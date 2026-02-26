এটি মৃতদেহ, এখন ৰেপিড' আৰু এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি... কি হৈছিল বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ?

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 9:09 AM IST

গুৱাহাটী : বুধবাৰে গুৱাহাটীত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । এজন লোকে এটি শিশুৰ মৃতদেহ মোনাত ভৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিবলৈ নিয়াৰ অভিযোগ উঠে । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্তিজনক ৰখাই এই বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে । ব্যক্তিজন গৈছিল এখন ৰেপিড' ভাৰা কৰি । কিন্তু ৰেপিড' চালকে মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাবলৈ নিয়াৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ লগে লগে বাইক ৰখাই ওচৰতে থকা লোকক ঘটনাৰ বিষয়ে জনায় । তাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, এটি শিশুৰ মৃতদেহ লৈ জি এছ ৰোডত উপস্থিত হয় এজন ব্যক্তি । তাৰ পিছত তেওঁ এখন ৰেপিড' ভাৰা কৰি পল্টনবজাৰলৈ যায় । কিন্তু আদবাটতে চালকক জনায় যে তেওঁৰ লগত এটা শিশুৰ মৃতদেহ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব লাগে । সেয়ে ৰেপিড' চালকজনক অতিৰিক্ত ধন দিম বুলি কৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ যাবলৈ কয় ।

কিন্তু ৰেপিড' চালক ৰুবুল দাসে এই কথাত হতভম্ব হৈ পৰে আৰু মাজৰাস্তাতে গাড়ী ৰখাই তাত উপস্থিত থকা লোকক ঘটনাৰ বিষয়ে জনায় । লগে লগে তাত উপস্থিত থকা লোকসকলে ব্যক্তিজনক সোধা-পোছা কৰে যদিও কোনোধৰণৰ পতিয়নযোগ্য উত্তৰ নাপালে । ফলত ৰেপিড' চালকজনৰ তৎপৰতাত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে আহি ব্যক্তিজন আটক কৰে ।

আটক কৰা ব্যক্তিজন হৈছে ধিঙৰ মমৰোজ হুছেইন । তেওঁক আটক কৰি দিছপুৰ থানাত জেৰা চলোৱা হয় । এই জেৰাৰ সময়ত ওলাই পৰে ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ।

আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সময়ত মমৰোজে প্ৰকৃত ঘটনাৰ বিষয়ে সকলো জনায় । প্ৰকৃততে যিটো শিশুৰ মৃতদেহ তেওঁৰ লগত আছিল সেইটো তেওঁৰে সন্তান । পিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে মঙলবাৰে মাতৃৰ গৰ্ভতে মৃত্যু ঘটিছিল সন্তানটিৰ । চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাৱতীয় কাম-কাজ সম্পন্ন কৰি মৃতদেহটো ঘৰলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল । পল্টনবজাৰৰ পৰা ৰে'লযোগে ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নৱজাতকটোৰ মৃতদেহ । কিন্তু তেতিয়াই ৰেপিড' চালকজনে সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ইফালে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সকলো নথি পৰীক্ষা কৰি মমৰোজক যাবলৈ দিয়ে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

