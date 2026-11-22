ইউটিউবত চাই মাজুলী পালেহি ইজৰাইলৰ যুৱতী, ৩ দিনতেই সাঁচিপাতত আঁকিলে মনোমোহা ৰাসলীলা
সুদূৰ ইজৰাইলৰ পৰা মাজুলীলৈ কিয় ঢাপলি মেলিলে এগৰাকী বিদেশী যুৱতীয়ে ? জানি আচৰিত হ’ব আপুনিও ।
Published : November 22, 2026 at 9:28 AM IST
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ থলুৱা কলা-সংস্কৃতিয়ে অতীজৰে পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । জি আই টেগ লাভ কৰাৰ পাছতেই বিশ্বায়নৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা মাজুলীৰ পৰম্পৰাগত সাঁচিপতীয়া পুথি চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ শেহতীয়াকৈ সুদূৰ ইজৰাইলৰ পৰা কেৰিনা নামৰ এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক মাজুলীত উপস্থিত হৈছেহি ।
মাজুলীৰ গড়মূৰস্থিত বিশিষ্ট শিল্পী মৃদুল বৰুৱাৰ ‘গুৰু গৃহ’ত উপস্থিত হৈ ইজৰাইলৰ জেৰুজালেমৰ পৰা অহা পৰ্যটকগৰাকীয়ে বিগত তিনিদিন ধৰি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে সাঁচিপাতত ৰাসলীলাৰ এক মনোমোহা তথা ভক্তিপূৰ্ণ দৃশ্য অংকন কৰিছে ।
সাঁচিপাতৰ চিত্ৰকলাৰ ঐতিহ্য আৰু প্ৰস্তুত প্ৰণালী
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সময়ৰ পৰাই অসমত সাঁচিপাতত পুথি লিখা আৰু চিত্ৰ অংকন কৰাৰ এক সমৃদ্ধ পৰম্পৰা চলি আহিছে । সাঁচি গছৰ বাকলিৰ পৰা বিশেষ বৈজ্ঞানিক আৰু পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে এই পাত প্ৰস্তুত কৰা হয় ।
এই চিত্ৰকলাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো হ’ল ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক বা জৈৱিক ৰং । হেঙুল, হাইতাল, নীল, ধল, গছৰ পাত, ফল-মূলৰ ৰস, মাটি আৰু চাকিৰ কাজল আদিৰ পৰা এই ৰংসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়, যি শ শ বছৰ ধৰি ম্লান নপৰাকৈ থাকে । মূলতঃ ভাগৱত, ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ কাহিনীসমূহ এই চিত্ৰকলাত অতি নিখুঁতভাৱে ফুটাই তোলা হয় । এই অনন্য বৈশিষ্ট্যৰ বাবেই ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে মাজুলীৰ সাঁচিপতীয়া পুথি চিত্ৰকলাক জি আই টেগ প্ৰদান কৰিছে ।
পৰ্যটক কেৰিনাৰ অনুভৱ
ভাৰতলৈ অহা কেৰিনাই দিল্লী আৰু মেঘালয় ভ্ৰমণৰ পাছত নদীদ্বীপ মাজুলীত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু লোকসকলৰ অমায়িক ব্যৱহাৰত অভিভূত হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মাজুলী এক অত্যন্ত সুন্দৰ দ্বীপ । ইয়াত মুখা শিল্প, গহনা আদি অনেক কলা-সংস্কৃতি আছে যদিও এই প্ৰাচীন সাঁচিপাতৰ চিত্ৰকলা মোৰ বাবে অতি বিশেষ । দুমাহৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে মোৰ মাজুলীয়েই সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিছে ।"
ইউটিউবৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সাঁচিপতীয়া পুথি চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি নিজেই গড়মূৰৰ ‘গুৰু গৃহ’লৈ ঢাপলি মেলা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । নিজ হাতে অংকন কৰা সাঁচিপাতৰ চিত্ৰখন নিজ দেশলৈ লৈ গৈ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ লগতে অনাগত দিনত পুনৰ আন লোককো লগত লৈ মাজুলীলৈ অহাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।
শিল্পী মৃদুল বৰুৱাৰ মন্তব্য
ইফালে, শিল্পী তথা প্ৰশিক্ষক মৃদুল বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "ভাৰত চৰকাৰে আমাক জি আই টেগ অৰ্পণ কৰাৰ পাছত সাঁচিপতীয়া পুথি এতিয়া বিশ্বায়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে । দৈনিক ১০-১২ জনকৈ দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক আহি গড়মূৰৰ ‘গুৰু গৃহ’ত এই শিল্প শিকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ এনে আগ্ৰহে মাজুলীৰ থলুৱা শিল্পকলাৰ সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটন উদ্যোগলৈও এক নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি শিল্পীগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে ।