ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দি অৱশেষত তামিলনাডুত গ্ৰেপ্তাৰ লখিমপুৰৰ যুৱক

তামিলনাডুৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ । ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ধৃত যুৱকক ।

Man Arrested in Tamil Nadu for Threatening to Kill CM Himanta Biswa Sarma on Social Media
তামিলনাডুত গ্ৰেপ্তাৰ লখিমপুৰৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱক অৱশেষত ৰঙাঘৰত সোমাল । লখিমপুৰৰ জোন দাস নামৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত যুৱজনে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীকে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ লোককো হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ।

অৱশেষত জোন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল । লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি গৈ তামিলনাডুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোন দাসক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সমগ্ৰ বিষয়টো সদৰী কৰে ।

লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"যোৱা ১৮ অক্টোবৰত লখিমপুৰৰ ঘিলামৰাৰ জোন দাস নামৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ এটা প'ষ্ট দিছিল । ভিডিঅ' প'ষ্টটোত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ডিঙিকাটি হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ তুলি তেওঁ এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবুকি দিছিল ।"

ডেকাই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ মানুহকো তেওঁ হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ২৩ অক্টোবৰত পংকজ দলে নামৰ এজন লোকে ঘিলামৰা থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু ৮৭/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় । এই গোচৰ মৰ্মে অনুসন্ধানত নামে আৰক্ষী । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে তামিলনাডুৰ ডিন্ডিগুল জিলাৰ পালানি নামৰ ঠাইত জোন দাসৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলায় । সেই মৰ্মে লখিমপুৰৰ পৰা এটা আৰক্ষীৰ দল তামিলনাডুলৈ ৰাওনা হয় । তাত গৈ আয়োকুড়ি থানাৰ অন্তৰ্গত এক স্থানত জোন দাসক ২ নৱেম্বৰত স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।"

গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তামিলনাডুৰ স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ৬ দিনৰ জিম্মাত লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক লখিমপুৰলৈ অনা হয় । শনিবাৰে জোন দাসক ঢকুৱাখনা আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি জোন দাসৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১২৬(২) /২৯৬(৬) /৩৫১(২) /৩৫১(৩) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।

বীৰ লাচিত সেনাৰেও জড়িত আছিল জোন দাস

সংবাদমেলখনত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে জোন দাস বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈতেও জড়িত আছিল । ধৃত জোন দাস বীৰ লাচিত সেনাৰ সোৱণশিৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল । আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি জোন দাসৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি আছে ।

জোন দাসে যথেষ্ট উচতনিমূলক বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"এনেধৰণৰ উচতনিমূলক বাৰ্তাই সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব । সেয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হৈছে ।" অধীক্ষকগৰাকীয়ে সকলোকে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্রত সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: কেৰালামত সতীয়া সন্তানক হত্যাৰ অভিযোগত অসমৰ মহেশ্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ

পাৰ্থসাৰথি মহন্তসহ অসম আৰক্ষীৰ ২৩ বিষয়া-জোৱানলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি
হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ
MAN ARRESTED IN TAMIL NADU
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.