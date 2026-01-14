ভোগালীৰ উৰুকাৰ নিশা একলগে ভাতসাজ খোৱা নহ’ল বিকিৰ, পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে বেংকৰ উপ-শাখা প্ৰৱন্ধকৰ
ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত যেন বাটতেই ৰৈ আছিল মৃত্য়ুদূত ! ৰৈ থকা ডাম্পাৰত খুন্দিয়ালে প্ৰচণ্ড গতিত ।
Published : January 14, 2026 at 7:41 AM IST
সৰুপথাৰ : ৰাজ্য়ৰ চৌদিশে সকলোৱে ভোগালীৰ উৰুকাত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ সময়তে সৰুপথাৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং তামুলী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো । বিকি চাহু নামৰ লোকজনে নিজ ঘৰলৈ ওভতাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো ঘটে ।
সৰুপথাৰৰ আই চি আই চি আই বেংকৰ কৰ্মচাৰী বিকি চাহুৱে নিশা ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত যেন বাটতেই ৰৈ আছিল মৃত্য়ুদূত ! আই চি আই চি আই বেংকৰ উপ-শাখা প্ৰৱন্ধক হিচাপে কৰ্মৰত বিকি চাহুৱে AS 05 S 6575 নম্বৰৰ মটৰচাইকেলখনেৰে গৈ থাকোতেই AS 03 CC 0386 নম্বৰৰ পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰখনত প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দা মাৰে । ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই ভয়াৱহ ঘটনাটোত বিকি চাহুৱে থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱাই ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২ নং তামুলী গাঁৱত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰাই পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা আছিল AS 03 CC 0386 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখন । এই ডাম্পাৰখনতেই বিকি চাহুৱে পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো । ইয়াৰ পিচতেই বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্য়ৱস্থা কৰাৰ লগতে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
আনহাতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "ৰাতিপুৱাৰে পৰাই ইয়াত ডাম্পাৰ এখন ৰখাই থোৱা আছিল । শব্দ শুনি ওলাই আহিলো । ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰখনত মাৰি দিয়াৰ শব্দ ওলাইছিল । তেতিয়াই ওলাই চাইছিলো । আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰখাই থোৱা হৈছিল ডাম্পাৰ ।"নিহতজনৰ ঘৰ গোলাঘাটত ।