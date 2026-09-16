শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি

শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মাজুলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে । অসমীয়া সমাজলৈ মহাপুৰুষজনাৰ অৱদানক সকলোৱে স্মৰণ কৰিবলৈ সাজু...
Published : September 16, 2026 at 7:01 PM IST
মাজুলী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে । মৃতশিল্পীসকলক প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত দেখা গৈছে । আয়োজক সমিতিসমূহেও প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু মাজুলীত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে ।
সত্ৰনগৰীত এতিয়া দুৰ্গা পূজা নহয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপনৰহে প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে । অসমীয়া তিথি অনুসৰি আহিন মাহৰ ২ আৰু ৩ তাৰিখে (২০-২১ ছেপ্টেম্বৰত) শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হ'ব । সত্ৰ, নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে উদ্যোক্তাই ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ।
মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে ৩ শতাধিক নামঘৰত মহাপুৰুষজনাৰ ৫৭৮ সংখ্যক জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব । এই উপলক্ষে মাজুলীৰ মেখেলী গাঁৱতো ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে ।
মেখেলী গাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব । যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈ সকলো বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । গাঁওখনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত দিহানাম, বৰগীত আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, নাম-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব । নৱজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা ৰাম বিজয় নাট আৰু মেখেলী গাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ শিল্পীসকলে চক্ৰবেহুত অভিমন্যু, সিন্ধুৰাজ পতন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এজন যুৱকে কয়, "ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে সত্ৰনগীৰ মাজুলীত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আয়োজন ধুমধামেৰে আৰম্ভ হৈছে । বহু বছৰ আগৰ পৰাই আমি ক্ৰমাগতভাৱে শংকৰ উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছোঁ ।"
"এইবাৰো মেখেলী গাঁও নামঘৰত দুদিনীয়াকৈ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীভাগ আয়োজনৰ মানস কৰিছোঁ । নৱজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ শিশুসকলে ইয়াত গুৰুজনাৰ অন্যতম নাট ৰামবিজয় প্ৰদৰ্শন কৰিব ।"
মুঠতে মেখেলী গাঁৱত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । কেৱল মেখেলী গাঁও নহয় সত্ৰনগৰীত গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিক স্মৰণ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে ।
উল্লেখ্য যে অসমীয়া সমাজত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ কেৱল এগৰাকী ধৰ্মীয় গুৰু নাছিল । এগৰাকী সন্ত, সমাজ সংস্কাৰক, নাট্যকাৰ, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য ।
১৫০০ শতিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা শংকৰদেৱে একশৰণ নামধৰ্মৰ জৰিয়তে ভক্তি, মানৱতা আৰু নৈতিক জীৱনৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিছিল । নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহ তেওঁৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক চিন্তাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ আছিল ।
এই স্থানবোৰক তেওঁ কেৱল প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ স্থান হিচাপে নহয় সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মিলনৰ স্থান হিচাপে দেখিছিল । এই নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহক তেওঁ ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিষয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা এক সামূহিক অনুষ্ঠানৰ ৰূপ দিছিল । পিছৰ সময়খিনিত এই অনুষ্ঠান বিশেষকৈ সত্ৰসমূহে অসমীয়া বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ।
সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানো অপৰিসীম । কীৰ্তন ঘোষা, গুণমালা ৰচনাৰ লগতে তেওঁ বৰগীত আৰু অংকীয়া নাটৰ জৰিয়তে ভাষা-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । শংকৰদেৱৰ অন্যতম সৃষ্টি আছিল ভাওনা । যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিচয়ৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হৈ পৰিছে ।
গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আজিও অসমৰ সত্ৰ, নামঘৰ আদিয়ে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু দৰ্শনক জীয়াই ৰাখিছে । সত্ৰনগৰী মাজুলী এই পৰম্পৰাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ । সেয়ে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো মাজুলীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলাটো অঞ্চলটোৰ সুকীয়া সাংস্কৃতিৰ পৰিচয় ।
মেখেলী গাঁৱৰ ৰাইজো পৃথক নহয় । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক অংশগ্ৰহণ কৰাই তেওঁলোকৰ মাজত গুৰুজনাৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভক্তি-দৰ্শন আৰু সামাজিক আদৰ্শৰ পৰিচয় গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন গাৰ্গ বিশেষ: 'যান্ত্ৰিকতাৰ ওলোটা সোঁতত জুবিনৰ জীৱন ইকেবানা'