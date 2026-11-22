মাজুলীৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন 'পুষ্পক'
সত্ৰনগৰীত চলিল দুমহলীয়া বাছ । মাজুলীৰ ইতিহাস-সংস্কৃতিৰে কৰাব পৰিচয় ।
Published : November 22, 2026 at 1:46 PM IST
মাজুলী : আপুনি দুমহলীয়া বাছ দেখিছে নে ? যদি দেখা নাই বা উঠি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ । আপুনি এতিয়া লণ্ডন বা বিদেশলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । সত্ৰনগৰী মাজুলী আহি পালে দুমহলীয়া বাছ । এতিয়াৰে পৰা দুমহলীয়া বাছত উঠি আপুনিও নদীদ্বীপ মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব । কেৱল ভ্ৰমণ কৰাই নহয় বাছখনত উঠি আপুনি মাজুলীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব । মাজুলীৰ ইতিহাস, সত্ৰ-সংস্কৃতি, সত্ৰসমূহ আদিৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ সত্ৰনগৰী মাজুলীত উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই দুমহলীয়া বাছখনে এইবাৰ ৰাসক আৰু অধিক ব্যতিক্ৰম কৰিব । 'পুষ্পক' নামৰ এই বাছখন মাজুলী আহি পোৱাৰ লগে লগে ব্যাপক উছাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে এই পুষ্পক বাছখন চলিব । সত্ৰখনৰ মূল তোৰণৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ মাংগলিক নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে দেওবাৰে এই দুমহলীয়া বাছৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
জানিব পৰা মতে শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰচেষ্টাত এই দুমহলীয়া বাছখন মাজুলীলৈ অনা হৈছে । আশা কৰা হৈছে মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰসাৰত এই দুমহলীয়া বাছখনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । মাজুলীৰ পৰ্যটনক বিশ্ব মানচিত্ৰত অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ আৰু মাজুলীৰ পৰ্যটন খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই অভিনৱ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ৷
পুষ্পক বাছখন মাজুলীবাসীৰ বাবে উছৰ্গা কৰি সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমি এতিয়া ক'ব পৰা হ'লো যে লণ্ডনতে কেৱল দুমহলীয়া বাছ নচলে । মাজুলীত দুমহলীয়া বাছ প্ৰৱৰ্তন হৈছে । লণ্ডনত যেনেকৈ দুমহলীয়া বাছত উঠি দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ন ন কথা ভাবিব পাৰে তেনেকৈ আজিৰ পৰা দুমহলীয়া বাছত উঠি মাজুলীৰ পৰ্যটকসকলেও নতুন চিন্তা কৰিব আৰু মাজুলীক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব । আমি আশা কৰিছো মাজুলীয়ে যি সপোন দেখি আছে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য দিশত, এই বাছখন চলাৰ পিছত এই বাটবোৰ মুকলি হ'ব । সত্ৰত যেনেকৈ ভাগ নাথাকে ইয়াতো জাতি-বৰ্ণ-ভাষা নিৰ্বিশেষে মাজুলীলৈ পৰ্যটকৰূপে আহি বাছখনত উঠিব পাৰিব আৰু মনৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ।"
দুমহলীয়া বাছখনৰ বিভিন্ন সুবিধা
বাছখনৰ বিভিন্ন সুবিধাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি সত্ৰাধিকাৰে কয়, "বাছখনত মাজুলীৰ ইতিহাস ভিডিঅ' আকাৰে দেখুওৱা হ'ব । আউনীআটী মানে কি, দক্ষিণপাট মানে কি...। মাজুলী কৃষ্টি, সমন্বয়ৰ পটভূমিৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব । বাছখনে মাজুলীৰ সমন্বয়ৰ কথা মনত পেলাই দিব ।"
ক'ত চলিব বাছখন ?
ইফালে এই দুমহলীয়া বাছখনে আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা কমলাবাৰী, শ্ৰীশ্ৰী বেঙেনাআটি সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, শ্ৰীশ্ৰী চামগুৰি সত্ৰ, বিহিমপুৰ সত্ৰ আৰু গড়মূৰ সত্ৰ হৈ পুনৰ আউনীআটী সত্ৰলৈ চলাচল কৰিব ।
বাছখনৰ নাম পুষ্পক কিয় ৰখা হ'ল ?
বাছখনৰ পুষ্পক নাম সন্দৰ্ভত সত্ৰাধিকাৰে কয়, "আউনীআটী সত্ৰৰ চতুৰ্দশ সত্ৰাধিকাৰ হেমচন্দ্ৰ দেৱ গোঁসাই আমাৰ গুৰু, তেওঁ যেতিয়া গোঁসাইসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম বাছ প্ৰচলন কৰিছিল সেই বাছখন লৈয়ে তেওঁ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেতিয়া সেই বাছখনৰ নাম পুষ্পক ৰখা হৈছিল । আমি সদায় গুৰুসকলক পদানুসৰণ কৰোঁ । নতুন কাম একো কৰিব পৰা নাই । তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে নতুন চিন্তাৰে কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ । সেই কাৰণে বাছখনৰ নাম পুষ্পক ৰাখিলোঁ ।"
পুষ্পক বাছখন মুকলি কৰাৰ কাৰ্যসূচীত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম, জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লগত উপস্থিত থাকে । সকলোৱে আশা কৰিছে যে এই দুমহলীয়া বাছখনে মাজুলীৰ উন্নয়ন তথা পৰ্যটনত অধিক অৰিহণা যোগাব ।
লগতে পঢ়ক :
ইউটিউবত চাই মাজুলী পালেহি ইজৰাইলৰ যুৱতী, ৩ দিনতেই সাঁচিপাতত আঁকিলে মনোমোহা ৰাসলীলা