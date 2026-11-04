পত্নীক হত্যা কৰি চৰম সিদ্ধান্ত এজনৰ, ৰহস্য হৈ ৰ’ল ঘটনাৰ কাৰণ!
ৰঙিয়াৰ বৰদোঙা বাতাকুছি গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰি পাছত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
By PTI
Published : November 4, 2026 at 7:30 PM IST
গুৱাহাটী: ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অপৰাধৰ ঘটনাই শেহতীয়াকৈ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমত ৷ গুৱাহাটীৰ ৰিয়া তালুকদাৰৰ হত্যাকাণ্ড, হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত ভৰালী পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডই সংবাদ মাধ্যম তথা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ মাজতেই ৰঙিয়াত এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
ৰঙিয়াৰ বৰদোঙা বাতাকুছি গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰি পাছত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰঙিয়া সম-জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্য়োতি নাথে জনোৱা মতে মঙলবাৰে নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
অভিযুক্ত ইমদাদ আলীয়ে নিজ গৃহতে পত্নী মবিয়াৰা বেগমক হত্যা কৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ বুধবাৰে পুৱা মবিয়াক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ আনহাতে পত্নীক হত্যা কৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰা ইমদাদৰ মৃতদেহ গাঁৱৰ ওচৰৰে এজোপা গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক নাথে জনায় ৷
ওচৰ-চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ইমদাদ আৰু মবিয়াৰ মাজত দীৰ্ঘদিন সমস্যা চলি আছিল আৰু দুয়ো প্ৰায়েই কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল ৷ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পৰিণতিতেই এই লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে চুবুৰীয়াসকলে ৷
‘‘পত্নীক হত্যাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ৷ দুয়োটা মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ এই গোচৰ সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷’’ আৰক্ষী বিষয়া নাথে কয় ৷
এই ঘটনাই ৰঙিয়াৰ বাতাকুছিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷ কি পৰিস্থিতি বা কি কাৰণে ইমদাদে এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত কৰি চমৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া ৰহস্য হৈ ৰ’ল ৷
লগতে পঢ়ক:
আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত চলা গুলীত মৃত্যু ঘনকান্ত গগৈৰ, ভৰালী পৰিয়ালৰ সুখ প্ৰকাশ
ক্ষীপ্ৰ ন্যায়ক লৈ প্ৰশ্ন ? ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নানা ঋষিৰ নানা মত !