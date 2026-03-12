গৰু চোৰৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰ এজনক : অৱস্থা সংকটজনক
কলিয়াবৰৰ চিকণী বৰহোলাত গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা ৷ গৰু চোৰৰ সন্দেহত গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ নিৰীহ যুৱকক ৷
Published : March 12, 2026 at 1:28 PM IST
কলিয়াবৰ : ‘‘চোৰ ঐ চোৰ ! কোন ক’ত আছ’, ধৰ ধৰ, চোৰ ধৰ !’’ বুধবাৰে নিশা এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ৷ চোৰ ধৰিবলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ ৷ যিয়ে যি পাৰে হাতত লৈ চোৰ ধৰিবলৈ আহিল ৷ তাৰ পাছত...
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ চিকণি বৰহোলাত ৷ গৰু চোৰৰ সন্দেহত বুধবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ চিকণি বৰহোলাত একাংশ লোকে এজন যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৷ ৰাইজৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱকজন ৷ আহত যুৱকজনৰ নাম আবু হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ইফালে আন একাংশ লোকে এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ লোক আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় ৷ কিন্তু আৰক্ষীক দেখি খৰ্গগ্ৰস্ত হৈ পৰে একাংশ লোক আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ বাহনৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে আহত আবু হুছেইনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে আৰক্ষীক দেখি আহত যুৱক আবু হুছেইনে কয়, ‘‘মোক ন্যায় দিয়ক ৷ মোক চোৰৰ সন্দেহত বহুতো মাৰধৰ কৰিছে ৷’’ ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়েও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আহত আবু হুছেইনৰ গাঁৱৰ এজন যুৱকে কয়, ‘‘চিকনী বৰহোলা বাগানত গৰু চোৰ ওলাইছে বুলি শুনি চাবলৈ গৈছিলো ৷ তাত দেখিলো আমাৰ গাঁৱৰ, সম্বন্ধত মামাক প্ৰায় এক-ডেৰশ মানুহে মাৰ-ধৰ কৰিছে । তালৈ যোৱা আৰক্ষীৰ গাড়ীকো আক্ৰমণ কৰিছে । সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷’’
অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকেও জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰৰ চিকণি বৰহোলাত সংঘটিত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷