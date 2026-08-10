শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিকৰ দল

শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিকৰ দল
বন্যাৰ্তলৈ সহায় হাত মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিকৰ দল ৷ স্কুল বেগ, কলম, পেঞ্চিল, বহী বিতৰণ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ৷
Published : August 10, 2026 at 3:55 PM IST
মাজুলী : কেৱল বাতৰি সংগ্ৰহে নহয় শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিকৰ দল । শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত ৯ খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সোমবাৰে শিক্ষা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে মাজুলী জিলাৰ সাংবাদিক সংগঠন আপোকুৱে । দুগৰাকী সত্ৰাধিকাৰক লগত লৈ মাজুলী জিলা আপকুৰ সদস্যই শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তক সাহায্য বিতৰণ কৰে ৷
বানৰ কৱলত পৰা ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি সংগঠনটোৱে ৮ খন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আৰু ১ খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । য’ত আছিল- স্কুল বেগ, কলম, পেঞ্চিল, বহী, কাগজ, ডায়েৰী আৰু ছাতীকে ধৰি বহু উপযোগী সামগ্ৰী ।
কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেই নহয়, শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতো প্ৰয়োজনীয় বয়-বস্তু মাজুলী জিলা আপকুৱৰ দলটোৱে বিতৰণ কৰে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ-কানি, চেণ্ডেল আদি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য বিভিন্ন সামগ্ৰী সাংবাদিকৰ দলটোৱে প্ৰদান কৰে ৷
মাজুলী জিলা আপকুৰ কাৰ্যসূচীত মাজুলীৰ দুগৰাকী সত্ৰাধিকাৰে বিশেষভাৱে সংগ দিয়ে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী আৰু বৰ এলেঙি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ চন্দন গোস্বামীৰ উপস্থিতিয়ে সাহাৰ্য সমগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল ৷
শিৱসাগৰৰ ধিতাইপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক স্কুলীয়া সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ পাছতে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে কয়, "বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিছু স্কুলীয়া সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত ৷ বানৰ বাবে ধন-জনৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ সেয়ে মাজুলী জিলা আপকু আৰু সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিলো ৷"
এগৰাকী শিক্ষককে কয়, "দুৰ্যোগৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ উপকাৰ হোৱাকৈ যি সামাগ্ৰী যোগান ধৰিলে তাৰ বাবে ধন্যাবাদ মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিক আৰু সত্ৰাধিকাৰসকলক ৷"