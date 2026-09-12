ধুৱাহাট বেলগুৰি থানৰ কীৰ্তনঘৰত ঢিমিক-ঢামাককৈ জ্বলি আছে এগছি বন্তি
শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পবিত্ৰ মিলনভূমি হিচাপে খ্যাত ঐতিহাসিক ধুৱাহাট বেলগুৰি থান ৷ এই ঠাইখনৰ কিছু ইতিহাস জানো আহক...
Published : September 12, 2026 at 5:05 PM IST
মাজুলী : মাজুলীৰ এখন বিশেষ সত্ৰ, নাম ঐতিহাসিক ধুৱাহাট বেলগুৰি থান বা ধুৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰ ৷ য’ত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ মিলন ঘটিছিল ৷ মাজুলীত অৱস্থিত সেই সত্ৰখনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতিজড়িত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক তথা আধ্যাত্মিক স্থান হিচাবে বিবেচিত ৷
থানখনৰ পৰিচালক ৰাজেন হাজৰিকাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত উল্লেখ কৰা মতে, শংকৰ-মাধৱৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটা এই সত্ৰখনত আজিও বহু মূল্যবান সামগ্ৰী আছে ৷ জানি আচৰিত হ’ব, নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইতিহাসত মণিকাঞ্চন সংযোগৰ সাক্ষী এই ধুৱাহাট বেলগুৰি থানতেই মহাপুৰুষ দুজনাই ১৮ বছৰ ৬ মাহ কাল ধৰ্ম প্ৰচাৰত ব্ৰতী আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই স্থানত থানৰ গুৰুবন্তি জ্বলি আহিছে ।
পূৰ্বে আহঁতগুৰি অঞ্চলত থকা সত্ৰখন মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ভস্মীভূত হৈছিল ৷ ফলত কানুৰাম আৰু কৃষ্ণৰাম নামৰ দুজন ভকতে গুৰু দুজনাৰ পবিত্ৰ স্মৃতি চিহ্নসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে লৈ পলাই আহে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯০১ চনত তেওঁলোকে উজনিৰ ন-পমুৱাত থাকিবলৈ লয় ৷ তেওঁলোকে নতুনকৈ পাম লোৱাত স্থানখনকে ‘ন-পমুৱা’ বুলি জনা যায় ৷
এই স্থানতেই সম্প্ৰতি অতি ভক্তিভাৱেৰে গুৰুজনাৰ বহু ঐতিহাসিক সম্পদ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত গুৰুজনাৰ কেশ, তেওঁৰ দুপাটি বস্ত্ৰ, গুৰুজনা জগন্নাথ ক্ষেত্ৰলৈ যাওঁতে সাগৰে গুৰুজনাক প্ৰদান কৰা ‘সাগৰজুলী বস্ত্ৰ’, স্তনপান কৰোৱা বিশেষ কীৰ্তি-চিহ্ন, গুৰুজনাই জপ কৰা মালা আছে ৷ লগতে শংকৰদেৱে নিজৰ হস্তাক্ষৰিত ভাগৱতৰ পাতৰ প্ৰায় ৩৫ খন অতি মূল্যৱান সাঁচিপাতৰ পুথিও এই সত্ৰতে আছে ।
এতিয়া সত্ৰৰ সেই স্বৰ্ণিল ইতিহাস অতীত হ‘ল । কিয়নো ১৯৮০ চনৰ পৰা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই ঐতিহ্যৰ বিষয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো থানখনৰ উন্নয়ন বা এই অমূল্য সম্পদসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সহায় লাভ কৰা নাই ৷ এই বুলি থানখনৰ পৰিচালক ৰাজেন হাজৰিকাই আক্ষেপ কৰে ।
তেওঁ কয় যে স্থানীয় ভকতসকলে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা কীৰ্তনঘৰটি নিজা প্ৰচেষ্টা আৰু ভকত-বৈষ্ণৱৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে গুৰুজনাৰ এই স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণ আৰু থানখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৪৫৮ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হয় । মহাপুৰুষগৰাকীৰ ৪৫৮ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ যেন ৰূপান্তৰিত হৈছে সত্ৰপীঠ মাজুলী !
জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ পবিত্ৰ মিলনভূমি হিচাপে খ্যাত ঐতিহাসিক ধুৱাহাট বেলগুৰি থানত এইবাৰ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিবলগীয়া হৈছে । সত্ৰখনৰ কীৰ্তন ঘৰটিৰ পুনঃনিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবে ভকত-বৈষ্ণৱসকলে অনুষ্টুপীয়াকৈ শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰিছে । এই কথা জনালে থানৰ পৰিচালক ৰাজেন হাজৰিকাই ৷