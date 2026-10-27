বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় অসম আৰক্ষী: কলগাছিয়াত নিশাটোৰ ভিতৰতে ১৭ গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ

বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় অসম আৰক্ষী: কলগাছিয়াত নিশাটোৰ ভিতৰতে ১৭ গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ
অসমত পূৰ্বৰ দৰেই বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী । কলগাছিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত ১৭ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ । এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আমছুৱে ।
Published : October 27, 2026 at 11:07 PM IST
কলগাছিয়া: ৰাজ্যজুৰি পূৰ্বে চলোৱা ঐতিহাসিক আৰু কঠোৰ বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসম আৰক্ষী এই সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে । বৰপেটা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশ মৰ্মে সোমবাৰে নিশা কলগাছিয়া আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ অভিযান চলাই ১৭ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া বিদ্যুৎ ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে নিশাটোৰ ভিতৰতে বিভিন্ন গাঁৱত এই অভিযান চলায় । আৰক্ষীৰ এই মাৰাথন অভিযানত দাৱনদিয়া, বালিকুৰি, জনতা, বালাৰপাথাৰ, খাৰবাল্লী আৰু উদমাৰী গাঁৱৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ১৭ জনকৈ লোকক কৰায়ত্ত কৰা হয় । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, ধৃত লোকসকলৰ ভিতৰত বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ ৭ গৰাকী, মইনবড়ী আৰক্ষী চকীৰ ২ গৰাকী, বৰভিঠা আৰক্ষী চকীৰ ৩ গৰাকী আৰু কলগাছিয়া থানাৰ নিজা এলেকাৰ ৫ গৰাকী লোক আছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, বিগত বৰ্ষসমূহত অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল । চৰকাৰৰ এনে কঠোৰ পদক্ষেপ আৰু ব্যাপক সজাগতা অভিযানৰ পাছতো একাংশ লোকে আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বাল্যবিবাহ অব্যাহত ৰখাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চৰ্চা আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সামাজিকমাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । তেওঁ লিখে, "আমি স্পষ্ট— অসমত বাল্যবিবাহৰ কোনো স্থান নাই । নৱেম্বৰৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হ’ব বুলি ভাবি আছিল নেকি ? কিন্তু অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছেই ! এয়া আজিৰ বিয়লি ৫ বজালৈকে তথ্য ।" সমগ্ৰ ৰাজ্যত মঙলবাৰৰ দিনটোত বাল্যবিবাহৰ ৪৪১ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ লগতে ৫২৪ জনক আটক কৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
ইফালে, কলগাছিয়াত আৰক্ষীৰ এই আকস্মিক আৰু বৃহৎ অভিযানক সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন (আমছু)-ৰ নেতৃত্বই মুকলিকৈ আদৰণি জনাইছে । সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই সমাজৰ এই অভিশাপ স্বৰূপ বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লোৱা ভূমিকাক ধন্যবাদ জনায় । ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে এই অপৰাধৰ সৈতে জড়িত সকলো দোষী ব্যক্তিকে আইন অনুসৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
এগৰাকী আমছু নেতাই কয়, "আমি গম পালোঁ যে কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাল্যবিবাহ কৰা ১৭ জনকৈ লোকক আটক কৰিছে । আমি আমছু কলগাছিয়া সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমি বহুদিনৰ পৰাই বাল্যবিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলোঁ । আমি দাবী জনাইছোঁ এই ১৭ গৰাকী ব্যক্তিৰ নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি, তেওঁলোক যদি দোষী তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক ।"
অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ।