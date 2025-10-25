ETV Bharat / state

সন্মুখত ৰাস মহোৎসৱ: ব্যস্ততা বাঢ়িছে মাজুলীৰ মুখাশিল্পীৰ

মাজুলীত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । মুখাশিল্পীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা ।

Raas Mahotsav preparations
ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰাকক্ষণত মাজুলীত ব্যস্ত মুখাশিল্পী (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 2:11 PM IST

মাজুলী: ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । বিশেষকৈ ৰাসৰ বাবে বিখ্যাত মাজুলীত ব্যস্ততা বাঢ়িছে । বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে শিল্পীসকল । ৰাসৰ আখৰাও আৰম্ভ হৈছে । ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়াৰে পৰা উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ বতাহ ।

মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেতিয়াৰে পৰাই মাজুলী পৰিণত হ'ব দ্বিতীয় বৃন্দাবনত । তাৰ প্ৰাকক্ষণত চাৰিওফালে কংস বধৰ আখৰা চলিছে ।

চামগুৰি সত্ৰত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

ব্যতিক্ৰম নহয় মাজুলীৰ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰ । আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চামগুৰি সত্ৰ । কিয়নো চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পীসকল ব্যস্ত ৰাসৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰাত । চামগুৰি সত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা মুখা ৰাসত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মাজুলীৰ ৰংগ মঞ্চসমূহৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । চামগুৰি সত্ৰৰ শিল্পীসকলৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পুতনা ৰাক্ষসী আদিকে ধৰি ৰাসত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা । উল্লেখ্য যে চামগুৰি সত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা মুখাই আকৰ্ষণ কৰে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলক । ইতিমধ্যে বহু পৰ্যটকৰ আগমনো ঘটিছে নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ ।

Raas Mahotsav preparations
চামগুৰি সত্ৰত মুখা প্ৰস্তুত কৰিছে শিল্পীয়ে (ETV Bharat)

মাজুলীৰ মুখাশিল্প আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "পৰম্পৰাগতভাৱে বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবছৰো ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে মাজুলীবাসী । ৰাস যিমানেই ওচৰ চাপিছে সিমানেই মুখাশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে । মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইবাৰ ৰাসৰ বাবে মুখাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ।" ৰাসলীলাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

Raas Mahotsav preparations
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat)

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত সকলো মৰ্মাহত যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আধ্যাত্মিকভাৱে ৰাস উদযাপন কৰাৰো পোষকতা বিশিষ্ট মুখাশিল্পীগৰাকীৰ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবাৰ প্ৰথম ৰাস । বৰ দুখৰ দিন । সকলোৰে বাবে দুখৰ দিন । আমাৰ মাজৰ পৰা এক সম্পদ হেৰাইছে । তেওঁৰ নামতেই এই ৰাস আধ্যাত্মিকভাৱে পালন কৰিবলৈ লৈছো । তেওঁ লগতে কয়, "চামগুৰি সত্ৰটো দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাস । সকলো ৰাইজক এই ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ।"

