এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ নেপালীবস্তিবাসী ৰাইজৰ

উপায়বিহীন হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি খান্দি উলিয়াবলগীয়া হৈছে খোৱা পানী ৷ খোৱা পানী সমস্যাৰ বাবে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰৰ নেপালী বস্তিবাসীয়ে ৷

Drinking water problem in Chandrapur
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 12:40 PM IST

সোণাপুৰ: চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ বাবে 'জল জীৱন মিছন'ৰ জৰিয়তে কোটি কোটি ব্যয় কৰি আহিছে ৷ যদিও মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ বহু অঞ্চলত ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত হৈছে । চন্দ্ৰপুৰৰ নেপালী বস্তি অঞ্চলত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ হাহাকাৰ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ খান্দি সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে পানী । নেপালী বস্তিৰ দুই শতাধিক পৰিয়ালে এতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত বৰবিহ সদৃশ পানী খাবলগীয়া হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নৈৰ বালি খান্দি তাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি আহিছে । অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱে যে, এই অ-স্বাস্থ্যকৰ পানী খোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পোহনীয়া গৰুৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । তথাপিও উপায়বিহীন হৈ স্থানীয় ৰাইজে সেই পানীকে গৰম কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতীমাৰা গাঁৱত ৩৪৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এক বৃহৎ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পানী যোগান কেন্দ্ৰ ।

এই কেন্দ্ৰটোৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল বৃহত্তৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ৪২ খন গাঁৱত ২৪ ঘণ্টাই বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰা । কিন্তু কোটি কোটি টকীয়া অভিলাষী আঁচনিখন আজিও নেপালী বস্তিৰ দৰে অঞ্চলৰ লোকৰ পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই । এইসন্দৰ্ভত ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোত পানীৰ পাইপ স্থাপন কৰা হৈছিল । পাইপ লগোৱা হ’ল যদিও আজিলৈকে এটোপালো পানী দিয়া নহ’ল । কাগজে-কলমে আঁচনি সফল হ'লেও বাস্তৱত ৰাইজে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলে অঞ্চলটোলৈ আহি খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত ৰাইজৰ এই মৌলিক সমস্যাবোৰ পাহৰি যোৱা যায় । যাৰ পৰিণতিত আজি ৰাইজে লেতেৰা পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বুলিও ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

চন্দ্ৰপুৰৰ নেপালী বস্তিৰ পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন আৰু স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে পানী যোগান কেন্দ্ৰটো সক্ৰিয় কৰি তোলক আৰু ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধান কৰক বুলিও ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

