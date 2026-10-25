লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব
অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত ৰাস মহোৎসৱৰ নাট মুকলি ।
Published : October 25, 2026 at 5:09 PM IST
মাজুলী: শৰৎ কালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতোপন ৷
ৰাসক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈল মন ।।
আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা । এই দিনটোৰ পৰাই নদী-দ্বীপটো অন্য এক বৃন্দাবনলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ আখৰা চলিব । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে মাজুলীত আৰম্ভ হ’ল ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব । কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ মধুৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ’ল মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ৷
এই পৰ্বৰ পৰাই যেন গকুল-মথুৰা-বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হ’ব মাজুলী । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত লক্ষ্মী পূজাৰ এই পৱিত্ৰ ক্ষণতে পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাস মহোৎসৱৰ নাট মুকলি কৰা হৈছে । আজিৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমা তিথিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
শুভ্ৰ কঁহুৱা ফুলৰ নাচোনত মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে চৰিছে । অনুপমা মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে । আজিৰে পৰাই পূৰ্বৰ দৰে ৰাস উদযাপনৰ বাবে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহে প্ৰস্তুতি পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ কথাই সকলোৰে মনলৈ আহে । শাৰদীয় ৰাস উৎসৱৰ আনন্দত বিলীন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলী । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাসগীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে আজিৰে পৰা নদীদ্বীপ মাজুলী মুখৰিত হ’ব ।
মাজুলীৰ বনগাঁও ৰংঘৰৰ ৰাসৰ নাট মেলাৰ লগত জড়িত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো তিনিদিনীয়াকৈ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । গতিকে অসমবাসীৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস দর্শনাৰ্থীসকলক এই ৰাস মহোৎসৱ দৰ্শন কৰিবলৈ সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো ।"
লগতে পঢ়ক:‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ
মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল