ETV Bharat / state

লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব

অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত ৰাস মহোৎসৱৰ নাট মুকলি ।

majuli raas festival rehearsals(file photo)
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী:ৰৎ কালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতোপন ৷

ৰাসক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈল মন ।।

আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা । এই দিনটোৰ পৰাই নদী-দ্বীপটো অন্য এক বৃন্দাবনলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ আখৰা চলিব । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে মাজুলীত আৰম্ভ হ’ল ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব । কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ মধুৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ’ল মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ৷

লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব (ETV Bharat Assam)

এই পৰ্বৰ পৰাই যেন গকুল-মথুৰা-বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হ’ব মাজুলী । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত লক্ষ্মী পূজাৰ এই পৱিত্ৰ ক্ষণতে পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাস মহোৎসৱৰ নাট মুকলি কৰা হৈছে । আজিৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমা তিথিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

majuli raas festival rehearsals(file photo)
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব (ETV Bharat Assam)

শুভ্ৰ কঁহুৱা ফুলৰ নাচোনত মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে চৰিছে । অনুপমা মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে । আজিৰে পৰাই পূৰ্বৰ দৰে ৰাস উদযাপনৰ বাবে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহে প্ৰস্তুতি পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে ।

ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ কথাই সকলোৰে মনলৈ আহে । শাৰদীয় ৰাস উৎসৱৰ আনন্দত বিলীন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলী । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাসগীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে আজিৰে পৰা নদীদ্বীপ মাজুলী মুখৰিত হ’ব ।

majuli raas festival rehearsals(file photo)
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ বনগাঁও ৰংঘৰৰ ৰাসৰ নাট মেলাৰ লগত জড়িত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো তিনিদিনীয়াকৈ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । গতিকে অসমবাসীৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস দর্শনাৰ্থীসকলক এই ৰাস মহোৎসৱ দৰ্শন কৰিবলৈ সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো ।"

majuli raas festival rehearsals(file photo)
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক:‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল

TAGGED:

মাজুলী
শৰৎ কাল
ইটিভি ভাৰত অসম
MAJULI RAAS FESTIVAL REHEARSALS
MAJULI RAAS PREPARATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.