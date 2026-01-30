ETV Bharat / state

মাজুলীত পক্ষী নিধনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী : ঘৰে ঘৰে বিষাক্ত দ্ৰব্য বিচাৰি অভিযান

২৬ জানুৱাৰীত ১৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাজুলীৰ এখন গাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান ।

MIGRATORY BIRDS KILLED IN MAJULI
মাজুলীত পক্ষী নিধনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী; ঘৰে ঘৰে বিষাক্ত দ্ৰব্য বিচাৰি অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : যোৱা ২৬ জানুৱাৰীত মাজুলীত সংঘটিত হৈছিল এক কৰুণ ঘটনা । দুস্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হৈছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন, মাজুলী আৰক্ষী আৰু মাজুলীৰ বন বিভাগ ।

২৬ জানুৱাৰীত এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ লগত জড়িত ১৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাজুলীৰ এখন গাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান । মাজুলীৰ চুমৈমাৰী অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি অতৰ্কিতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দল । নেতৃত্বত জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়া ।

মাজুলীত পক্ষী নিধনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত ঘৰে ঘৰে চলাই তীব্ৰ তালাচী অভিযান । আৰক্ষীৰ এই অভিযানত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় ‘ফুৰাডন’ নামৰ বিহ । লগে লগে লোকজনক সোধা-পোছাৰ বাবে বনগাঁও আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হয় ।

কেৱল তালাচীয়েই নহয়, আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাইজক স্পষ্টকৈ সকীয়নি দিয়ে, "প্ৰকৃতিৰ লগত হেতালি খেলিলে কাৰো ৰক্ষা নাই । চৰাই মৰা অপৰাধত জড়িত হ'লে বয়স বা লিংগ নিৰ্বিশেষে জে'ললৈ যাব লাগিব ।"

MIGRATORY BIRDS KILLED IN MAJULI
মাজুলীত পক্ষী নিধনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী (ETV Bharat Assam)

মাজুলী জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পক্ষী নিধনকাৰ্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । আমাৰ ফালৰ পৰা এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ লগত জড়িত নহ'বলৈ আহ্বান জনাই থকা হৈছে । আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, এই পক্ষী নিধনকাৰ্যৰ পৰা আমি যাতে বাধা দিব পাৰোঁ । তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আমাৰ এই তালাচী অভিযানত এঘৰত এই পক্ষী নিধনত ব্যৱহাৰ হোৱা দ্ৰব্য পাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰগাঁও, চুমৈমাৰি, কমাৰগাঁও, ৰাৱণাগাঁৱৰ পথাৰলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা পক্ষীসমূহ নিধনত নামিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী । আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ বাধা দি অহাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশাসনক একপ্ৰকাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বিহ দিয়া দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ।

খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দি পক্ষী নিধনকাৰ্য সম্পাদন কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । ২৬ জানুৱাৰীত অৰ্ধশতাধিক পক্ষীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে একাধিক পক্ষীক ছটফটাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ৰতনপুৰ পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী
লগতে পঢ়ক :মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণত শিশু শ্ৰমিক ! কাৰ ছত্ৰছাঁয়াত চলিছে এই কাৰ্য ?

TAGGED:

MAJULI
MAJULI MIGRATORY BIRDS
মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
MIGRATORY BIRDS KILLED IN MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.