ETV Bharat / state

জলকীয়া খেতিৰে এক বিঘা মাটিতেই লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন

চলিত বৰ্ষত ডেৰ লাখতকৈও অধিক টকাৰ ফচল বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষক চন্দ্ৰ বৰাই ।

man from Majul self reliant through Chilli cultivation
জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: যি সময়ত সংস্থাপন বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী নিজ ৰাজ্য, ঘৰ এৰি আন ঠাইলৈ গতি কৰিছে সেই সময়ত মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ এজন খেতিয়কে জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈ দেখুৱাইছে নিদৰ্শন ।

প্ৰথম অৱস্থাত আন এজন সফল কৃষকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল এই জলকীয়াৰ খেতি । নিজৰ প্ৰায় তিনি বিঘা মাটিত সম্পূৰ্ণ নিজা তত্ত্বাৱধানত কৰা এই জলকীয়া খেতিৰ পৰা চলিত বৰ্ষত ইতিমধ্যে ডেৰ লাখতকৈও অধিক টকাৰ ফচল বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন কৃষক । নাম তেওঁৰ চন্দ্ৰ বৰা ।

জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত কৃষক চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "যোৱা বৰ্ষত মাত্ৰ এক বিঘা মাটিতেই প্ৰায় ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছিলো ।" এইজন কৃষকে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁৰ এই কৃষিকৰ্মত সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে জিলা কৃষি বিভাগে । পুলিৰ পৰা আদি কৰি প্ৰয়োজনীয় দিহা-পৰামৰ্শ সকলোখিনি কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰা বুলি তেওঁ কয় । এই সুবিধা লাভ কৰা বাবে উৎপাদনৰ নামত তেওঁৰ খৰচ হৈছে মাত্ৰ ৩০ৰ পৰা ৪০ হাজাৰ টকা ।

man from Majul self reliant through Chilli cultivation
জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এইবাৰ উৎপাদন যোৱা বছৰতকৈ কিছু কম হৈছে যদিও বজাৰৰ চাহিদা বহুত বেছি থকাৰ বাবে লোকচানৰ মুখ দেখিবলগীয়া হোৱা নাই বুলি কয় কৃষকজনে । তেওঁ কয়, "সদায় প্ৰায় ৩৫ ৰ পৰা ৬০ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত জলকীয়া মাজুলীৰ থলুৱা বজাৰতে বিক্ৰী কৰি আছো ।"

man from Majul self reliant through Chilli cultivation
জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

খেতিৰ বাবে জলকীয়াৰ পুলি কেতিয়া ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰি বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে কৃষকজনে কয়, "আঘোণ মাহতে পুলি ৰোপণ কৰো । ব’হাগ মাহৰ পৰা এই জলকীয়া ছিঙি বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিব পাৰো ।" বৰ্তমান ভৰপক বতৰ শেষ হৈ আহিছে যদিও এনেদৰে থলুৱাভাৱে কৰা কৃষিকৰ্মই এতিয়া মাজুলীৰ যুৱ প্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক নতুন বাট দেখুৱাইছে ।

লগতে পঢ়ক:কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীপাল কৰিছে নিজৰ জীৱন, উদ্যমী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

মেখেলা-চাদৰৰ পৰা ফুলাম গামোচালৈ, তাঁতশালত সপোন ৰচিছে মাজুলীৰ দুই শিপিনীয়ে

লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে

TAGGED:

মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
জলকীয়া
স্বাৱলম্বী কৃষক
MAJUL SELF RELIANT CULTIVATOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.