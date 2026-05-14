ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ৯ মাহৰ ব্ৰত; আশা পূৰণ হ'লেও কিয় ৰৈছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী ?

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ৯ মাহৰ ব্ৰত; আশা পূৰণ হ'লেও কিয় ৰৈছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী ?
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্ন গ্ৰহণ নকৰাৰ সংকল্প লোৱা মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ আশা পূৰণ হৈছে, এতিয়া অপেক্ষা অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ।
Published : May 14, 2026 at 7:00 PM IST
যোৰহাট : "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভগৱান । ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ নক্ষত্ৰ ।" এই মন্তব্য ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এগৰাকী অনুৰাগীৰ । অৱশ্যে তেওঁ সাধাৰণ অনুৰাগী নহয় । বিগত ৯ মাহ ধৰি তেওঁ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সফলতাৰ কামনা কৰি ব্ৰত পালন কৰি আছে । ড৹ শৰ্মা পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কামনা কৰি তেওঁ ৯ মাহে অন্ন গ্ৰহণ কৰা নাই । তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ প্ৰতিদিনে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সফলতাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াইছে । পুৱা গধুলি ধূপ চাকি জ্বলাইছে ।
আনকি ভোটগণনাৰ পূৰ্বে নিজৰ বাসভৱনত তেওঁ মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞৰো আয়োজন কৰিছে । উদ্দেশ্য এটাই তেওঁ ভগৱান জ্ঞান কৰা ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে । এই দীৰ্ঘদিনীয়া সাধনাৰ যেন সুফল পালে যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী ওৰফে গংগোৱে । তেওঁ আশা কৰা ধৰণে শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ব্ৰত সফল হোৱাত যথেষ্ট আনন্দিত মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী । তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই ব্ৰত সফল হৈছে । মই খুব গৌৰৱান্বিত আৰু আনন্দিত এইকাৰণে যে ভগৱানে এই ব্ৰত সফল কৰিলে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কষ্ট, ত্যাগৰ ফলত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল । ইয়াৰ পৰাই ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ তেওঁ অপায় অমংগল নাশ কৰি, এই নতুন কাৰ্যকালত দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰক । অন্ন ত্যাগ কৰা ৯ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ ১০ মাহত সোমাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ আসনত অধিষ্ঠিত নোহোৱালৈকে ভগৱানৰ ওচৰত আশা আছিল যে অন্ন ত্যাগ কৰোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ এই অন্ন ত্যাগ কৰা গৈছিল ।"
যি আশাৰে ব্ৰত ৰাখিছিল সেই আশা পূৰ্ণ হ'ল মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ আৰু লগে লগে তেওঁৰ ব্ৰতো সমাপ্ত হ'ল । অৱশ্যে ব্ৰত সমাপ্ত হ'ল যদিও তেওঁ এতিয়াই ব্ৰত ভংগ নকৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি কিছু অন্ন মোক আপ্যায়ণ কৰাই তেতিয়া এই ব্ৰত ভংগ হ'ব ।"
ইফালে এই ৯ মাহ ব্ৰতৰ সমান্তৰালকৈ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে বিভিন্ন নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে পুৱা-গধুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে । ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ পঢ়ে । তাৰ লগে লগে তেওঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰ-নামঘৰ আদিত শৰাই আগবঢ়াই আহিছে বুলিও জনাইছে । মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নিশ্চিত যে অহা ৫ বছৰত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত অধিক উন্নয়ন, শান্তি আৰু প্ৰগতি আনিব ।
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বিশিষ্ট লোকসকলৰ উপস্থিতিত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভগৱান । তেওঁ আমাৰ অসমৰ, ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ নক্ষত্ৰ । যুগ সাপেক্ষে ভগৱানৰ জন্ম হয় আৰু এই যুগৰ তেওঁ আচলতে ভগৱান । মই ভাবো অসমখনত তেওঁ বিকাশ, উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ জোৱাৰ আনিব ।"
মুঠতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ সুখী লোকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এইগৰাকী মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী । এগৰাকী নেতাক তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে কিমান ভালপাব পাৰে ? সেয়াও মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ সাধনা আৰু কৰ্মই প্ৰমাণ কৰিছে বুলি সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে । কিন্তু আশা কৰা ধৰণে ব্ৰত ভংগ কৰিবলৈ তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিব নে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?
লগতে পঢ়ক :
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ, কোনগৰাকী মন্ত্ৰীক কি দপ্তৰৰ দায়িত্ব ?