মাজুলীত মুৰুলিৰ অমিয়া সুৰ-দৈৱকীৰ ক্ৰন্দন-কংসৰ গৰ্জন
শৰতৰ বৃন্দাবন মাজুলীত মুখা নিৰ্মাণত পুৰুষৰ সমানেই ব্যস্ত মহিলাও ।
Published : November 21, 2026 at 4:51 PM IST
মাজুলী : ৰাস মহোৎসৱক লৈ মাজুলীত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । নিশা দুপৰলৈকে শিল্পীসকলৰ আখৰা চলিছে । কৃষ্ণৰ মুৰুলিৰ অমিয়া সুৰ, দৈৱকীৰ ক্ৰন্দন আৰু কংসৰ গৰ্জনৰ শব্দ ভাঁহি আহিছে মাজুলীৰ প্ৰতিখন ৰংগমঞ্চৰ পৰা ।
অহা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হ’ব । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰংগমঞ্চৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ বালিচাপৰিস্থিত মিলিত কৃষ্টি সংঘতো চলিছে ৰাসৰ চূড়ান্ত আখৰা ।
ইতিমধ্যে শিল্পী, কলা-কুশলী আৰু উদ্যোক্তাসকল অন্তিম প্ৰস্তুতিক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ৰাসৰ এই আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীবাসীয়ে অসম, ভাৰত তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থীলৈ জনাইছে আদৰণি ।
ৰাসৰ বৰ্ণিল আয়োজনৰ মাজেৰে আকৌ এবাৰ কৃষ্ণপ্ৰেম আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অমিয়া সুৰেৰে সত্ৰনগৰী মাজুলী মুখৰিত হ’ব । এই ৰাসৰ মধুময় সময় উপভোগ কৰিবৰ বাবে মাজুলীলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে । এই সময়ত পৰ্যটকসকলক আদৰিবলৈ মাজুলীবাসী সাজু হয় ।
মুখা নিৰ্মাণত পুৰুষৰ সমানেই মহিলাও ব্যস্ত
ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস মঞ্চসমূহলৈ পঠিয়াবলৈ মুখা আৰু পোচাক নিৰ্মাণত দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি মাজুলীৰ মুখাশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেঙেনাআটী সত্ৰত পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি মুখা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলা মুখাশিল্পী জুৰিমণি কলিতা । পৰম্পৰাগতভাৱে পুৰুষসকলে মুখা নিৰ্মাণ কৰি অহাৰ বিপৰীতে শিল্পীগৰাকীয়ে ঘৰুৱা কাম-কাজ সামৰিও নিশা প্ৰায় ১.৩০ বজালৈকে পলম্বাসুৰ, ধেনুকাসুৰ, বকাসুৰ, পুতনা ৰাক্ষসী আদিৰ মুখাসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
বেঙেনাআটী সত্ৰৰ নিজা ৰাসৰ লগতে কমলাবাৰী আৰু লখিমপুৰৰ এখন ৰাস মঞ্চৰ বাবে তেওঁলোকে এই মুখাসমূহ সাজু কৰিছে । একেদৰে পূব মাজুলীৰ পতিয়ৰি গাঁৱৰ মুখাশিল্পী গৌতম ভূঞায়ো নিজৰ কেইজনমান লগৰীয়াৰ সৈতে নিজ গৃহতে অঘাসুৰ, ময়ূৰ পক্ষী, বকাসুৰ আদিৰ আকৰ্ষণীয় মুখা নিৰ্মাণ কৰি ৰাসৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । এতিয়া বাঁহ-বেত, মাটি আৰু ৰঙৰ সুবাসেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ মুখা শিল্পীসকলৰ চোতাল ।
শৰতৰ বৃন্দাবন মাজুলীলৈ স্বাগতম !
দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰ্যবসিত হোৱা সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ পোহাৰদিয়া গাঁৱত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । গাঁওখনৰ পথৰ দুয়োকাষে অসংখ্য মাটিৰ চাকি প্ৰজ্বলন কৰি ৰাস মহোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ অহা দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীসকলক সাদৰ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।
মাজুলীৰ পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ ৰাজেন চন্দ্ৰ বৰাৰ বিশেষ উদ্যোগত এই ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ দীঘলীয়া পথছোৱাৰ দুয়োকাষে মাটিৰ চাকি জ্বলাই এক আধ্যাত্মিক আৰু নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হয় ।
এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক বিশিষ্ট মুখাশিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে । একেৰাহে তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মাজুলীক সেউজীয়া, স্বচ্ছ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰখাৰ লগতে ঐতিহাসিক ৰাস মহোৎসৱলৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটক আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰণি জনোৱা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজেন চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "এই শুভ মুহূৰ্তত আমি সকলো একত্ৰিত হৈ অসম তথা বিশ্বৰ নাগৰিকক মাজুলীৰ ঐতিহাসিক ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো । তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিয়া আমাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গছ-গছনি সংৰক্ষণ কৰি মাজুলীক চিৰসেউজ আৰু স্বচ্ছ-প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰখাৰ বাৰ্তা দিয়া ।"
ইফালে, এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "মাজুলী বুলি ক'লেই শৰতকালৰ ৰাসযাত্ৰা মহোৎসৱৰ কথা মনলৈ আহে । আজি এই পোহৰৰে আলোকিত দীঘলীয়া পথছোৱাই মাজুলীবাসীৰ বাবে আনন্দৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । মাটিৰ চাকিৰ স্নিগ্ধ পোহৰেৰে উজলি উঠা পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ এই প্ৰচেষ্টাই এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক:বনতাৰাত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ৰাজা, সামাজিক মাধ্যমত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত
ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক