ETV Bharat / state

এসময়ত শত্ৰু জ্ঞান কৰা এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া হাতীক পূজিছে দেৱতাৰূপে

নগাঁও-কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন ।

Hati Bondhu has set perfect example of bond
হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 6:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : এসময়ত বনৰীয়া হাতী দেখিলেই হাতত তুলি লৈছিল যাঠি, জোং । ৰাইজে হাতীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি ফুৰিছিল । হাতীয়েও কৰিছিল প্ৰত্যাক্ৰমণ । পথাৰত ধানখেতি কৰা বাদ দিছিল গঞাই । কাৰণ বনৰীয়া হাতীয়ে খাই তহিলং কৰিছিল সোণালী ধাননি । এতিয়া সকলো সলনি হৈছে । গাঁওখনৰ কৃষকে ধান খেতি কৰি ঘৰলৈ সোণগুটি চপাবও পৰিছে, হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে গঢ়ি উঠিছে মৰমৰ বান্ধোন ।

হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন :

এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল হাতী বন্ধু নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাৰ এক বিশেষ পদক্ষেপৰ বাবে । গঞাৰ মন্তব্যতে পৰিস্ফুট হৈছে এই অস্বাভাৱিক যেন লগা বাস্তৱ । গাঁওখন হৈছে নগাঁও-কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং গাঁও । আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ বছৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে গাঁওখনত । গাঁওখনত উপস্থিত হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত সংঘাতৰ অৱসান ঘটাই হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠা স্নেহ সন্দৰ্ভত হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা স্বৰস্বতী তেৰংপিয়ে কয়, “২০১৮ চনৰ পূৰ্বে আমাৰ গাঁওখনত বিশেষকৈ ধানখেতি কৰা এৰি দিছিল কৃষকে । ২০১৮ চনৰ পূৰ্বে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল । হাতী দেখিলেই ৰাইজে হাতে হাতে যাঠি, জোং লৈ খেদি গৈছিল । হাতীয়েও আক্ৰমণাত্মক হৈছিল । ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছিল ।"

হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন (ETV Bharat Assam)

আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল হাতীৰ আক্ৰমণত :

হাতীয়েও মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "হাতীৰ আক্ৰমণত আমাৰ গাঁৱৰ সাত-আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । মুঠতে এক ভয়াৱহ সময় পাৰ কৰিছিলো; কিন্তু এতিয়া এয়া সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে । কাৰণ হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাটোৱে বৃহত্তৰ এলেকাত প্ৰায় দুশ বিঘা ভূমিত হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ধানখেতি কৰি আমাৰ অঞ্চলৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কৃষকে ধানখেতি কৰি এইবাৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । সম্পূৰ্ণ ধান পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকসকল । হাতী বন্ধুৰ সৈতে এতিয়া আমিও জড়িত হৈছো । কাৰণ হাতী বন্ধুয়ে হাতীৰ বাবে ধানখেতি কৰাৰ ফলত হাতীয়ে এতিয়া কৃষকৰ পথাৰত তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে হাতীৰ বাবে কৰা খেতি খাইছে ।"

Hati Bondhu has set perfect example of bond
হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত আঁতৰিছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (ETV Bharat Assam)

গঞাই শত্ৰুক বশ কৰিলে মৰমেৰে :

"পূৰ্বে আমি হাতীক শত্ৰু বুলি ভাবিছিলো যদিও এতিয়া আমি হাতীৰ মৰম বুজি পোৱা হৈছো । হাতীক মৰম কৰিলে হাতীয়েও মৰম কৰে অথবা মৰম বুজি পায় । পূৰ্বে হাতীক আমি শত্ৰু জ্ঞান কৰিছিলো; কিন্তু এতিয়া হাতীক আমি দেৱতা জ্ঞান কৰো । হাতী বন্ধুৱে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে আমাৰ অঞ্চলৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাত নোহোৱা হৈছে ।” স্বৰস্বতী তেৰংপিয়ে এইদৰে কয় ।

Hati Bondhu has set perfect example of bond
হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত আঁতৰিছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (ETV Bharat Assam)

২০১৮ চনৰ পৰাই বিশিষ্ট সমাজসেৱক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত হাতী বন্ধু নামৰ সংস্থাই হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ খাদ্য যোগানৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি কৰি আহিছে । পূৰ্বে পাহাৰৰ পৰা নামি হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ উপৰি প্ৰায় ৭০-৮০ খন মান গাঁৱত ধান পকাৰ সময়তে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বৃহত্তৰ এলেকাৰ কৃষকসকল; কিন্তু হাতী বন্ধুৱে হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ধান খেতিৰ উপৰি পাহাৰীয়া এলেকাত নেপিয়াৰ,কঁঠাল,কল আদি বিভিন্ন গছ ৰোপণ কৰি আহিছে ।

Hati Bondhu has set perfect example of bond
নগাঁও-কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ (ETV Bharat Assam)

হাতীৰ বাবে দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি :

এইবেলিও হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হাতী বন্ধুৱে পুনৰ দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি কৰাত বৃহত্তৰ এলেকাৰ কৃষকসকলে নিজৰ খেতিৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । এই সন্দৰ্ভত হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাই কয়,“বৃহত্তৰ অঞ্চলত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহতা, কৃষকসকল হোৱা ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰদীপ ভূঞা খুড়াৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত আমি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ২০১৮ চনৰ পৰা খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । এইক্ষেত্ৰত আমাক স্থানীয় ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । আমি এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰি আহিছো যে হাতীক মৰম কৰিলে হাতীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ মৰম দিয়ে । হাতী যথেষ্ট শান্ত প্ৰাণী । হাতীক কোনেও আক্ৰমণৰ চেষ্টা নকৰিলে হাতীয়েও আক্ৰমণ নকৰে ।”

Hati Bondhu has set perfect example of bond
গঞাই হাতীক বশ কৰিলে মৰমেৰে (ETV Bharat Assam)

হাঁহিমুখে খেতিৰ ধান চপাইছে কৃষকে :

হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ কৃষকসকলেও এতিয়া হাঁহিমুখে নিজৰ খেতিৰ ধান চপাবলৈ পাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হাতী বন্ধু নামৰ সংস্থাক । আনকি পূৰ্বে ন-খোৱা এৰি দিয়া গঞাই এতিয়া ন-খাবলৈয়ো আৰম্ভ কৰিছে কেৱল হাতী বন্ধুৰ পদক্ষেপৰ বাবেই । হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাক এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে পত্নী মেঘনা ময়ূৰ হাজৰিকাই । উল্লেখ্য় যে, হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে হাতীৰ বাবে খেতি কৰা হাতী বন্ধুক বিগত বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানত প্ৰশংসা কৰিছিল । তদুপৰি অসম চৰকাৰৰ 'অসম গৌৰৱ বঁটা' লাভ কৰিবলৈয়ো সক্ষম হৈছিল হাতী বন্ধুৱে ।

লগতে পঢ়ক:হাতীৰ বাসস্থানৰ অভাৱতহে মানুহৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয়: বিনোদ দুলু বৰা

দুই দশকৰ টকলা পাহাৰে ৮ বছৰত পিন্ধিলে সেউজীয়া চোলা: হাতী বন্ধুৰ নীৰৱ সেউজ বিপ্লৱ

TAGGED:

NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
MANN KI BAAT
হাতী মানুহৰ সংঘাত
MAN ELEPHANT CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.