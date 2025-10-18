অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল
ৰাজ্যৰ ৩৬ গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক ৰদবদল । ধুবুৰী, শ্ৰীভূমিকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ এছ এছ পিক বদলি ।
Published : October 18, 2025 at 8:49 AM IST
শিলচৰ : অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আছে । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে সাংগঠনিক কাম-কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । তাৰ মাজতে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সাল-সলনি ঘটাইছে গৃহ বিভাগে । ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক ৰদবদলৰ নিৰ্দেশ দিছে বিভাগে । সেই অনুসৰি ৩৬ গৰাকী বিষয়াক ৰদবদল কৰা হৈছে ।
শুকুৰবাৰে গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি শ্ৰীভূমিৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতিম দাসক কাছাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে । কাছাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাৰ স্থান ল'ব পাৰ্থ প্ৰতিম দাসে ।
ইফালে কাছাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাক কোকৰাঝাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ ধুবুৰীলৈ শাস্তিমূলক বদলি কৰা বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া লীনা দলেক শ্ৰীভূমিলৈ বদলি কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক দেৱাশীষ বৰাক ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে । একেদৰে কোকৰাঝাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙক কাৰ্বি আংলঙলৈ বদলি কৰা হৈছে । কাৰ্বি আংলঙৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক কামৰূপলৈ বদলি কৰা হৈছে ।
শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰাক যোৰহাটলৈ বদলি কৰা হৈছে । যোৰহাটৰ এছ এছ পি শ্বেতন মিশ্ৰাৰ স্থান ল'ব শুভ্ৰজ্যোতি বৰাই । ইয়াৰ বিপৰীতে শ্বেতন মিশ্ৰাক কাহিলীপাৰৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নলৈ বদলি কৰা হৈছে ।
ডিমা হাছাওৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ং কুমাৰক তিনিচুকীয়ালৈ বদলি কৰা হৈছে । সহকাৰী আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক ৰিপুঞ্জয় কাকতিক ডিমা হাছাওলৈ বদলি কৰা হৈছে । বিশ্বনাথৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভাশীষ বৰুৱাক শিৱসাগৰৰ নতুন এছ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে । বজালীৰ এছ এছ পি এ বসুমতাৰীক বিশ্বনাথলৈ বদলি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বিকৃত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ; নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এজন