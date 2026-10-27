পুৱাৰ হেঙুলী কিৰণত মাজুলীত দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কলৰৱ
চৰাইচোং, মাগুৰমাৰী, ঘটাহোলা, ৰামবলিয়া বিললৈ পক্ষীৰ আগমন ।
Published : October 27, 2026 at 3:25 PM IST
মাজুলী: পক্ষীৰ পৰিভ্ৰমণ মানেই মনলৈ আহে চৌদিশে কলৰৱ তুলি জাকপাতি উৰি যোৱা চৰাইৰ ছবিখন । শীতৰ সময়ত অসমৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ এই চৰাইবোৰৰ আগমন ঘটে ।
প্ৰাকৃতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা জলাশয় আৰু আৰ্দ্ৰভূমি ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হোৱাৰ পিছতো পক্ষীকুল কিন্তু অসমলৈ আহিয়েই আছে । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে উপযুক্ত জলবায়ু ।
পুৱাৰ সূৰুযে পূব আকাশত ভুমুকি মৰাৰ লগে লগে মাজুলীৰ জলাশয় আদি দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপটোলৈও অসংখ্য দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটিছে ।
অনুকূল জলবায়ু আৰু খাদ্যৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ বাবে কাজিৰঙা, পবিতৰা, দীপৰ বিল আদিৰ সমান্তৰালকৈ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীও হৈ পৰিছে পক্ষীৰ বিচৰণভূমি ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা চৰাইৰ ভিতৰত অধিকাংশ চৰাই অসমলৈ আহে । সৰু চৰাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশাল হাড়গিলালৈকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ বাবে অসম হৈছে উপযুক্ত বাসস্থান ।
ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰথমখন কাৰ্বনমুক্ত জিলা মাজুলীৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু অনুকূল জলবায়ুৱে প্ৰতিবছৰে আকৰ্ষণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীক ।
বৰ্তমান মাজুলীৰ চৰাইচোং, মাগুৰমাৰী, ঘটাহোলা, ৰামবলিয়া বিল, মেৰাগড় পথাৰ, খাল-বিল তথা আৰ্দ্ৰভূমিসমূহত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হাঁহজাতীয় চৰায়ে ভিৰ কৰিছেহি । এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰক আদৰণি জনাই স্থানীয় প্রকৃতিপ্ৰেমীসকলে পক্ষীসমূহে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিচৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে । সাধাৰণতে এই সময়ত কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, চাইবেৰিয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে উপচি পৰে মাজুলীৰ বিল, জলাশয়সমূহ ।
স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে এই পক্ষীসমূহৰ যাতে কোনেও অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে মাজুলীত ভিৰ কৰে । ঘৰ সাজি বাস কৰাৰ লগতে বংশ বৃদ্ধি কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰে পক্ষীয়ে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰে । ইয়াৰ লগে লগে নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । জীৱকুল থাকিলেহে পৃথিৱীখন সুন্দৰ হৈ থাকিব । জীৱকুলৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা ভাল ভাব থকা উচিত । এইবোৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"
আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "মাজুলী হৈছে দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ ৰম্যভূমি । খাল, বিল, জলাশয়, আৰ্দ্ৰভূমিত শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিচৰণ কৰে । ইয়াত পক্ষীৰ খাদ্য বস্তুৰ প্ৰাচুৰ্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই সময়ত ইয়ালৈ প্ৰথমে বালিমাহী চৰাই আহে । পক্ষীসমূহে শান্ত পৰিৱেশত বিচৰণ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।"
ইপিনে, মাজুলীত এতিয়া চলিছে শৰতৰ অন্যতম আকৰ্ষণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি । কেইদিনমান পাছতেই অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাস মহোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সমান্তৰালকৈ এই পক্ষীকুলৰ আগমনে মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
যিসকল পৰ্যটকে প্ৰকৃতি, নদ-নদী আৰু চৰাই ভাল পায়, তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত ৰাস উপভোগ কৰাৰ লগতে মাজুলীৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু পক্ষীৰ কলৰৱো উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক:চিপচিপ বৰষুণ, মেঘৰ লুকাভাকুত মুগ্ধ পৰ্যটক : ডিমা হাছাওলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন আৰম্ভ
নগাঁৱৰ পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিৰলৈ জাক জাক অতিথিৰ আগমন, ভক্তৰ মাজত আনন্দ
পহুগড়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লেন্সৰ মাজেৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ