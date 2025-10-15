ETV Bharat / state

Beki River bridge collapsed
বহি গ'ল বেকী নদীৰ দলঙৰ মাজ অংশ; নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে পাৰাপাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 4:53 PM IST

বৰপেটা: আমিনগাঁৱৰ পৰা বৰপেটা হৈ অভয়াপুৰীলৈ যোৱা ২নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ওপৰত থকা বেকী দলঙৰ মাজৰ অংশ ৯ অক্টোবৰত প্ৰায় এক ফুট তললৈ বহি যায় ৷ প্ৰায় ৭৪ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ২০১৫ চনত সম্পন্ন কৰিছিল অসমৰ ডি ডি এছ কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীয়ে ৷

বৰপেটা জিলাৰ জনিয়াৰ কৰাৰকুৰত থকা বেকী নদীৰ বৃহৎ দলংখনৰ এটা খুঁটা তললৈ বহি যোৱাত দলংখনেৰে সকলো ধৰণৰ যাতায়াত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।‌ আনকি খোজকাঢ়ি মানুহ অহা-যোৱা কৰাও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দলংখনৰ মেৰামতিৰ কামো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে ।‌

বহি গ'ল বেকী নদীৰ দলঙৰ মাজ অংশ (ETV Bharat Assam)

দলংখনৰ ওপৰেৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়াত মানুহে নাৱেৰে নদীখন পাৰাপাৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে ।‌ দলংখন থকা দুই নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথটো পশ্চিম অসমৰ অন্যতম এটা ব্যস্ত পথৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । দৈনিক হেজাৰ হেজাৰ লোকে দলংখনৰ ওপৰেৰে যাতায়াত কৰি আহিছিল ।

বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল ৰাজ্যিক ঘাইপথটোতে অৱস্থিত হোৱাত পথটো পশ্চিম অসমৰ আন আন জিলাৰ বাবেও হৈ আহিছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনেক্ষেত্ৰত দলংখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰাত জৰুৰীকালীন চিকিৎসাও বাধাগ্ৰস্ত হৈছে ।

Beki River bridge collapsed
নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে পাৰাপাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

ইপিনে জিলা প্ৰশাসনে চাৰিখন নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও ভাৰা যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এজন মানুহ এবাৰ নদীখন পাৰ হোৱাৰ বিনিময়ত ২০ টকা আৰু মটৰচাইকেলসহ ৫০ টকা আদায় দিব লাগে । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ লোকৰ যথেষ্ট বিড়ম্বনা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত কলগাছিয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি কচেৰ আলীয়ে কয়, "নাৱৰে যাতায়াত ব্যৱস্থাও অতি বিপদসংকুলভাবে চলিছে । নাৱত অত্যধিক যাত্ৰীৰ লগতে মটৰচাইকেলো অধিকসংখ্যক পৰিবহণ কৰাৰ ফলত যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা আছে । সেয়েহে প্ৰশাসনক অধিক নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"‌

Beki River bridge collapsed
বহি গ'ল বেকী নদীৰ দলঙৰ মাজ অংশ (ETV Bharat Assam)

একেদৰে ভাৰাও অত্যধিক হোৱাত সাধাৰণ লোকৰ বাবে যাতায়াত কৰাটো দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে অধিকসংখ্যক নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে বৰপেটা-বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নজৰুল ইছলামে ।

