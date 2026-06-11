ETV Bharat / state

সত্ৰপীঠ মাজুলীত বিয়পিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম

সত্ৰনগৰীৰ পৰিৱেশ আৰু জনস্বাস্থ্যলৈ নামি আহিছে এক ভয়াৱহ সংকট ! বিভিন্ন ঠাইত পাৰ্থেনিয়াম নামৰ বিষাক্ত অপতৃণৰ বিস্তাৰ ৷

Poisonous weed Parthenium
বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী । মাজুলীৰ কলা-সংস্কৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে বিভিন্নজনক আকৃষ্ট কৰে । কিন্তু দুভাগ্যজনক কথাটো হ’ল শেহতীয়াকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য তথা সত্ৰনগৰীৰ পৰিৱেশ আৰু জনস্বাস্থ্যলৈ নীৰৱে নামিছে সংকট !

কোনো বহিৰাগত শত্ৰু নহয়, বৰঞ্চ এবিধ অতি বিষাক্ত উদ্ভিদে এতিয়া গিলি পেলাব খুজিছে মাজুলীৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন ।

সত্ৰ নগৰী মাজুলীত ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম । নদীদ্বীপটোৰ পথৰ কাষৰ পৰা আদি কৰি খেতি পথাৰলৈকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এই বিষাক্ত অপতৃণবিধে ক্ৰমান্বয়ে চানি ধৰিছে । অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা এই পাৰ্থেনিয়ামে এতিয়া নদীদ্বীপটোৰ জনজীৱন আৰু কৃষিভূমিলৈ এক ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷

Poisonous weed Parthenium
বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ব্যস্ত পথ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বনগাঁৱৰ পৰা অফলামুখ সংযোগী পথছোৱাত এই পাৰ্থেনিয়ামে এক বিশাল ক্ষেত্ৰক আৱৰি ধৰিছে । ইফালে বনগাঁৱৰ পৰা কঁহাল গাঁৱলৈ যোৱা এই সমগ্ৰ পথছোৱাৰ দুয়োকাষতে এই বিষাক্ত অপতৃণবিধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথাটো হ’ল, এই উদ্ভিদজোপাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি সন্দৰ্ভত স্থানীয় সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সজাগ নহয় ।

Poisonous weed Parthenium
বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘এই পাৰ্থেনিয়াম যদি সময়ত ধ্বংস কৰিব পৰা নাযায়, তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত কাষতে থকা বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিলৈ যদি ই সম্প্ৰসাৰিত হ’ব ৷ এই পাৰ্থেনিয়াম ইমানেই বিষাক্ত যে ই ছালৰ, চকুৰ আৰু পশুধনৰ কাৰণেও যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক । এনেক্ষেত্ৰত এই বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়ামক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে যদি সময়োচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, নিশ্চিতভাৱে অহা সময়ত ই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ।’’

লগতে পঢ়ক : এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন

লগতে পঢ়ক : ১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া

TAGGED:

বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম
POISONOUS WEED PARTHENIUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.