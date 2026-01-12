সন্তানসহ ৫ গৰাকী লোকক দাৰে আক্ৰমণ, আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী
ভোগালীৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে মাজুলীত এজন লোকে দাৰে ঘপিয়ালে দুই সন্তানসহ ৫ গৰাকী লোকক । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।
Published : January 12, 2026 at 12:41 PM IST
মাজুলী : কাইলৈ মাঘ বিহুৰ উৰুকা । লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে । কৰ্মসূত্ৰে দূৰ-দূৰণিত থকা লোকসকলে নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ ৰাওনা হৈছে । গাঁৱত ঘৰে ঘৰে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নদীদ্বীপ মাজুলীত নৃশংসকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । বিহুক লৈ আনন্দ উল্লাসে বিৰাজ কৰাৰ সময়তে এজন লোকৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সন্তানসহ ৫ গৰাকী লোক । মাজুলীৰ অশোক গুৰি দাধৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো ।
জানিব পৰা মতে দেওবাৰে নিশা প্ৰদীপ দাস নামৰ লোকজনে হঠাৎ দাৰে আক্ৰমণ কৰে দুই পুত্ৰক । দুই পুত্ৰৰ লগতে আন ৩ গৰাকী লোককো লোকজনে আক্ৰমণ কৰে । এই ঘটনাত আটাইকেইগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত প্ৰদীপ দাসৰ দুই পুত্ৰৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত তেওঁলোকক লগে লগে গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশাই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । কিন্তু লোকজনে দুই পুত্ৰ আৰু আনসকলক কিয় আক্ৰমণ কৰিলে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।
ঘটনাস্থলীত ফুলনী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । আক্ৰমণকাৰী প্ৰদীপ দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "অশোক গুৰি দাধৰাত এজন লোকে নিজৰ সন্তানসহ ৫ গৰাকী লোকক দাৰে আক্ৰমণ কৰে । আহতসকলক জিলা চিকিৎসালয়খনলৈ লৈ অহা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "আক্ৰমণকাৰী প্রদীপ দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । তেওঁৰ হয়তো মানসিক বিকৃতি হৈছিল । বেলেগ ধৰণৰ এংগল আমি ইয়াত দেখা নাই ।"
অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে সকলো ৰহস্য ফাদিল হ'ব । কিন্তু বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে ঘটা এই নৃশংস ঘটনাই অশোক গুৰি দাধৰাৰ ৰাইজক আতংকিত কৰি ৰাখিছে ।
