মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ অন্ত: ৫ মহীয়া কণমানি শ্ৰীকৃষ্ণই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে দৰ্শকক
দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হোৱা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ অভূতপূৰ্ব সমাগমেৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি পৰে ।
Published : November 26, 2026 at 10:53 PM IST
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় তথা সাংস্কৃতিক উৎসৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি পৰিছে । যোৱা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মাজুলীৰ গৌৰৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা উপভোগ কৰিবলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটে ।
দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত সত্ৰ নগৰী
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা নাট মেলা পৰ্বৰে আৰম্ভ হোৱা এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাৰ পৰা মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰ আৰু প্ৰায় ৬৭ টা ৰংগমঞ্চত ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । এইবাৰো কিছুমান সত্ৰ আৰু মঞ্চত ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু আন কিছুমানত ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাস অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰে মাজত বিৰতি ৰখা দুই-তিনিটা ৰংগমঞ্চত আজি অন্তিম দিনাৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ আৰু কৃষ্ণ বন্দনাৰে বিগত কেইদিনমানত মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হৈ পৰিছিল ।
শিশু ৰাস, মহিলা ৰাস আৰু মিচিং ৰাসৰ বিশেষ আকৰ্ষণ
এইবাৰ মাজুলীৰ কেইবাটাও ৰংগমঞ্চত পৰম্পৰাগত ৰাসৰ লগতে শিশু ৰাস আৰু মহিলা ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । তদুপৰি পূৰ্বৰ দৰে মিচিং ভাষাতো ৰাস অনুষ্ঠিত কৰি বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হয় । ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটক আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
মাত্ৰ ৫ মাহ বয়সতে মঞ্চত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত কণমানি স্বস্তিক
ইফালে, এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱত মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰৰ মঞ্চত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে মাত্ৰ ৫ মাহ বয়সীয়া এটি কণমানিয়ে । স্বস্তিক সঞ্জিত বৰা নামৰ এটি ৫ মহীয়া শিশুৰ মনোমোহা বাল্য শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপে দৰ্শকসকলক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে আৰু সকলোৰে মৰম-আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।