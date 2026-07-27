মাজুলীবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন, উচ্চ শিক্ষাৰ বাট মুকলি কৰি মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা

মাজুলীবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন, উচ্চ শিক্ষাৰ বাট মুকলি কৰি মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা
সোমবাৰে বিধানসভাত গৃহীত হয় মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ ৷ এতিয়াৰ পৰা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্য়ালয়ক মাজুলী বিশ্ববিদ্য়ালয় নামেৰে জনা যাব ৷
Published : July 27, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : মাজুলীবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষণ, সোমবাৰে বিধানসভাত গৃহীত হয় মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ ৷
শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন সদনত গৃহীত হোৱাৰ পাছতে মাজুলীবাসীৰ বাবে আহিল আৰু ভাল খবৰ ৷ পূৰ্বে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্ৰধানকৈ সংস্কৃতিৰ বিষয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷
The Assam Legislative Assembly has passed the 𝐌𝐚𝐣𝐮𝐥𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 (𝐀𝐦𝐞𝐧𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭) 𝐁𝐢𝐥𝐥, 𝟐𝟎𝟐𝟔, paving the way for the transformation of the Majuli University of Culture into Majuli University with a multidisciplinary mandate encompassing Arts, Science,… pic.twitter.com/0rLWsZJ6qw— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) July 27, 2026
মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ সদনত গৃহত হোৱাৰ পাছতে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খনত কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক শাখাসমূহক সামৰি ল'ব ৷
যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদী দ্বীপখনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী অথবা শিলচৰলৈ যাব নালাগে ৷
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়,"বিধানসভাত গৃহীত হ'ল মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খন এতিয়াৰ পৰা মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয় নামাৰে পৰিচিত হ'ব ৷ মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়াৰ পৰা কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক শাখাসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"নতুন শিক্ষা নীতি চমুকৈ এনইপি ২০২০ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত পাঠদান, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব । এয়া ঐতিহাসিক ক্ষণ ৷"
উল্লেখ্য যে, ২০১৮ চনত ১৩ জুলাইত অসমৰ প্ৰথমখন সংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ ২০২২ চনৰ পৰা অস্থায়ী চৌহদৰ পৰা মাজুলী সংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছিল ৷ বৰ্তমান প্ৰায় ডেৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী থকা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খন এতিয়াৰ পৰা মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামেৰে পৰিচিত হ'ব ৷
লগতে পঢ়ক: চমু কৰা হ'ল অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দিন