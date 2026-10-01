শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰো অধিক: মানাহ এতিয়া গঁড়ৰ নতুন সুৰক্ষিত ঠিকনা

শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰো অধিক: মানাহ এতিয়া গঁড়ৰ নতুন সুৰক্ষিত ঠিকনা
২ অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । তাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ।
Published : October 1, 2026 at 3:20 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ অন্যতম গৌৰৱ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ২ অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব । মুকলিৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে মানাহক লৈ পৰ্যটকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে ।
মুকলিৰ ঠিক পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লৈ এক আশাৰ খবৰ দিছে । মানাহত গঁড় সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত শ্বেয়াৰ কৰা অনুসৰি এসময়ত মানাহত গঁড়ৰ সংখ্যা শূন্য আছিল । কিন্তু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত গঁড়ৰ সংখ্যা ৫০ ৰো অধিক হৈছে ।
Manas indeed once had zero rhinos. Today, it is home to 50+ with no rhino poaching for three consecutive years.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026
An underrated gem, renewed by conservation. As Manas National Park reopens this October, come discover a wilderness you’ll cherish forever pic.twitter.com/V4gBpkcoFl
ইয়াৰ উপৰিও একেৰাহে ৩ বছৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰৰ ঘটনাও সংঘটিত হোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত নতুন পৰিচয় লাভ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গন্তব্যস্থান । এই অক্টোবৰ মাহত পুনৰ মুকলি হ'ব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান-আহক আৰু আপুনি এই পৰিৱেশ অনুভৱ কৰক যাক আপুনি চিৰদিনৰ বাবে মনত ৰাখিব পাৰিব ।"
শূন্যৰ পৰা গঁড় সংৰক্ষণৰ যাত্ৰা
মানাহৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া কেৱল ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাহিনী নহয়;ই এক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পুনৰুত্থানৰ কাহিনী । বিভিন্ন মাধ্যমত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি ২০০৬ চনত মানাহলৈ গঁড়ৰ আগমন হৈছিল ।
কাজিৰঙাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা এটা গঁড়ৰ পোৱালি মানাহলৈ অনা হৈছিল । লগে লগে মানাহত গঁড়ৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ এক অধ্যায় আৰম্ভ হয় । ফলস্বৰূপে গঁড়ৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৬ চনত গঁড়ৰ সংখ্যা ৫০ৰো অধিক হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ
এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে অসমৰ ৫ খন জিলাক সামৰি আছে । গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ১৭৬ কিলোমিটাৰ নিলগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিম প্ৰান্তত ভূটানৰ পাদদেশত অৱস্থিত মানাহৰ ইতিহাস বহু পুৰণি । ১৯২৮ চনৰ ১ অক্টোবৰত মানাহক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
তাৰ পূৰ্বে মানাহক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । ১৯৭৩ চনত ইয়াত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হয় । অসম চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ১৯৭৪ চনত মানাহ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে ।
১৯৮৫ চনত ইউনেস্ক'ৱে মানাহক বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে । ১৯৮৯ চনত ইয়াক বায়'স্ফিয়েৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু ১৯৯০ চনত মানাহে ৫০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
অৱশ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ মানাহৰ যাত্ৰা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । মানাহত এসময়ত পৰিস্থিতি অশান্ত আছিল । লগতে চোৰাং চিকাৰ আৰু অন্যান্য সমস্যাই উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল । পৰিস্থিতি ইমানে সংকটৰ আছিল যে ইউনেস্ক'ই ১৯৯২ চনত মানাহক সংকটত পৰা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ, বন বিভাগ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত মানাহত পুনৰ সংৰক্ষণৰ কাম শক্তিশালী হয় । ২০০৩ চনত বড়ো চুক্তিৰ পিছত অঞ্চলটোত ক্ৰমে স্থিৰতা ঘূৰি আহে । সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা, বনকৰ্মী প্ৰশিক্ষণ, নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আদিৰ জৰিয়তে মানাহক পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যোৱাত সহায় কৰে । যাৰ ফলস্বৰূপে ২০১১ চনত ইউনেস্ক'ই মানাহৰ নাম সংকটত পৰা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে ।
জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভঁৰাল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেৱল গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত নহয় । বনাঞ্চল, নদী, জলাশয় আৰু বিস্তৃত তৃণভূমি মানাহৰ পৰিচয় । বাঘ, হাতী, বনৰীয়া ম'হ, সোণালী বান্দৰ, নল গাহৰি, বেংগল ফ্লৰিকান, হৰিণা আদি দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰো আশ্ৰয়স্থল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ।
২ অক্টোবৰৰ পৰা নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ
দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক এতিয়া মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে । কাৰণ ২ অক্টোবৰত এই উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব । বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষত মানাহলৈ ৬৩,৭২৩ গৰাকী পৰ্যটকৰ আগমন হৈছিল ।
পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ তুলনাত এই সংখ্যা যথেষ্ট আছিল । এইবছৰো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে পৰ্যটকৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । মানাহত গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দৰে ইতিবাচক খবৰবোৰে নিশ্চিতভাৱে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য