যোৰহাটত একেদিনাই দুটাকৈ শোকাৱহ ঘটনা
তিতাবৰ গাহৰিচোৱাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু । হাবিচুকৰ কমলাবৰীয়া অঞ্চলত ৰে'লপথৰ দাঁতিত এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ।
Published : July 3, 2026 at 7:00 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাটত শুকুৰবাৰে সংঘটিত দুটা পৃথক ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । তিতাবৰ গাহৰিচোৱাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চহৰৰ সমীপৰ হাবিচুকত ৰে'লপথৰ কাষতে এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰথম ঘটনাটো তিতাবৰ গাহৰিচোৱাত সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে কমল গোৱাল নামৰ লোকজনে ঘৰতে বেয়া হোৱা এখন বৈদ্যুতিক ফেন মেৰামতি কৰি আছিল । সেই সময়তে অসাৱধানতাৱশত লোকজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ।
পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে লোকজনে চুইচ বৰ্ডত ফেনখন সংযোগ কৰিয়ে মেৰামতি কৰি আছিল । সেই তেওঁ খালী ভৰিৰে আছিল । তেতিয়াই আকস্মিকভাৱে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু ঘটনাস্থলীতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । ইফালে খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । লগতে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন আত্মীয়ই কয়, "ফেনখন মেৰামতি কৰি থাকোঁতে তেওঁক শ্বৰ্ট কৰে । লগে লগে মাটিত ঢলি পৰে । সেই সময়ত চেণ্ডেল পিন্ধা নাছিল । স্বামী-স্ত্ৰী দুয়োজনে থাকে ঘৰত ল'ৰা-ছোৱালী নাই । এতিয়া পত্নী অকলশৰীয়া হ'ল ।"
ইফালে একেদিনাই যোৰহাটৰ হাবিচুকৰ কমলাবৰীয়া অঞ্চলত ৰে'লপথৰ দাঁতিত এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে ।
প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি মৃতদেহটোত একাধিক আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে । সেয়ে ৰে'লৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা গৈছে । অৱশ্যে মৃতদেহটোৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে, জোনাইত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত ৬০ৰো অধিক লোক অসুস্থ