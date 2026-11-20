হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় বাহন 'ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ' বিক্ৰীৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য, সেই ৰহস্যটো কি ?
কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই বিক্ৰী কৰা হ’ল নেকি জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ 'ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ'খন ?
Published : November 20, 2026 at 7:28 PM IST
গুৱাহাটী: যোৰহাটৰ ৰাজপথত এখন সাধাৰণ চাইকেল চলাই সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কোটি কোটি অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ এক অন্যতম সপোন আছিল এখন বিলাসী 'ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ'। ২০২৪ চনৰ ২ মাৰ্চত জুবিনে অতি হেঁপাহেৰে সামাজিক মাধ্যমত এখন ধূসৰ ৰঙৰ 'ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ ভেলাৰ' গাড়ীৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল, "My New Range Rover Velar" । আনকি যোৰহাটৰ এক অনুষ্ঠানত আৱেগিক হৈ তেওঁ কৈছিল, "ইয়াৰ পৰা মই চাইকেল চলাই ওলাই গৈছিলোঁ, আজি ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ লৈ আহিছোঁ ।"
কিন্তু আজি সেই সপোনৰ বাহনখনেও এৰি গ’ল শিল্পীগৰাকীৰ চৌহদ । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ৫৪ সংখ্যক জন্মদিনটোৰ পিছদিনাই আজাৰাৰ গড়লৰ যুৱ ব্যৱসায়ী তথা জুবিন অনুৰাগী সোণমইনা দাসে মৰমৰ বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ আৱেগ আৰু শোকৰ লগতে নানা প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে ।
অনুৰাগীৰ মনত উদ্বেগ: আৰ্থিক সংকট নে আন কিবা ?
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি বিজড়িত বাহনখন এনেদৰে আনৰ হাতত তুলি দিবলগীয়া হোৱাত অনুৰাগীসকলৰ বুকু গধুৰ হৈ পৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত বহুজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে—পৰিয়ালটোৰ এনে কি অৰ্থনৈতিক সংকট বা বিশেষ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ল, যাৰ বাবে শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ’ল ? ইচ্ছা কৰাহেঁতেন পৰিয়ালটোৱে বাহনখন স্মৃতি হিচাপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা নগ’লহেঁতেন নেকি— তাক লৈও এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে ।
আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ?
এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ আঁৰৰ বাস্তৱ কাৰণসমূহ—
বেংকৰ বৃহৎ ঋণ আৰু কিস্তি: এক কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ এই বিলাসী বাহনখন ২০২৪ চনত ৬ বছৰীয়া বেংক ঋণৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । বাহনখনৰ বাবদ প্ৰতিমাহে বেংকত ১ লাখ টকাতকৈও অধিক ধন কিস্তি হিচাপে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয় । বৰ্তমানো গাড়ীখনৰ নামত বেংকত প্ৰায় ৭০ লাখ টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে ।
অব্যৱহৃত অৱস্থা আৰু কাৰিকৰী বিজুতি: সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অৱৰ্তমানত গাড়ীখন প্ৰায় অব্যৱহৃত অৱস্থাত পৰি আছিল । দীৰ্ঘদিন চলোৱা নহ’লে এনে অত্যাধুনিক বিলাসী বাহনৰ কাৰিকৰী দিশত বিজুতি ঘটে । শেহতীয়াকৈ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত ইয়াৰ বেটাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ডাউন হৈ গৈছিল আৰু কলিকতাৰ পৰা বিশেষজ্ঞ মেকানিক আনি গাড়ীখন মেৰামতি কৰাবলগীয়া হৈছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, বেংকৰ ফালৰ পৰাই গাড়ীখনৰ বাবে উপযুক্ত গ্ৰাহক বিচাৰি দিয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত এগৰাকী জুবিন অনুৰাগী সোণমইনা দাসে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে বাহনখন নিজৰ কৰি লয় । যদিও বাহনখন আনৰ হাতলৈ গ’ল, তথাপি অসমীয়াৰ হৃদয়ত জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ সপোনৰ যাত্ৰা চিৰদিন অমৰ হৈ ৰ’ব ।