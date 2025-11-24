এসময়ত শত্ৰু জ্ঞান কৰা এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া হাতীক পূজিছে দেৱতাৰূপে

এসময়ত শত্ৰু জ্ঞান কৰা এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া হাতীক পূজিছে দেৱতাৰূপে
নগাঁও-কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন ।
Published : November 24, 2025 at 6:24 PM IST
নগাঁও : এসময়ত বনৰীয়া হাতী দেখিলেই হাতত তুলি লৈছিল যাঠি, জোং । ৰাইজে হাতীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি ফুৰিছিল । হাতীয়েও কৰিছিল প্ৰত্যাক্ৰমণ । পথাৰত ধানখেতি কৰা বাদ দিছিল গঞাই । কাৰণ বনৰীয়া হাতীয়ে খাই তহিলং কৰিছিল সোণালী ধাননি । এতিয়া সকলো সলনি হৈছে । গাঁওখনৰ কৃষকে ধান খেতি কৰি ঘৰলৈ সোণগুটি চপাবও পৰিছে, হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে গঢ়ি উঠিছে মৰমৰ বান্ধোন ।
হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে স্নেহৰ বান্ধোন :
এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল হাতী বন্ধু নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাৰ এক বিশেষ পদক্ষেপৰ বাবে । গঞাৰ মন্তব্যতে পৰিস্ফুট হৈছে এই অস্বাভাৱিক যেন লগা বাস্তৱ । গাঁওখন হৈছে নগাঁও-কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং গাঁও । আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ বছৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে গাঁওখনত । গাঁওখনত উপস্থিত হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত সংঘাতৰ অৱসান ঘটাই হাতী-মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠা স্নেহ সন্দৰ্ভত হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা স্বৰস্বতী তেৰংপিয়ে কয়, “২০১৮ চনৰ পূৰ্বে আমাৰ গাঁওখনত বিশেষকৈ ধানখেতি কৰা এৰি দিছিল কৃষকে । ২০১৮ চনৰ পূৰ্বে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল । হাতী দেখিলেই ৰাইজে হাতে হাতে যাঠি, জোং লৈ খেদি গৈছিল । হাতীয়েও আক্ৰমণাত্মক হৈছিল । ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছিল ।"
আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল হাতীৰ আক্ৰমণত :
হাতীয়েও মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "হাতীৰ আক্ৰমণত আমাৰ গাঁৱৰ সাত-আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । মুঠতে এক ভয়াৱহ সময় পাৰ কৰিছিলো; কিন্তু এতিয়া এয়া সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে । কাৰণ হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাটোৱে বৃহত্তৰ এলেকাত প্ৰায় দুশ বিঘা ভূমিত হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ধানখেতি কৰি আমাৰ অঞ্চলৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কৃষকে ধানখেতি কৰি এইবাৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । সম্পূৰ্ণ ধান পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকসকল । হাতী বন্ধুৰ সৈতে এতিয়া আমিও জড়িত হৈছো । কাৰণ হাতী বন্ধুয়ে হাতীৰ বাবে ধানখেতি কৰাৰ ফলত হাতীয়ে এতিয়া কৃষকৰ পথাৰত তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে হাতীৰ বাবে কৰা খেতি খাইছে ।"
গঞাই শত্ৰুক বশ কৰিলে মৰমেৰে :
"পূৰ্বে আমি হাতীক শত্ৰু বুলি ভাবিছিলো যদিও এতিয়া আমি হাতীৰ মৰম বুজি পোৱা হৈছো । হাতীক মৰম কৰিলে হাতীয়েও মৰম কৰে অথবা মৰম বুজি পায় । পূৰ্বে হাতীক আমি শত্ৰু জ্ঞান কৰিছিলো; কিন্তু এতিয়া হাতীক আমি দেৱতা জ্ঞান কৰো । হাতী বন্ধুৱে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে আমাৰ অঞ্চলৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাত নোহোৱা হৈছে ।” স্বৰস্বতী তেৰংপিয়ে এইদৰে কয় ।
২০১৮ চনৰ পৰাই বিশিষ্ট সমাজসেৱক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত হাতী বন্ধু নামৰ সংস্থাই হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ খাদ্য যোগানৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি কৰি আহিছে । পূৰ্বে পাহাৰৰ পৰা নামি হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ উপৰি প্ৰায় ৭০-৮০ খন মান গাঁৱত ধান পকাৰ সময়তে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বৃহত্তৰ এলেকাৰ কৃষকসকল; কিন্তু হাতী বন্ধুৱে হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ধান খেতিৰ উপৰি পাহাৰীয়া এলেকাত নেপিয়াৰ,কঁঠাল,কল আদি বিভিন্ন গছ ৰোপণ কৰি আহিছে ।
হাতীৰ বাবে দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি :
এইবেলিও হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হাতী বন্ধুৱে পুনৰ দুশ বিঘা ভূমিত ধানখেতি কৰাত বৃহত্তৰ এলেকাৰ কৃষকসকলে নিজৰ খেতিৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । এই সন্দৰ্ভত হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাই কয়,“বৃহত্তৰ অঞ্চলত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহতা, কৃষকসকল হোৱা ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰদীপ ভূঞা খুড়াৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত আমি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ২০১৮ চনৰ পৰা খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজৰ ধান চপাবলৈ সক্ষম হৈছে । এইক্ষেত্ৰত আমাক স্থানীয় ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । আমি এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰি আহিছো যে হাতীক মৰম কৰিলে হাতীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ মৰম দিয়ে । হাতী যথেষ্ট শান্ত প্ৰাণী । হাতীক কোনেও আক্ৰমণৰ চেষ্টা নকৰিলে হাতীয়েও আক্ৰমণ নকৰে ।”
হাঁহিমুখে খেতিৰ ধান চপাইছে কৃষকে :
হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ কৃষকসকলেও এতিয়া হাঁহিমুখে নিজৰ খেতিৰ ধান চপাবলৈ পাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হাতী বন্ধু নামৰ সংস্থাক । আনকি পূৰ্বে ন-খোৱা এৰি দিয়া গঞাই এতিয়া ন-খাবলৈয়ো আৰম্ভ কৰিছে কেৱল হাতী বন্ধুৰ পদক্ষেপৰ বাবেই । হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাক এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে পত্নী মেঘনা ময়ূৰ হাজৰিকাই । উল্লেখ্য় যে, হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে হাতীৰ বাবে খেতি কৰা হাতী বন্ধুক বিগত বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানত প্ৰশংসা কৰিছিল । তদুপৰি অসম চৰকাৰৰ 'অসম গৌৰৱ বঁটা' লাভ কৰিবলৈয়ো সক্ষম হৈছিল হাতী বন্ধুৱে ।