গুৰুজনাৰ সৃষ্টি বিশ্বদৰবাৰলৈ, লণ্ডনৰ পাছত মাজুলীত প্ৰস্তুত কৰা মুখা যাব আমেৰিকালৈ
বিশ্বমুখী যাত্ৰা মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প ৷ আমেৰিকালৈ যাব মাজুলীত প্ৰস্তুত কৰা মুখা ৷
Published : April 25, 2026 at 11:28 AM IST
মাজুলী : বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পই বিশ্বদৰবাৰত পুনৰ পৰিচয় লাভ কৰিব ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টি এই মুখাশিল্পৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰাই মাজুলী তথা অসমক পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিছে ৷
মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পৰ কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগে মুখাশিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ কথা মনলৈ আহে । এইগৰাকী শিল্পীৰ নেতৃত্বত তৈয়াৰ হোৱা মুখা এইবাৰ যাব আমেৰিকালৈ । ইয়াৰ পূৰ্বে এই গৰাকী শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা মুখা লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত আজিও সংৰক্ষণ হৈ আছে ৷
মুখাশিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পোৱা মুখাশিল্প এইবাৰ আমেৰিকালৈ যাব ৷ এই সন্দৰ্ভত পদ্মশ্ৰী গোস্বামীয়ে কয়, "মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ভাওনাত কিছু চৰিত্ৰত প্ৰাণ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই মুখা ৷ তেতিয়াৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে প্ৰবাহমান হৈ আছে এই শিল্প ৷ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ, বিদেশতো মুখাশিল্পৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিদেশলৈ যাবলগীয়া মুখা যাতে নিজৰ বৈশিষ্ট আৰু ঐতিহ্য অক্ষুন্ন হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুখাকেইটা ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ পৰা নিয়া মুখা লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ কৰা আছে ৷ এতিয়া আমেৰিকালৈ যাব মাজুলীত প্ৰস্তুত কৰা মুখা ৷ বিশ্বদৰবাৰত মাজুলী, অসমৰ পৰিচয় এটা হ'ব ৷ ই অসমৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ অসমৰ লোকশিল্পই বিদেশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ৷"
গোস্বামীয়ে লগতে কয়, "গুৰুজনাৰ সৃষ্টি কেনেকৈ বিশ্বমুখী কৰিব পাৰো তাৰে প্ৰচেষ্টা আমি কৰি আহিছো ৷ সেয়ে মুখা বিশ্বমুখী যাত্ৰাত আমি ভাল পাইছো ৷ আমাৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰিয়ে প্ৰস্তুত কৰি সাজু কৰি ৰখা হৈছে এই মুখা ৷"
