিঙীয়া গঁড়, বনৰীয়া ম'হ, দল হৰিণ, হাতী আৰু বাঘ আদি এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক(বন্যপ্ৰাণী) তথা মুখ্য বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন বিনয় গুপ্তাই উল্লেখ কৰে যে তৃণভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিতৰত অন্যতম ।
তেওঁ লগতে কয় যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা ঘাঁহনি নাৰ্চাৰীয়ে বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ, ধ্বংসকাৰী প্ৰজাতি ব্যৱস্থাপনা আৰু বিপন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় থলুৱা ঘাঁহ প্ৰজাতিৰ বহনক্ষম যোগান নিশ্চিত কৰিব । ইফালে পিএইচচিপিৰ অধীনত একেটা অনুষ্ঠানতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কুৰিবিল ঘাঁহনিত ১৫ টা বিপদাপন্ন নল গাহৰি মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
এই সন্দৰ্ভত গুপ্তাই কয়, "মানাহত বিপদাপন্ন নল গাহৰি পুনৰ মুকলি কৰাটো এক উল্লেখযোগ্য সংৰক্ষণ কৃতিত্ব । ঘাঁহনিৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এনে প্ৰচেষ্টা অতি প্ৰয়োজনীয় ।" ২০২০ চনৰ পিছত মানাহত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে নল গাহৰি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । যাৰ ফলত মানাহত মুকলি কৰা বিপদাপন্ন নল গাহৰিৰ সংখ্যা ৭৮টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । সংৰক্ষণ আৰু প্ৰজননৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানাহৰ কুৰিবিলৰ পৰাই এই নল গাহৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া পুনৰ কুৰিবিললৈ এই প্ৰাণীবোৰ উভতি আহিছে ।
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে বিগত ৯ বছৰ ধৰি কুৰিবিলত নল গাহৰিৰ অৱস্থিতি দেখা পোৱা যোৱা নাছিল ।
অসমৰ বন বিভাগ, ডাৰেল বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ন্যাস, আইইউচিএন এছএছচি বন গাহৰি বিশেষজ্ঞ গোট আৰু ইক'চিষ্টেমছ-ইণ্ডিয়াক লৈ আৰণ্যকক মুখ্য কাৰ্যকৰীকৰণ অংশীদাৰ হিচাপে লৈ সহযোগিতামূলক পদক্ষেপত পিএইচচিপিয়ে ১৯৭০ চনৰ ভিতৰত এই প্ৰজাতিটো বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কাম কৰিছে ।
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কয় যে অহা ৫ বছৰত পিএইচচিপিয়ে প্ৰায় ৮০ টা নল গাহৰি মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ২০৪০ চনৰ ভিতৰত নল গাহৰিৰ সংখ্যা ৩০০ লৈ বৃদ্ধি কৰা । ১৯৯৬ চনত পিএইচচিপিৰ অধীনত দুটা মতা আৰু দুটা মাইকী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । ২০০৮ চনৰ পৰা সেইবোৰৰ প্ৰজননৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে পিএইচচিপিয়ে নল গাহৰি মুকলিৰ বাবে অসমৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰে অন্যান্য উপযুক্ত তৃণভূমি বাছনি কৰিছিল ।
এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে এতিয়ালৈকে অসমত ১৯৪ টা নল গাহৰি সফলতাৰে প্ৰজনন কৰি পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে । একেদিনাই মানাহৰ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াই অহা দুটাকৈ হাতীক সন্মান সহকাৰে সেৱাৰ পৰা বিৰতি দিয়া হয় । লগতে ৫ টাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতীক উদ্যানৰ সেৱাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
দিনটোত মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে সক্ৰিয় সেৱাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত দুটা প্ৰবীণ শিবিৰৰ হাতীক সন্মান জনোৱাৰ লগতে পাঁচটা নতুনকৈ প্ৰশিক্ষিত হাতীক সংৰক্ষণ কৰ্তব্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । অনুষ্ঠানত হাতীক 'গাৰ্ড অৱ অনাৰ' দিয়া হয় । পৰম্পৰাগত গামোচা পিন্ধাই আৰু ফল-মূল খুৱাই হাতীৰ পেৰেড অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
অভিজ্ঞ মাউটৰ অধীনত ৩ মাহৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা হাতীবোৰে এতিয়া চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টহল, বন্যপ্ৰাণী নিৰীক্ষণ, বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা আৰু অন্যান্য সংৰক্ষণ কাৰ্যকলাপত সহায় কৰিব বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ ৪৫ শতাংশ চিকাৰী চৰাইৰ বাসস্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান