ETV Bharat / state

হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল

অসম-মেঘালয় সীমান্তত বৃহৎ সফলতা । অৱশেষত জালত পৰিল হাতী হত্যাকাৰী চোৰাং চিকাৰী ।

Main accused of elephant killing incident has been arrested
জালত পৰিল হাতী হত্যাকাৰী চোৰাং চিকাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ টোপাতলিত সংঘটিত হোৱা বন্যহস্তীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰীৰ সোণাপুৰ বন বিভাগ । এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা তীব্ৰ অভিযানৰ অন্তত মেঘালয়ৰ এক দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক বুধবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আটকাধীন চোৰাং চিকাৰীজনৰ নাম ছেলভেচন নংগ্ৰুম (৪৩) । তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰি-ভৈ জিলাৰ উমডেনৰ উমলাখাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা ।

প্ৰেক্ষাপট: কি হৈছিল ১২ মে'ত

চলিত বৰ্ষৰ ১২ মে'ত অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী টোপাতলিৰ দিকচাক পাহাৰত (টোপাতলি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত) এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । চোৰাং চিকাৰীৰ গুলীত নিহত হৈছিল এটা বনৰীয়া হাতী । কেৱল হত্যা কৰিয়েই ক্ষান্ত থকা নাছিল হত্যাকাৰী, হাতীটোৰ শুৰডাল কাটি লৈ গৈছিল চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৱে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

অৱশেষত জালত পৰিল হাতী হত্যাকাৰী চোৰাং চিকাৰী (ETV Bharat Assam)

বন বিভাগৰ অভিযান

বন্যহস্তী হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সোণাপুৰ বন বিভাগে ইয়াক এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু এক গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । বন বিভাগৰ এটা বিশেষ দলে বিভিন্ন তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত লোকসকলৰ গতিবিধিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিল ।

অভিযানৰ সফলতা

বুধবাৰে পুৱা এক নিশ্চিত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ বন বিভাগে টোপাতলি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত খাপ পাতি বহি থাকে আৰু অৱশেষত ছেলভেচন নংগ্ৰুমক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Main accused of elephant killing incident has been arrested
চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা আপত্তিজনক সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

জব্দ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী

কেৱল গ্ৰেপ্তাৰেই নহয়, ধৃত ছেলভেচন নংগ্ৰুমৰ পৰা বন বিভাগে হস্তনিৰ্মিত বন্দুকত ব্যৱহাৰ কৰা মাৰাত্মক গুলী আৰু গুলী প্ৰস্তুতকৰণৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বনাঞ্চলখনত এক ডাঙৰ চোৰাং চিকাৰীৰ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছিল ।

Main accused of elephant killing incident has been arrested
চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা আপত্তিজনক সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

অধিক তদন্ত অব্যাহত

সোণাপুৰ বন বিভাগৰ এই সফলতাই চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোলৈ এক তীব্ৰ সকীয়নি কঢ়িয়াই আনিছে । এই জঘন্য বন্যহস্তী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে আৰু কোন কোন আন্তঃৰাজ্যিক চোৰাং চিকাৰী জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে ধৃত লোকজনক অধিক জেৰা চলাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অতি শীঘ্ৰেই এই চক্ৰটোৰ আন আন সদস্যসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব চাইকেল দিৱস উদযাপন

মুছলমান-হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত গো-মাংসক লৈ বিশ্বাসভংগ? মঙলদৈত কোন হ'ল এঘৰীয়া?

TAGGED:

চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
বন্যহস্তী
সোণাপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
POACHER ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.