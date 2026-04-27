মীনখণ্ডত বিপ্লৱঃ পাঁচ কোটিৰো অধিক মাছৰ পোনা উৎপাদনৰে চৰ্চাত কুঁহি মীন ফাৰ্ম
মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে মীন বিপ্লৱ ৷ মাজুলীৰ কুঁহি মীন ফাৰ্মত উৎপাদন হৈছে পাঁচ কোটিৰো অধিক মাছৰ পোনা ৷
Published : April 27, 2026 at 12:51 PM IST
মাজুলী : যি সময়ত মাজুলীত একাংশ অসাধু চক্ৰই মাছৰ পোনা বিক্ৰীৰ নামত মীন পালকক লুণ্ঠন কৰি আহিছে, সেই সময়তে মাজুলীতে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰি চৰ্চালৈ আহিছে 'কুঁহি মীন ফাৰ্ম' ৷ পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে মাজুলীৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টত 'কুঁহি মীন ফাৰ্ম' নামেৰে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বৰ্তমান ৫ কোটি মাছৰ পোনা উৎপাদনেৰে উজলিছে মাজুলীৰ 'কুঁহি মীন ফাৰ্মখন' ৷
মাজুলীৰ যোগনিধাৰীত অৱস্থিত এই ফাৰ্মখনে প্ৰায় পাঁচ কোটি পোনা উৎপাদন কৰি ৰাজ্যৰ মীনখণ্ডত চৰ্চালৈ আহিছে ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বৰ উপায়ুক্ত ৰাতুল পাঠকৰ দিনতে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰচেষ্টাই এতিয়া সমগ্ৰ মাজুলীত এক মীন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। কেৱল মাজুলীৰে নহয়, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা মীন পালকসকল আহি কুঁহি মীন ফাৰ্মৰ পৰা উন্নত জাতৰ মাছৰ পোনা সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু অচ্যুত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত এই ফাৰ্মখনে গুণগত মানৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ব্যাপক আস্থা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি সংবাদমাধ্যত মন্তব্য কৰে মীনপালকে ৷ এই সন্দৰ্ভত ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয়,"বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ এমাহ পূৰ্বেই মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৩ কোটিৰো অধিক পোনা বিতৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অতিৰিক্তভাৱে প্ৰায় ২ৰ পৰা ২.৫ কোটি পোনা বিতৰণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ৷"
মীনপালক এজনে কয়,"আমাৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ মাজুলীৰ পূৰ্বৰ উপায়ুক্ত ৰাতুল পাঠকৰ দিন আৰম্ভ হৈছিল এই কুঁহি মীন ফাৰ্ম ৷ মাজুলীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাছৰ পোনা আনিবলৈ মাজুলীল আহিছে মীনপালকসকল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা মাজুলীত মীনখণ্ডত বিপ্লব আহিব ৷ মাজুলীত মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ এই নিদৰ্শনে এতিয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক বাৰুকৈয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।"
