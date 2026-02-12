এখন দলং মুকলি, আন এখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি; মাজুলীবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ
‘‘পাকিস্তানলৈ কোনোবা মানুহ হনিমুনলৈ যায় নেকি । মানুহ তাৰ পৰা পলাই আহিব পাৰিলে ভালপায়’’ - মাজুলীতো গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : February 12, 2026 at 7:20 PM IST
মাজুলী: কেইটাবাটাও কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে মাজুলী ভ্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীত সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক ভৱন, মাজুলী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, মাজুলী-লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ চেলেক অংশৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ পুনৰ আৰম্ভৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ পৰাত যথেষ্ট দুখ পাইছিলোঁ । বৰ্তমান দলঙখনৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ এটা ভাল কোম্পানীয়ে দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম পাইছে । গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অতি সোনকালে এই দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব ৷’’
গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগ
ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ বেনামী সম্পত্তিৰ অভিযোগৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ছাগলীয়ে কেতিয়াও নিজে বলিশালত মূৰ সুমুৱাই নিদিয়ে । তেওঁ ৰাইজক মিছা মাতিব পাৰে, ক'ৰ্টত নোৱাৰে ।’’
ইয়াৰোপৰি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পাকিস্তানলৈ কোনোবা মানুহ হনিমুনলৈ যায় নেকি । মানুহ তাৰ পৰা পলাই আহিব পাৰিলে ভালপায় । তেওঁ লাচিতৰ বংশধৰ, নিজৰ ধৰ্মতো বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে । তেওঁ আঁচনি দিবলৈ নিযুত ব্ৰিটিছ আইন আনিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মই আৰু দুটা ডাঙৰ কথা উলিয়াব বিচৰা নাই । মোৰ মনত আৰু এটা ডাঙৰ সন্দেহ আছে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নকওঁ । ৰাজনীতি ৰাজনীতিয়ে, পাকিস্তান তেওঁৰ হজম নহয় ।"
তিনি গগৈৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ তিনি গগৈ বেছি ষ্ট্ৰং । আমাৰসকল জিকা, তেওঁলোকৰসকল হৰা । এজনে বাংলাদেশীক চুমা খায় । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ো একেই মিঞাপ্ৰেমী । গৌৰৱ গগৈৰ কথা জানেই সকলোৱে ।"
মুকলি হ'ল চেলেক-ধূনাগুৰি দলঙৰ ‘চেলেক’ অংশ
মাজুলী আৰু লখিমপুৰবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন এতিয়া দিঠকত পৰিণত হৈছে । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে চেলেক-ধূনাগুৰি দলঙৰ ‘চেলেক’ অংশ ।
অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ৭২৫ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে হাৰিয়ানাৰ এছ পি শিংলা নামৰ কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে লখিমপুৰ-মাজুলী সংযোগী দুখনকৈ দলং । ইয়াৰে প্ৰথমখন দলং মাজুলীৰ চেলেক গাঁৱৰ খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত আৰু দ্বিতীয়খন দলং লখিমপুৰ-ধূনাগুৰি অংশত সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে ।
এই দুয়োখন দলঙৰ মাজৰ কানিয়াজানত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে সংযোগ কৰা হ'ব । উক্ত দলং দুখনৰ বাবে লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা মাজুলীৰ বালিচাপৰিলৈকে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগ কৰা হ'ব ।
এই দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মাজুলীবাসীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । আজি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ লগতে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক ভৱন, মাজুলী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, মাজুলী-লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰোঁ ।"
তেওঁ কয়, "মাজুলীক লখিমপুৰৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ আজি প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে চেলেক-ধূনাগুৰি দলঙৰ চেলেক অংশৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় । সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা দ্বিতীয়খন দলঙৰ কামো তীব্রগতিত হৈ আছে । অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ লগতে এই দলং সংযোগী পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব । এই দ্বিতীয়খন দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই মাজুলীৰ লগত উত্তৰপাৰৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সূচল হ'ব ।"