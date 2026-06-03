হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল

হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল
অসম-মেঘালয় সীমান্তত বৃহৎ সফলতা । অৱশেষত জালত পৰিল হাতী হত্যাকাৰী চোৰাং চিকাৰী ।
Published : June 3, 2026 at 7:56 PM IST
সোণাপুৰ: অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ টোপাতলিত সংঘটিত হোৱা বন্যহস্তীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰীৰ সোণাপুৰ বন বিভাগ । এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা তীব্ৰ অভিযানৰ অন্তত মেঘালয়ৰ এক দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক বুধবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আটকাধীন চোৰাং চিকাৰীজনৰ নাম ছেলভেচন নংগ্ৰুম (৪৩) । তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰি-ভৈ জিলাৰ উমডেনৰ উমলাখাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা ।
প্ৰেক্ষাপট: কি হৈছিল ১২ মে'ত
চলিত বৰ্ষৰ ১২ মে'ত অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী টোপাতলিৰ দিকচাক পাহাৰত (টোপাতলি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত) এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । চোৰাং চিকাৰীৰ গুলীত নিহত হৈছিল এটা বনৰীয়া হাতী । কেৱল হত্যা কৰিয়েই ক্ষান্ত থকা নাছিল হত্যাকাৰী, হাতীটোৰ শুৰডাল কাটি লৈ গৈছিল চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৱে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
বন বিভাগৰ অভিযান
বন্যহস্তী হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সোণাপুৰ বন বিভাগে ইয়াক এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু এক গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । বন বিভাগৰ এটা বিশেষ দলে বিভিন্ন তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত লোকসকলৰ গতিবিধিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিল ।
অভিযানৰ সফলতা
বুধবাৰে পুৱা এক নিশ্চিত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ বন বিভাগে টোপাতলি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত খাপ পাতি বহি থাকে আৰু অৱশেষত ছেলভেচন নংগ্ৰুমক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
জব্দ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী
কেৱল গ্ৰেপ্তাৰেই নহয়, ধৃত ছেলভেচন নংগ্ৰুমৰ পৰা বন বিভাগে হস্তনিৰ্মিত বন্দুকত ব্যৱহাৰ কৰা মাৰাত্মক গুলী আৰু গুলী প্ৰস্তুতকৰণৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বনাঞ্চলখনত এক ডাঙৰ চোৰাং চিকাৰীৰ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছিল ।
অধিক তদন্ত অব্যাহত
সোণাপুৰ বন বিভাগৰ এই সফলতাই চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোলৈ এক তীব্ৰ সকীয়নি কঢ়িয়াই আনিছে । এই জঘন্য বন্যহস্তী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে আৰু কোন কোন আন্তঃৰাজ্যিক চোৰাং চিকাৰী জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে ধৃত লোকজনক অধিক জেৰা চলাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অতি শীঘ্ৰেই এই চক্ৰটোৰ আন আন সদস্যসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।