সন্মুখত ৰাস মহোৎসৱ: ব্যস্ততা বাঢ়িছে মাজুলীৰ মুখাশিল্পীৰ
মাজুলীত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । মুখাশিল্পীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা ।
Published : October 25, 2025 at 2:11 PM IST
মাজুলী: ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । বিশেষকৈ ৰাসৰ বাবে বিখ্যাত মাজুলীত ব্যস্ততা বাঢ়িছে । বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে শিল্পীসকল । ৰাসৰ আখৰাও আৰম্ভ হৈছে । ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়াৰে পৰা উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ বতাহ ।
মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেতিয়াৰে পৰাই মাজুলী পৰিণত হ'ব দ্বিতীয় বৃন্দাবনত । তাৰ প্ৰাকক্ষণত চাৰিওফালে কংস বধৰ আখৰা চলিছে ।
ব্যতিক্ৰম নহয় মাজুলীৰ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰ । আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চামগুৰি সত্ৰ । কিয়নো চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পীসকল ব্যস্ত ৰাসৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰাত । চামগুৰি সত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা মুখা ৰাসত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মাজুলীৰ ৰংগ মঞ্চসমূহৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । চামগুৰি সত্ৰৰ শিল্পীসকলৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পুতনা ৰাক্ষসী আদিকে ধৰি ৰাসত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা । উল্লেখ্য যে চামগুৰি সত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা মুখাই আকৰ্ষণ কৰে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলক । ইতিমধ্যে বহু পৰ্যটকৰ আগমনো ঘটিছে নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ ।
মাজুলীৰ মুখাশিল্প আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "পৰম্পৰাগতভাৱে বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবছৰো ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে মাজুলীবাসী । ৰাস যিমানেই ওচৰ চাপিছে সিমানেই মুখাশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে । মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইবাৰ ৰাসৰ বাবে মুখাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ।" ৰাসলীলাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত সকলো মৰ্মাহত যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আধ্যাত্মিকভাৱে ৰাস উদযাপন কৰাৰো পোষকতা বিশিষ্ট মুখাশিল্পীগৰাকীৰ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবাৰ প্ৰথম ৰাস । বৰ দুখৰ দিন । সকলোৰে বাবে দুখৰ দিন । আমাৰ মাজৰ পৰা এক সম্পদ হেৰাইছে । তেওঁৰ নামতেই এই ৰাস আধ্যাত্মিকভাৱে পালন কৰিবলৈ লৈছো । তেওঁ লগতে কয়, "চামগুৰি সত্ৰটো দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাস । সকলো ৰাইজক এই ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ।"
