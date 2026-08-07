অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল, সলনি হ’ল কেইবাখনো জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল, সলনি হ’ল কেইবাখনো জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক
অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে এই বদলিৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷
Published : August 7, 2026 at 9:10 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল ৷ এই নিৰ্দেশনাৰ লগে লগে কেইবাখনো জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক, আইপিএছ, আইএএছক বদলি কৰা হৈছে আৰু একাংশক নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷
শুকুৰবাৰে গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি, অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ উপ-আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক ৰত্না সিনহাক পদোন্নতিৰ সৈতে বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে, বিশেষ শাখাৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক কংকনজ্যোতি শইকীয়াক যোৰহাট পূব মণ্ডলৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ।
আনহাতে, বঙাইগাঁৱৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ ডিআইজি বিজয়গিৰি কুলিগামক বিটিএডিত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে, বিবেক ৰাজ সিঙক বিটিএডিৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।
অসম অগ্নি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে তেজপুৰৰ উত্তৰ মণ্ডলৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত সাগৰ চাংমাইক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
দৰঙৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক ড৹ ৰবীন কুমাৰক বদলি কৰি অসম আৰক্ষীৰ ডিআইজি হিচাপে নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ দৰঙৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত হিচাপে এআইজিপি শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
তদুপৰি আইপিএছ পাৰ্থপ্ৰতীম দাসক কাছাৰৰ এছএছপি হিচাপে, বীৰ ভেংকট ৰাকেশ ৰেড্ডীক নগাঁৱৰ এছএছপি হিচাপে, আছিফ আহমেদক বিশ্বনাথৰ এছএছপি হিচাপে, নিৰুপম হাজৰিকাক হোজাইৰ এছএছপি হিচাপে, নিশান্ত সৌৰভক মৰিগাঁৱৰ এছএছপি হিচাপে আৰু প্ৰকাশ সোণোৱালক ধেমাজিৰ এছএছপি হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷
আনহাতে, উপ-আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক পদতো বহুকেইগৰাকী বিষয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে ৷ সেইসকল ক্ৰমে - গৌতম বৰা আইজি(সীমা), অমৃত ভূঞা আইজি(বিশেষ শাখা), সুধাকৰ সিং আইজি(উত্তৰ-পূব ৰেঞ্জ), তিনিচুকীয়া, ৰঞ্জন ভূঞা, আইজি(নিৰাপত্তা), প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামী, আইজি(প্ৰশাসন) আৰু ৰাজেন সিং, আইজি (কেন্দ্ৰীয় ৰেঞ্জ) ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ দ্বিতীয় শুৱালকুছিত বৰ্তমান কিদৰে চলিছে বস্ত্ৰ উদ্যোগ ?