মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দি অৱশেষত তামিলনাডুত গ্ৰেপ্তাৰ লখিমপুৰৰ যুৱক
তামিলনাডুৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ । ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ধৃত যুৱকক ।
Published : November 7, 2026 at 9:38 PM IST
লখিমপুৰ: মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱক অৱশেষত ৰঙাঘৰত সোমাল । লখিমপুৰৰ জোন দাস নামৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত যুৱজনে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীকে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ লোককো হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ।
অৱশেষত জোন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল । লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি গৈ তামিলনাডুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোন দাসক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সমগ্ৰ বিষয়টো সদৰী কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"যোৱা ১৮ অক্টোবৰত লখিমপুৰৰ ঘিলামৰাৰ জোন দাস নামৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ এটা প'ষ্ট দিছিল । ভিডিঅ' প'ষ্টটোত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ডিঙিকাটি হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ তুলি তেওঁ এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি দিছিল ।"
ডেকাই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ মানুহকো তেওঁ হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ২৩ অক্টোবৰত পংকজ দলে নামৰ এজন লোকে ঘিলামৰা থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু ৮৭/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় । এই গোচৰ মৰ্মে অনুসন্ধানত নামে আৰক্ষী । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে তামিলনাডুৰ ডিন্ডিগুল জিলাৰ পালানি নামৰ ঠাইত জোন দাসৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলায় । সেই মৰ্মে লখিমপুৰৰ পৰা এটা আৰক্ষীৰ দল তামিলনাডুলৈ ৰাওনা হয় । তাত গৈ আয়োকুড়ি থানাৰ অন্তৰ্গত এক স্থানত জোন দাসক ২ নৱেম্বৰত স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।"
গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তামিলনাডুৰ স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ৬ দিনৰ জিম্মাত লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক লখিমপুৰলৈ অনা হয় । শনিবাৰে জোন দাসক ঢকুৱাখনা আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি জোন দাসৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১২৬(২) /২৯৬(৬) /৩৫১(২) /৩৫১(৩) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।
বীৰ লাচিত সেনাৰেও জড়িত আছিল জোন দাস
সংবাদমেলখনত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে জোন দাস বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈতেও জড়িত আছিল । ধৃত জোন দাস বীৰ লাচিত সেনাৰ সোৱণশিৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল । আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি জোন দাসৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি আছে ।
জোন দাসে যথেষ্ট উচতনিমূলক বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"এনেধৰণৰ উচতনিমূলক বাৰ্তাই সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব । সেয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হৈছে ।" অধীক্ষকগৰাকীয়ে সকলোকে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্রত সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।