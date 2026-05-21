ৰাজ্যত পুনৰ বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; মাজুলীত মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা
বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰে বিগত কিছুদিন ধৰি সমগ্ৰ দেশতে তোলপাৰ লগাই আছে । এইবাৰ মাজুলীত এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST
মাজুলী: নাৰী সুৰক্ষা, গাৰ্হস্থ্য হিংসা ৰোধ, নাৰীৰ অধিকাৰ তথা বোৱাৰীৰ সন্মানজনক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । আনহাতে, ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন আইনো আছে । কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰায়ে নাৰী নিৰ্যাতন বিশেষকৈ বোৱাৰীৰ ওপৰত স্বামী বা স্বামীৰ ঘৰৰ মানুহৰ অত্যাচাৰ, শাৰীৰিক-মানসিক নিৰ্যাতন আনকি হত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । শেহতীয়াভাৱে তেনে বহুকেইটা ঘটনা দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো সংঘটিত হৈছে ।
বৰ্তমান ভূপালৰ ত্বিশা শৰ্মা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চাত আছে । তাৰ মাজতে এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যৰে মাজুলীত সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা । এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ মাজুলীত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কি ঘটিছিল মাজুলীত
মাজুলীত অপৰাজিতা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী ২৫ বছৰীয়া মহিলাক তেওঁৰ স্বামীয়ে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই অভিযোগ কৰিছে অপৰাজিতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে । লখিমপুৰৰ চৰাইমৰীয়াৰ পৰা মাজুলীৰ ২নং কঢ়ালগাঁৱৰ নিতুল নগৰীয়ালৈ ১০ বছৰ পূৰ্বে বিয়া হৈ আহিছিল অপৰাজিতা ।
এটি সন্তানৰ মাতৃ অপৰাজিতাক বুধবাৰে নিশা গড়মূৰৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত গেষ্ট্ৰিকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে ভৰ্তি কৰাইছিল বুলি স্বামীগৃহৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ । কিন্তু নিশাতেই তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
ইফালে অপৰাজিতাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্বামীৰ স্ববিৰোধী বক্তব্যই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰে । কিয়নে স্বামী নিতুল নগৰীয়াই প্ৰথমতে অপৰাজিতা গেষ্ট্ৰিকত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল । কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত অপৰাজিতাই বিহপান কৰি মৃত্যু হোৱা বুলি স্বামীয়ে অপৰাজিতাৰ পৰিয়ালক জনায় । তেওঁৰ কথাৰ এই খেলিমেলিৰ বাবেই অপৰাজিতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক নিজৰ স্বামীয়ে বিহ দি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ।
তৃতীয় ব্যক্তিৰ উপস্থিতিয়ে ৰহস্যঘন কৰিছে বিষয়টো
ইয়াৰ মাজতে কাহিনীত এক নতুন টুইষ্ট আহিছে । কিয়নো তিতাবৰৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে মিলি অপৰাজিতাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । ঘটনা সন্দৰ্ভত অপৰাজিতাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা গড়মূৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে নিতুল নগৰীয়া আৰু তিনিদিনৰ আগৰে পৰা তিতাবৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা ৰত্ন গগৈক চিকিৎসালয়ৰ পৰাই আটক কৰে ।
১০ বছৰে পিতৃগৃহলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ
ইফালে অপৰাজিতাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ যে বিয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁক পিতৃগৃহলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । লগতে তেওঁক শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰ চলাই থকাৰো অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোক তথা আত্মীয়ই । অৱশ্যে কি কাৰণত স্বামীয়ে অপৰাজিতাক পিতৃগৃহলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই ।
জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কি কয়
ঘটনা সন্দৰ্ভত অপৰাজিতাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই ৰাতি শোৱা নাই । মাহঁতে ফোন কৰিছিল । মাক সুধিছোঁ কি হ'ল, মায়ে কৈছে ভণ্টিৰ গা বেয়া হৈছিল মেডিকেললৈ লৈ গৈছে, তাৰ পিছত ঢুকালে বুলি কৈছে । তাৰ পিছত মই লগৰকেইটাক ফোন কৰি মাহঁতক লৈ হস্পিটেললৈ আহিলোঁ ।"
অতি আৱেগিকভাৱে ঘটনাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মেডিকেল আহি পাইছোঁ, সি আমাৰ লগত কথা পাতিবই খোজা নাই । এবাৰ কৈছে গেছ হ'ল, মেডিকেল নাপালে ঢুকাই থাকিল । তাৰ পিছত ভাতৰ লগত তাই ইউৰিয়া খাই দিলে নেকি বুলি কৈছে । আমি সুধিছোঁ ইউৰিয়া খাবলৈ ইমানখিনি সময় তাই কেনেকৈ পালে । তাৰ পিছত কৈছে আমি খেল চাই আছিলোঁ, একো গম নাপাওঁ । লগৰকেইটাই সুধিছে কিন্তু কালি খেল কাৰ আছিল সিহঁতে গমে নাপায় । সিহঁতে গোটেইকেইটাই মিলিজুলি বাক মাৰি পেলালে !"
আত্মীয়ৰ ক্ষোভ
আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত অপৰাজিতাৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "৯ বছৰমান হ'ল সি বিয়া পতা । মোলৈ আজিলৈকে কিন্তু ফোন কৰা নাই । কালি সি ৰাতি ৮.১৪ত ফোন কৰিছে, নামঘৰত মিটিং আছিল তাত বহি আছিলোঁ মই । সি ক'লে ক'ত আছে, মই ক'লোঁ নামঘৰত আছোঁ । বেছি কথাও নাপাতিলে । সি ফোনটে কাটি দিলে, একো নক'লে মোক । তাৰ পিছত ৰাতি ১২ টামান বজাত ভাগিনটোৱে ফোন কৰিছে যে বাইদেউ ঢুকাল ।"
হাস্পতাললৈ আহি ঘটনা সন্দৰ্ভত কি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়ালৈ আহিলোঁ, আহি তাক মাতি সুধিলোঁ কেনেকৈ কি হ'ল । তেতিয়া সি কৈছে বোলে কিবা জহৰ খালে । মই বোলো তই গেছ হৈছিল বুলিহে কৈছিলি, আকৌ জহৰ খোৱা বুলি ক'লা যে ইয়াত । খঙো উঠিছে । তাৰ পিছত ক'লে যে ঘৰত জহৰ খোৱা বুলি ভাবিছোঁ, ডাক্তৰে ইয়াত জহৰ বুলি কৈছে । তাৰ পিছত মই সুধিলোঁ তহঁতৰ ঘৰত জহৰ কেনেকৈ আহিল । সি ক'লে জহৰ তেনেকৈ নাই, ইউৰিয়া খাই দিলে নেকি ভাতৰ লগত মিলাই ।"
ইফালে বিয়াৰ পিছৰ পৰা পিতৃগৃহলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি তেওঁ কয়, "নিৰ্যাতন মানে ইমান দিনেতো সি ঘৰলৈ যাবলৈয়ে দিয়া নাই ছোৱালীক । ফাটবিহু চাবলৈ ঢকুৱাখনালৈ গ'ল তাতো ঘৰত থাকিব দিয়া নাই । গতিকে নিৰ্যাতন কৰে নে নকৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগৈ ।"
কি কয় স্বামী নিতুল নগৰীয়াই
এই ঘটনাই তীব্ৰ উত্তেজনা তথা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত স্বামীৰ ভাষ্য আৰু স্থিতিয়ে ঘটনাটো অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে । হাস্পতালৰ পৰা একাষৰীয়াকৈ থকা স্বামী নিতুল নগৰীয়াক বিচাৰি উলিয়াই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, "একো নাই কৰা, কৰিবলৈ মোৰ তেনেকুৱা কোনো চিন্তাও নাই । আমি সদায় ভাল হৈয়ে আছোঁ । কালিও আমি ভালদৰেই আছোঁ । ৰাগ-জঞ্জালো নাই, কাজিয়া-পেচালো নাই । যদি কিবা থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহে এইটো ভাবিব পাৰি ।"
আনহাতে, স্ববিৰোধী মন্তব্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গেষ্ট্ৰিক বুলি নহয়, কি হৈছে নাজানিম । গেছ ফৰ্মো হ'ব পাৰে, ফুড পয়জনিঙো হ'ব পাৰে । বিহো খাব পাৰে, মইতো দেখা নাই, মই আছোঁ বাহিৰৰ ঘৰত । যেতিয়া মই গৈছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ তাই অলপ ঢলং-পলং হৈ আছে, লগে লগে মই মেডিকেললৈ লৈ আহিছোঁ । ডাক্তৰে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছে ।"
ইফালে ১০ বছৰে ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়া বুলি উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গৈছে, তেখেত গৈছে নোযোৱাকৈ থকা নাই । কেইবাবাৰো গৈছে ।"
তিনি বিষয়ক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য
অপৰাজিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই সকলোকে মৰ্মাহত কৰাৰ সময়তে তিনিটা বিষয়ক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰথম, আৰম্ভণিতে স্বামীয়ে জনাইছিল যে অপৰাজিতাৰ গেষ্ট্ৰিক হৈছে ।
দ্বিতীয়, ইয়াৰ পিছত কয় যে বিহজাতীয় বস্তু সেৱন কৰিব পাৰে বা ফুড পয়জনিং হৈছে ।
তৃতীয়তে, আটাইতকৈ ৰহস্যজনক কথাটো হৈছে যে তিতাবৰৰ ৰত্ন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিতি । তিনিদিন পূৰ্বৰে পৰা এই ব্যক্তিজনে নিতুল নগৰীয়াৰ ঘৰত কি কৰিছিল তাক লৈয়ো সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো বৰ্তমান জিলা চিকিৎসালয়ত আছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পাছতহে অপৰাজিতাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব । আনহাতে, এই ঘটনাৰ এক উপযুক্ত তদন্তৰো প্ৰয়োজন আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰে ।