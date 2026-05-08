লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে

লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে
তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ধেমাজিৰ নিলখ বালিজানৰ নিতুল শইকীয়াৰ ৷
Published : May 8, 2026 at 7:36 PM IST
ধেমাজি: এতিয়া তৰমুজৰ বতৰ । বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত বজাৰত ৰসাল সুস্বাদু ফল তৰমুজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পায় ৷ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই নিতুল শইকীয়াই নিজৰ বাৰীত এই খেতি কৰিছে ৷
নিতুল শইকীয়াৰ বাৰীত কেৱল তৰমুজেই নহয়, এইবাৰ লমা-লমে লাগিছে ভোট জলকীয়াও ৷ ধেমাজি জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নিলখ বালিজানৰ উদ্যমী খেতিয়ক নিতুল শইকীয়াই সুবিশাল বাৰীত তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷
ইতিমধ্যে লমা-লমে লগা পুৰঠ বাৰীৰ তৰমুজবোৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ বাবে তেওঁ সাজু কৰিছে ৷ ২০১৩ চনৰে পৰা কৃষিকে জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লোৱা যুৱ কৃষকজনে বছৰৰ সকলো সময়তে বতৰ অনুসৰি বিভিন্ন খেতি কৰি আহিছে ৷
প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিগত বছৰতকৈ এইবাৰ কম মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰিছে ৷ এই কথা তেওঁ নিজেই সদৰী কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৯ বিঘা মাটিত উৎপাদন হোৱা ভোট জলকীয়া নিতুলৰ ঘৰৰ পৰাই ব্যৱসায়ীয়ে পাইকাৰী দৰত নি ধেমাজিৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, অৰুণাচল, গোলাঘাট, ডিমাপুৰ, গুৱাহাটী আদিলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
এই কৃষিকৰ্ম সন্দৰ্ভত উদীয়মান কৃষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই একেৰাহে সকলো ধৰণৰ খেতি কৰি আহিছো ৷ বৰ্তমান জলকীয়া আৰু তৰমুজ খেতি কৰি আছো ৷ জলকীয়া ৯ বিঘা আৰু তৰমুজ খেতি দুই বিঘা আছে ৷ জলকীয়াবোৰ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছে ৷ কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব ৷ আলুকে আদি কৰি মই সকলো খেতি কৰো । তৰমুজৰ পাইকাৰী ১৮-২০ টকা আৰু জলকীয়াটো ২৮০ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছো ৷’’
কৃষি বিভাগৰ পৰা পোৱা নাই সুবিধা
উদীয়মান কৃষকজনে কয়, ‘‘কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো সুবিধা নোপোৱাকৈয়ে নিজৰ চেষ্টাত মই কাম কৰি গৈছো ৷ কৃষি বিভাগৰ পৰা বিশেষ সহায় পাইছো বুলি ক’ব নোৱাৰি ৷ তেনেকৈ আজিলৈকে কোনো আঁচনিও পোৱা নাই ৷ খেতিত ব্যস্ত থকাৰ বাবে চৰকাৰী অফিচলৈও যাবলৈ সময় নাই ৷ সেয়ে আঁচনিৰ কথা কেতিয়া আহে, নাজানো ৷”
লগতে তেওঁ কয়, ‘‘অঞ্চলটোত কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা বহু যুৱক আছে ৷ সেইসকল যুৱকক চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে বহিঃৰাজ্যলৈ নোযোৱাকৈ ইয়াতে কাম কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰিব ৷’’
প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৃষক
নিতুল শইকীয়াই কয়, ‘‘নাজানো নাজানো চৰকাৰৰ বিয়াগোম কৃষি বিভাগৰ লগতে পথাৰত পানী যোগান ধৰা বাবে জলসিঞ্চন বিভাগটো আছে যদিও গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকে এতিয়াও উপযুক্ত চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে নিলখ বালিজানৰ কৃষকে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে কৃষিকৰ্ম কৰিব লাগে ৷’’
বছেৰেকত ১০ ৰ পৰা ১২লাখ উপাৰ্জন
বতৰ অনুকূল থাকিলে এটা বছৰত বতৰ অনুযায়ী খেতি কৰিলে ১০-১২ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি উদীয়মান কৃষকজনে জানিবলৈ দিয়ে ৷
প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লক্ষাধিক টকাৰ লোকচান
এইবছৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কৃষকজনে খেতি কৰা ভোট জলকীয়াকে ধৰি অন্যান্য খেতিৰ ফচল বহু নষ্ট হৈছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় পাঁচ লক্ষাধিক টকা লোকচান হৈছে ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰে উদীয়মান কৃষকজনে ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বছৰৰ সকলো সময়তে বতৰ অনুসৰি খেতি কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো চলাই আছো ৷ কেৱল নিজৰেই নহয় মোৰ দৰে এই কৰ্ম কৰিয়েই অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ৷’’