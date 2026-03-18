ETV Bharat / state

শ্বহীদ অনিল বৰাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গলৈ... কালীয় দমনৰ পৰা জোঙাল বলহুলৈ : জয়ন্ত দাসৰ হাতৰ পৰশত জিলিকিছে দৰ্শন আৰু সৌন্দৰ্য

ভাস্কৰ্য শিল্পৰ অন্যতম নিদৰ্শন ৷ জয়ন্ত দাসৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ পৰা আদি কৰি জুবিন গাৰ্গলৈকে ৷

Man from Morigaon is leaving a mark among people through his creation of unique artifacts
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : চালে চকুৰোৱা দৃষ্টিনন্দন বহু সামগ্ৰী ৷ সেই সামগ্ৰীবোৰে প্ৰাণ পাই উঠিছে এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ চিন্তা চেতনাত ৷ প্লাষ্টিক, কাঠৰ টুকুৰা, থাৰ্ম’কল আদি নিৰ্জীৱ সামগ্ৰীয়ে যেতিয়া প্ৰাণ পাই উঠে, তেতিয়াই ইতিহাসৰ পাতৰ বহু কথাই পুনৰ পোহৰত জিলিকি উঠে ৷

আজি আমি ক’ব বিচাৰিছো এগৰাকী সৃষ্টিশীল শিল্পীৰ কাৰুকাৰ্যৰ বিষয়ে ৷ যিয়ে শিল্পসাধনা আৰু নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাৰ বলত সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে ৷ সেই শিল্পীগৰাকী হৈছে জয়ন্ত দাস ৷

মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটিৰ বাসিন্দা জয়ন্ত দাসে নগাঁও কল্লোল চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যি সময়ত দৰ্শন আৰু সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞা বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যুগত প্ৰতিদিনে সলনি হৈ আছে, ঠিক তেনে সময়তে জয়ন্ত দাসৰ শিল্প যাত্ৰা এক মূল্যবান সৃষ্টিশীল ৰূপে উদ্ভাসিত হৈছে, য’ত মাটিৰ স্পৰ্শ, বাঁহৰ সৌন্দৰ্য আৰু চিন্তাৰ গভীৰতা সমন্বিত হৈ এটি সাংস্কৃতিক বৰ্ণালী গঢ় লৈ উঠিছে ৷

শৈশৱৰে পৰা শিল্পবিদ্যাত জড়িত হৈ থকা জয়ন্ত দাসে মৃৎশিল্প, ভাস্কৰ্যশিল্প, কাৰুশিল্প আৰু থাৰ্ম’কলৰ জৰিয়তে বহু ন ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ চিত্ৰশিল্পৰ জগতত ২০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি কাম কৰি থকা জয়ন্ত দাসৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ অনিল বৰা আৰু শ্বহীদ মতিৰাম বৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তিও ৷

লগতে বটদ্ৰৱা মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা গংগাত কালীয় দমনৰ ঐতিহাসিক দৃশ্যৰ ভাস্কৰ্যও তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ লগতে তিৱা সাহিত্য সভাত প্ৰদৰ্শন কৰা জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তিও তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ কেবাজনো প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ ভাস্কৰ্য আৰু অসম সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ মূল তোৰণো তেওঁৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷

এই সকলোবোৰ মাত্ৰ এক শিল্প নহয় ৷ বৰং ই অসমৰ ইতিহাস, সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক ধাৰাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ দৰ্শনক দৃশ্যত ৰূপান্তৰ কৰাৰ এক অনুপম প্রচেষ্টা ৷ তেওঁৰ প্ৰতিটো সৃষ্টি যেন এক জীৱন্ত দলিল, যি সময়, সমাজ আৰু ঐতিহ্যক গভীৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে ।

জয়ন্ত দাসে প্ৰয়াত শিল্পগুৰু বৰেণ্য শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত কল্লোল শিল্প প্রতিষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিল্প কলাৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁৰ মৌলিক দক্ষতা, দৃশ্যধাৰণ, ক্ষমতা আৰু আধুনিক শিল্পৰ প্ৰযুক্তিগত জ্ঞানক দৃঢ়ভাৱে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে ৷

জয়ন্ত দাসে কয়, ‘‘এই কামবোৰ কৰাৰ মোৰ নিচা আছিল ৷ এই নিচাকেই বৰ্তমান মই পেছা হিচাবে লৈছো ৷ বৰ্তমান মই কেবাজনোৌ যুৱকক কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ কোনোবাই যদি এই কাম শিকিব বিচাৰে, তেন্তে মই তেওঁলোকক শিকাবলৈও প্ৰস্তুত আছো ৷’’

TAGGED:

ভাস্কৰ্য শিল্প আৰু কাৰু শিল্প
শিল্প যাত্ৰা
মৰিগাঁৱৰ জয়ন্ত দাস
প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ
ভাস্কৰ্য শিল্প

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.