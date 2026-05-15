চামগুৰিত হাতী-মানুহৰ সংঘাত, বন্যহস্তীয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে দুজনৰ

চামগুৰিত হাতী-মানুহৰ সংঘাত, বন্যহস্তীয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে দুজনৰ
চামগুৰিত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ ৰূপ । বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনকৈ লোকে । হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী মোবাইল কেমেৰাত ।
Published : May 15, 2026 at 7:35 PM IST
নগাঁও: নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিগত কেইদিনমান ধৰি চামগুৰিৰ বিভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি ফুৰা বন্যহস্তীয়ে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । আনকি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ বনকৰ্মীয়ে চলোৱা গুলীত কেইবাগৰাকীও লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
বিগত দিনকেইটাত অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা হাতী-মানুহৰ সংঘাতে এতিয়া নিদ্ৰা হৰিছে অঞ্চলবাসীৰ । হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুজনকৈ লোকে । শুকুৰবাৰে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে ।
নিহত লোক দুজন হৈছে চৰিফুল ইছলাম আৰু প্ৰণৱ দাস । ইয়াৰে চৰিফুল ইছলামৰ ঘৰ বাজিয়া গাঁৱত আৰু প্ৰণৱ দাসৰ ঘৰ চামগুৰিত ।
জানিব পৰা মতে, চৰিফুল ইছলামে পাচলিৰ খেতিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত শুকুৰবাৰে পুৱা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ থিতাতে নিহত হয় । আনহাতে, বন্যহস্তী খেদিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰণৱ দাসকো আক্ৰমণ কৰে । ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা প্ৰণৱ দাসক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় ।
ইপিনে, হাতীৰ আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হয় মোবাইল কেমেৰাত । এজন ব্যক্তিৰ মোবাইলত বন্দী হোৱা হাতীৰ আক্ৰমণৰ দৃশ্য সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভইৰেল হৈ পৰিছে ।
বন বিভাগে সদৰী কৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই হাতীটোৱে সেই স্থানত বিচৰণ কৰি আছিল । বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীটো খেদিবৰ বাবে বিভিন্ন চেষ্টা কৰিছিল যদিও সফল হোৱা নাছিল । বৃহস্পতিবাৰে হাবিৰ ফালে হাতীটো গৈছিল যদিও শুকুৰবাৰে পুনৰ উভতি আহে । বৰ্তমান বনৰীয়া হাতীটো জংঘলৰ ভিতৰত সোমাই আছে বাবে হাতীটো থকা স্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বন বিভাগৰ অসুবিধা হৈছে ।
বন বিভাগে ড্ৰ'ণৰ সহায়ত বনৰীয়া হাতীটো থকা স্থান নিৰ্ণয় কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমক জনায় । আনহাতে, বন বিভাগে বৰ্তমান বন্যহস্তীটো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ অন্তৰ্গত চোট কন্দলীৰ কাৰ্বি গাঁৱত ৰূপালী ৰংপিপি নামৰ এগৰাকী মহিলাও বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল । পুৱতি নিশা প্ৰায় তিনিমান বজাত মহিলাগৰাকীক শোৱাপাটিতে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে । শুকুৰবাৰে নগাঁও বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈ ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰে ।