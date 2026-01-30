মাজুলীত পক্ষী নিধনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী : ঘৰে ঘৰে বিষাক্ত দ্ৰব্য বিচাৰি অভিযান
২৬ জানুৱাৰীত ১৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাজুলীৰ এখন গাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান ।
Published : January 30, 2026 at 10:51 AM IST
মাজুলী : যোৱা ২৬ জানুৱাৰীত মাজুলীত সংঘটিত হৈছিল এক কৰুণ ঘটনা । দুস্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হৈছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন, মাজুলী আৰক্ষী আৰু মাজুলীৰ বন বিভাগ ।
২৬ জানুৱাৰীত এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ লগত জড়িত ১৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাজুলীৰ এখন গাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান । মাজুলীৰ চুমৈমাৰী অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি অতৰ্কিতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দল । নেতৃত্বত জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়া ।
আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত ঘৰে ঘৰে চলাই তীব্ৰ তালাচী অভিযান । আৰক্ষীৰ এই অভিযানত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় ‘ফুৰাডন’ নামৰ বিহ । লগে লগে লোকজনক সোধা-পোছাৰ বাবে বনগাঁও আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হয় ।
কেৱল তালাচীয়েই নহয়, আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাইজক স্পষ্টকৈ সকীয়নি দিয়ে, "প্ৰকৃতিৰ লগত হেতালি খেলিলে কাৰো ৰক্ষা নাই । চৰাই মৰা অপৰাধত জড়িত হ'লে বয়স বা লিংগ নিৰ্বিশেষে জে'ললৈ যাব লাগিব ।"
মাজুলী জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পক্ষী নিধনকাৰ্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । আমাৰ ফালৰ পৰা এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ লগত জড়িত নহ'বলৈ আহ্বান জনাই থকা হৈছে । আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ পৰা আমি যাতে বাধা দিব পাৰোঁ । তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আমাৰ এই তালাচী অভিযানত এঘৰত এই পক্ষী নিধনত ব্যৱহাৰ হোৱা দ্ৰব্য পাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰগাঁও, চুমৈমাৰি, কমাৰগাঁও, ৰাৱণাগাঁৱৰ পথাৰলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা পক্ষীসমূহ নিধনত নামিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী । আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ বাধা দি অহাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশাসনক একপ্ৰকাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বিহ দিয়া দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ।
খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দি পক্ষী নিধনকাৰ্য সম্পাদন কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । ২৬ জানুৱাৰীত অৰ্ধশতাধিক পক্ষীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে একাধিক পক্ষীক ছটফটাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ৰতনপুৰ পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।