ETV Bharat / state

লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে

তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ধেমাজিৰ নিলখ বালিজানৰ নিতুল শইকীয়াৰ ৷

Man from Dhemaji self reliant through watermelon and bhut jolokia cultivation
খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: এতিয়া তৰমুজৰ বতৰ । বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত বজাৰত ৰসাল সুস্বাদু ফল তৰমুজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পায় ৷ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই নিতুল শইকীয়াই নিজৰ বাৰীত এই খেতি কৰিছে ৷

নিতুল শইকীয়াৰ বাৰীত কেৱল তৰমুজেই নহয়, এইবাৰ লমা-লমে লাগিছে ভোট জলকীয়াও ৷ ধেমাজি জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নিলখ বালিজানৰ উদ্যমী খেতিয়ক নিতুল শইকীয়াই সুবিশাল বাৰীত তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷

ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে লমা-লমে লগা পুৰঠ বাৰীৰ তৰমুজবোৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ বাবে তেওঁ সাজু কৰিছে ৷ ২০১৩ চনৰে পৰা কৃষিকে জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লোৱা যুৱ কৃষকজনে বছৰৰ সকলো সময়তে বতৰ অনুসৰি বিভিন্ন খেতি কৰি আহিছে ৷

প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিগত বছৰতকৈ এইবাৰ কম মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰিছে ৷ এই কথা তেওঁ নিজেই সদৰী কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৯ বিঘা মাটিত উৎপাদন হোৱা ভোট জলকীয়া নিতুলৰ ঘৰৰ পৰাই ব্যৱসায়ীয়ে পাইকাৰী দৰত নি ধেমাজিৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, অৰুণাচল, গোলাঘাট, ডিমাপুৰ, গুৱাহাটী আদিলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

এই কৃষিকৰ্ম সন্দৰ্ভত উদীয়মান কৃষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই একেৰাহে সকলো ধৰণৰ খেতি কৰি আহিছো ৷ বৰ্তমান জলকীয়া আৰু তৰমুজ খেতি কৰি আছো ৷ জলকীয়া ৯ বিঘা আৰু তৰমুজ খেতি দুই বিঘা আছে ৷ জলকীয়াবোৰ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছে ৷ কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব ৷ আলুকে আদি কৰি মই সকলো খেতি কৰো । তৰমুজৰ পাইকাৰী ১৮-২০ টকা আৰু জলকীয়াটো ২৮০ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছো ৷’’

Man from Dhemaji self reliant through watermelon and bhut jolokia cultivation
ভোট জলকীয়াৰ খেতি (ETV Bharat Assam)

কৃষি বিভাগৰ পৰা পোৱা নাই সুবিধা

উদীয়মান কৃষকজনে কয়, ‘‘কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো সুবিধা নোপোৱাকৈয়ে নিজৰ চেষ্টাত মই কাম কৰি গৈছো ৷ কৃষি বিভাগৰ পৰা বিশেষ সহায় পাইছো বুলি ক’ব নোৱাৰি ৷ তেনেকৈ আজিলৈকে কোনো আঁচনিও পোৱা নাই ৷ খেতিত ব্যস্ত থকাৰ বাবে চৰকাৰী অফিচলৈও যাবলৈ সময় নাই ৷ সেয়ে আঁচনিৰ কথা কেতিয়া আহে, নাজানো ৷”

লগতে তেওঁ কয়, ‘‘অঞ্চলটোত কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা বহু যুৱক আছে ৷ সেইসকল যুৱকক চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে বহিঃৰাজ্যলৈ নোযোৱাকৈ ইয়াতে কাম কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰিব ৷’’

Man from Dhemaji self reliant through watermelon and bhut jolokia cultivation
উদীয়মান কৃষক নিতুল শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৃষক

নিতুল শইকীয়াই কয়, ‘‘নাজানো নাজানো চৰকাৰৰ বিয়াগোম কৃষি বিভাগৰ লগতে পথাৰত পানী যোগান ধৰা বাবে জলসিঞ্চন বিভাগটো আছে যদিও গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকে এতিয়াও উপযুক্ত চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে নিলখ বালিজানৰ কৃষকে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে কৃষিকৰ্ম কৰিব লাগে ৷’’

বছেৰেকত ১০ ৰ পৰা ১২লাখ উপাৰ্জন

বতৰ অনুকূল থাকিলে এটা বছৰত বতৰ অনুযায়ী খেতি কৰিলে ১০-১২ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি উদীয়মান কৃষকজনে জানিবলৈ দিয়ে ৷

Man from Dhemaji self reliant through watermelon and bhut jolokia cultivation
তৰমুজৰ খেতি (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লক্ষাধিক টকাৰ লোকচান

এইবছৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কৃষকজনে খেতি কৰা ভোট জলকীয়াকে ধৰি অন্যান্য খেতিৰ ফচল বহু নষ্ট হৈছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় পাঁচ লক্ষাধিক টকা লোকচান হৈছে ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰে উদীয়মান কৃষকজনে ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বছৰৰ সকলো সময়তে বতৰ অনুসৰি খেতি কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো চলাই আছো ৷ কেৱল নিজৰেই নহয় মোৰ দৰে এই কৰ্ম কৰিয়েই অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : ৩০০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি, সাফল্যৰ হাঁহি এদল কৃষকৰ মুখত

লগতে পঢ়ক : আনত নহয়, স্ব-ভূমিত কৰ্ম কৰি বজাৰ দখলৰ দিশত অগ্ৰসৰ এজন উদ্যমী যুৱক

TAGGED:

ভোট জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বী
তৰমুজৰ চাহিদা বৃদ্ধি
তৰমুজৰ খেতি
কৃষি বিভাগ
WATERMELON AND BHUT JOLOKIA FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.