বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্য়ু

বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্য়ু
হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ কৰুণ পৰিণতি । বন্যহস্তীয়ে প্ৰাণ ল'লে মহিলাৰ ।
Published : July 22, 2026 at 4:51 PM IST
তিনিচুকীয়া: শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে পুনৰ হাতী-মানুহ সংঘাতৰ এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছৈখোৱা অঞ্চলৰ ধলাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬০ ঊৰ্ধ্বৰ চাঞ্জু ওৰাং নামৰ এগৰাকী মহিলাই ।
পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি,পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাত ধলাৰ ন-বৰমূৰা মিৰিপথাৰ অঞ্চলত চাঞ্জু ওৰাং নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰিবলৈ বিচনাৰ পৰা উঠি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল ৷ সেই সময়তেই এটা বনৰীয়া হাতীয়ে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাত ঘটনাস্থলীতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
বন বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, মৃতকৰ পৰিয়ালক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে । বনৰীয়া হাতীটো হয়তো ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উলাই আহিছিল ৷ এয়া অতি দুখজনক খবৰ বুলি বন বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বন বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"আমি গম পোৱা মতে বনৰীয়া হাতী যেতিয়া জনাঞ্চলত সোমাইছে, হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ বাবেই এনেকুৱা হৈছে । পুৱা ৪:৩০ মান বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু তাৰপিছত ক্ষতিপূৰণৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিম ।"
এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত বনাঞ্চল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত বন্যপ্ৰাণী-মানুহ সংঘাতৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাটো স্পষ্ট কৰি তুলিছে । স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক এনে ঘটনা ৰোধৰ বাবে অধিক ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।