ETV Bharat / state

বৌদ্ধ ধৰ্মীয় মাইক'চুমফাই উৎসৱ কি ? কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় মাইক'চুমফাই উৎসৱ ?

সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত উখল-মাখল পৰিৱেশ । পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হৈছে মাইক'চুমফাই উৎসৱ ।

Maikoshumfai festival is being celebrated in Rajapukhuri Shyam village, Sarupathar
ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত মাইক'চুমফাই উৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 2:19 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁও । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গাঁও চলো অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিশাটো কটাইছিল শ্যাম গাঁৱত । মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে সকলো বৌদ্ধ ধৰ্মীয় টাই আৰু শ্যাম গাৱঁৰ বৌদ্ধ বিহাৰৰ কাষত মাইক'চুমফাই সাজি, পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰিছে মাইক'চুমফাই উৎসৱটি ।

মাইক'চুমফাই মেজিৰ চাক্ষুষ সৌন্দৰ্য, গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ শনিবাৰে সন্ধিয়া গাঁওখনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত হয় । এই উৎসৱত ফুমফাই নামৰ আকাশবন্তি উৎক্ষেপ কৰা হয় । পুৱা দোকমোকালিতে ওপৰৰ পৰা এই মেজি জ্বলোৱা হয় বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত মাইক'চুমফাই উৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰেই স্থানীয় ব্যক্তি প্ৰবীৰ তুৰুঙৰ দ্বাৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ইতিহাসে কয়, "লোকসংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু নিজস্বতাই এটা জাতিৰ পৰিচয় । নিজৰ সংস্কৃতি, লোকাচাৰৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সজীৱ কৰি ৰাখি এক সংস্কৃতিৱান জাতি হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম আৰু অৰুণাচলৰ থেৰবাদী বৌদ্ধ ধৰ্মীয় টাই আৰু চিংফৌ লোকসকলৰ অন্যতম প্ৰধান উৎসৱ মাইক'চুমফাই । মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা পালন কৰা এই উৎসৱক থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা আদি দেশত মঘা পূজা নামেৰে জনা যায় ।"

সেই তথ্য় অনুসৰি,"মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত বৌদ্ধসকলৰ বাবে কেইবাটাও কাৰণত মহত্ত্বপূৰ্ণ । এই পূৰ্ণিমাতেই গৌতম বুদ্ধই বুদ্ধত্ব লাভৰ পাছত একেলগে ১,২৫০জন শিষ্যক ধৰ্ম শিক্ষা দিয়ে আৰু এই আটাইকেইজনেই পাছত অহৰত ভিক্ষু হ'বলৈ সক্ষম হয় বুলি বৌদ্ধ গ্ৰন্থসমূহত পোৱা যায় । এই পূৰ্ণিমাতেই ভগৱান বুদ্ধই তিনিমাহৰ অন্তত ব'হাগী পূৰ্ণিমাত তেওঁৰ পৰিনিৰ্বাণ হ'ব বুলি শিষ্য সকলৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল ।"

Maikoshumfai festival is being celebrated in Rajapukhuri Shyam village, Sarupathar
মাইক'চুমফাই উৎসৱত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি (ETV Bharat Assam)

"এই দিনটোতে তেওঁ ভিক্ষুসকলক উপদেশ দি কৈছিল, 'চৰথ ভিকখুৱে চৰিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুম্পায় ধৰ্ম্মং দেসেথ' । ইয়াৰ ভাবাৰ্থ-ভিক্ষুসকল, বহুজনৰ হিতৰ বাবে, বহুজনৰ সুখৰ বাবে, জীৱ জগতৰ প্ৰতি অনুকম্পা প্ৰকাশৰ কাৰণে দিশে দিশে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা । ইয়াৰ উপৰিও এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতেই টাইসকলে এজন অতি অত্যাচাৰী অসুৰক পৰাজয় কৰিছিল বুলি জনা যায় । সেই অসুৰ ইমানেই অত্যাচাৰী আছিল যে তাৰ মৃত্যুত আনকি তাৰ ঘৈণীয়েকেও আনন্দিত হৈছিল আৰু আনন্দত ভোজ-ভাতৰ আয়োজন কৰি সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল ।"-প্ৰবীৰ তুৰুঙে প্ৰকাশ কৰা তথ্য ।

মাইক'চুমফাইৰ অৰ্থ কি:

তথ্য অনুসৰি, 'মাইক'চুমফাই' টাই শব্দ, ইয়াৰ অৰ্থ কাঠ জাপি মেজি সাজি জ্বলোৱা । এই মেজি চাৰিকোণীয়া বা অষ্ট কোণীয়াকৈ গুৰিৰ পৰা আগলৈ সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ সমান ওখকৈ বনোৱা হ'য় । চাৰিকোণীয়া মেজিৰ বাবে আঠডাল দীঘল বাঁহৰ প্ৰয়োজন হয় । প্ৰতিটো কোণত গাঁত খান্দি এটা গাঁ‌তত দুদালকৈ বাঁহ পোতা হয় । চাৰিও কোণৰ গাঁত মাটিৰ চাৰিফুট মানৰ তলত সোমাজত লগ লগোৱা হয়, যাৰ বাবে মেজিৰ মাজ ভাগ দুই মূৰৰ তুলনাত ডাঙৰ হয় ।

Maikoshumfai festival is being celebrated in Rajapukhuri Shyam village, Sarupathar
মাইক'চুমফাই উৎসৱ উপলক্ষে সজা মেজি (ETV Bharat Assam)

মেজিত বহুদিনৰ পৰা কাটি বাকলি গুচোৱা গছৰ দাল নাইবা গোলকৈ তৈয়াৰ কৰা কাঠখৰি জাপি জাপি বনোৱা হয় । মাজৰ অংশত কেঁচা আৰু শুকান বাঁহ ভৰাই দিয়া হয় । যিহেতু মেজি বহুত ওখ হয় ইয়াক পোনাই ৰাখিবলৈ চাৰিও কোণত চাৰিডাল ৰচীৰে ওপৰৰ পৰা বন্ধা হয় । মেজি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কলপতুৱা, ৰঙীন কাগজ, ফুল আদিৰে সুন্দৰকৈ সজোৱা হয় ।

উল্লেখ্য যে, পূৰ্ণিমাৰ আগদিনা সন্ধ্যা গাঁৱৰ সকলোৱে ভিক্ষুৰ উপস্থিতিত মেজিৰ চাৰিওকাষে চাকি-বন্তি জলাই পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্ৰহণ আদি ধৰ্মীয় কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ লগতে সকলো প্ৰাণীসত্বাৰে কুশলৰ বাবে মৈত্ৰী ভাবনা কৰা হয় । সম্পূৰ্ণ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় ৰীতিৰে এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় । ধৰ্মীয় কাৰ্যৰ অন্তত নাচ গান কৰি আনন্দ উল্লাস কৰে ।

এই উৎসৱত 'ফুমফাই' নামৰ আকাশবন্তি উৎক্ষেপ কৰে । পুৱা দোকমোকালিতে ওপৰৰ পৰা এই মেজি জ্বলোৱা হয় । পুৱা পিঠা, সান্দহ, মিঠাই আৰু 'খাও য়াকু' বা 'খয়াকু' নামৰ এক ব্যঞ্জন সকলোৱে খাই আৰু ইঘৰে-সিঘৰক বিলায় । এই 'খয়াকু' শুকান মাংস, মাছ, তিল, মাটিমাহ, চাউল, শাক-পাচলি, আলু-কচু আদি সংমিশ্ৰণ কৰি বনোৱা একপ্ৰকাৰৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ।

Maikoshumfai festival is being celebrated in Rajapukhuri Shyam village, Sarupathar
মাইক'চুমফাই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ লোক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় শিক্ষকে কয়,"আজি ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত মাইক'চুমফাই উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে । ভগৱান গৌতম বুদ্ধই যেতিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ কৰিছিল, তেতিয়া ১,২৫০ জন ভিক্ষু লগত লৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল । তেতিয়া ১,২৫০ জন ভিক্ষুৰ সৈতে এখন গাঁৱত নিশা যাপন কৰিবলগীয়া হোৱাত ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ দিবলৈ অপাৰগ হোৱাৰ ফলত খৰিৰ দম কৰি ভিক্ষুসকলক ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰেহাই দিছিল । সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই উৎসৱটি পালন কৰা হয় । এই দিনটোতেই গৌতম বুদ্ধই তিনিমাহৰ পিছত ব'হাগী পূৰ্ণিমাত তেওঁৰ পৰিনিৰ্বাণ হ'ব অৰ্থাৎ মৃত্যু হ'ব বুলি শিষ্যসকলৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই এই দিনটোতেই মাইক'চুমফাই উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে ।"

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত অৱস্থিত বৌদ্ধ বিহাৰৰ কাষতেই মাঘ মাহৰ উৎসৱ মাইক'চুমফাই অনুষ্ঠিত হৈছে । পূৰ্ণিমাৰ আগ ৰাতি এই উৎসৱ আয়োজন কৰাৰ পৰম্পৰা সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি চলি আহিছে । প্ৰেম আৰু শান্তিৰ বাণী বিলোৱা ভগৱান বুদ্ধৰ বিশ্বাসী লোক সৰুপথাৰ সমষ্টিত ৮ খন গাঁৱত বাস কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"সকলোৱে নিজৰ পৰম্পৰা, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি আহিছে । ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি নিশা যাপন কৰি গৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও এইখন গাঁৱত পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় গোলাপ বৰবৰা আহি নিশা কটাইছিল । এই গাঁওখন সুশৃংখলিত গাঁও । সকলোৰে বাবে এই গাঁওখন আদৰ্শ, সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । পৰৱৰ্তী সময়ত গাঁওখনক গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰস্থল কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: আজিৰে পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ওপজা দিন : নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়েই সংকল্প

TAGGED:

RAJAPUKHURI SHYAM VILLAGE
TRADITIONAL FESTIVAL
SARUPATHAR
ইটিভি ভাৰত অসম
MAIKOSHUMFAI FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.