ETV Bharat / state

শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মাজুলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে । অসমীয়া সমাজলৈ মহাপুৰুষজনাৰ অৱদানক সকলোৱে স্মৰণ কৰিবলৈ সাজু...

578th birth anniversary of srimanta sankardev
শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 7:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে । মৃতশিল্পীসকলক প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত দেখা গৈছে । আয়োজক সমিতিসমূহেও প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু মাজুলীত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে ।

সত্ৰনগৰীত এতিয়া দুৰ্গা পূজা নহয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপনৰহে প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে । অসমীয়া তিথি অনুসৰি আহিন মাহৰ ২ আৰু ৩ তাৰিখে (২০-২১ ছেপ্টেম্বৰত) শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হ'ব । সত্ৰ, নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে উদ্যোক্তাই ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ।

শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে ৩ শতাধিক নামঘৰত মহাপুৰুষজনাৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব । এই উপলক্ষে মাজুলীৰ মেখেলী গাঁৱতো ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে ।

মেখেলী গাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব । যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈ সকলো বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । গাঁওখনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত দিহানাম, বৰগীত আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, নাম-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব । নৱজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা ৰাম বিজয় নাট আৰু মেখেলী গাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ শিল্পীসকলে চক্ৰবেহুত অভিমন্যু, সিন্ধুৰাজ পতন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

578th birth anniversary of srimanta sankardev
মেখেলী গাঁও নামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এজন যুৱকে কয়, "ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে সত্ৰনগীৰ মাজুলীত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আয়োজন ধুমধামেৰে আৰম্ভ হৈছে । বহু বছৰ আগৰ পৰাই আমি ক্ৰমাগতভাৱে শংকৰ উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছোঁ ।"

"এইবাৰো মেখেলী গাঁও নামঘৰত দুদিনীয়াকৈ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীভাগ আয়োজনৰ মানস কৰিছোঁ । নৱজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ শিশুসকলে ইয়াত গুৰুজনাৰ অন্যতম নাট ৰামবিজয় প্ৰদৰ্শন কৰিব ।"

মুঠতে মেখেলী গাঁৱত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । কেৱল মেখেলী গাঁও নহয় সত্ৰনগৰীত গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিক স্মৰণ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে ।

উল্লেখ্য যে অসমীয়া সমাজত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ কেৱল এগৰাকী ধৰ্মীয় গুৰু নাছিল । এগৰাকী সন্ত, সমাজ সংস্কাৰক, নাট্যকাৰ, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য ।

১৫০০ শতিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা শংকৰদেৱে একশৰণ নামধৰ্মৰ জৰিয়তে ভক্তি, মানৱতা আৰু নৈতিক জীৱনৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিছিল । নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহ তেওঁৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক চিন্তাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ আছিল ।

578th birth anniversary of srimanta sankardev
২০-২১ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ মেখেলী গাঁও নামঘৰত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হ'ব (ETV Bharat)

এই স্থানবোৰক তেওঁ কেৱল প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ স্থান হিচাপে নহয় সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মিলনৰ স্থান হিচাপে দেখিছিল । এই নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহক তেওঁ ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিষয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা এক সামূহিক অনুষ্ঠানৰ ৰূপ দিছিল । পিছৰ সময়খিনিত এই অনুষ্ঠান বিশেষকৈ সত্ৰসমূহে অসমীয়া বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ।

সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানো অপৰিসীম । কীৰ্তন ঘোষা, গুণমালা ৰচনাৰ লগতে তেওঁ বৰগীত আৰু অংকীয়া নাটৰ জৰিয়তে ভাষা-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । শংকৰদেৱৰ অন্যতম সৃষ্টি আছিল ভাওনা । যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিচয়ৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হৈ পৰিছে ।

গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আজিও অসমৰ সত্ৰ, নামঘৰ আদিয়ে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু দৰ্শনক জীয়াই ৰাখিছে । সত্ৰনগৰী মাজুলী এই পৰম্পৰাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ । সেয়ে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো মাজুলীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলাটো অঞ্চলটোৰ সুকীয়া সাংস্কৃতিৰ পৰিচয় ।

মেখেলী গাঁৱৰ ৰাইজো পৃথক নহয় । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক অংশগ্ৰহণ কৰাই তেওঁলোকৰ মাজত গুৰুজনাৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভক্তি-দৰ্শন আৰু সামাজিক আদৰ্শৰ পৰিচয় গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

জুবিন গাৰ্গ বিশেষ: 'যান্ত্ৰিকতাৰ ওলোটা সোঁতত জুবিনৰ জীৱন ইকেবানা'

TAGGED:

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ
মাজুলী
শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
SANKARDEV BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.